Дольф Лундгрен уже восемь лет борется с раком

Американский киноактёр и мастер боевых искусств Дольф Лундгрен, ставший известным после выхода фильма «Рокки IV» и много снимавшийся в боевиках 80-х — 90-х годов, рассказал о том, что последние восемь лет борется с раком. Картина заболевания была очень тяжёлой, но врачам удалось добиться стойкой ремиссии. Да и сам Лундгрен проявил себя как настоящий боец!
Дольф Лундгрен родился в Швеции 3 ноября 1957 года. Он очень хорошо учился в школе, а затем в университете, и получил степень бакалавра и магистра в области химического машиностроения. В детстве он начал заниматься карате кёкусинкай и в 1980-81 годах стал обладателем чёрного пояса 4-го дана и чемпионом Европы.
Когда Лундгрен переехал в США, он получал стипендию в Массачусетском технологическом институте в Бостоне, но вскоре отказался от академических занятий. Он переехал в Нью-Йорк со своей тогдашней девушкой, певицей и моделью Грейс Джонс, чтобы попробовать свои силы в актёрском мастерстве.
Его первая роль была второстепенной: он сыграл агента КГБ в фильме о Джеймсе Бонде «Вид на убийство». Затем Лундгрен узнал о том, что Сильвестр Сталлоне ищет бойца для своего будущего фильма. Он прислал несколько видеороликов с демонстрацией своих боевых навыков. Видео в конечном итоге дошло до Сталлоне, и Лундгрен получил свою самую культовую роль — роль Ивана Драго в «Рокки IV».
После фильма «Рокки IV» Дольф Лундгрен проснулся знаменитым
Можно сказать, что у Дольфа Лундгрена была плодотворная актёрская карьера в жанре боевика, жанре, который он знал лучше всего. В последние годы он снова получил роль во франшизе «Неудержимые» со Сталлоне (было снято три фильма и ожидается выпуск четвёртого). Кроме того, Лундгрен ещё раз сыграл Ивана Драго в фильме 2018 года «Крид 2», входящем во франшизу «Рокки».
65-летний актёр только сейчас рассказал о том, что уже восемь лет ведёт борьбу с раком. Диагноз ему впервые поставили в 2015 году, после того как удалили раковую опухоль из почки. Затем, через 5 лет, рак вернулся: МРТ показала, что у него еще несколько опухолей в почках и печени.
О том, что он болен раком, Лундгрен узнал в 2015 году
Я как раз собирался сниматься в одном фильме, и врач позвонил мне, когда я был в Алабаме и готовился к съёмкам. Он сказал, что они нашли еще опухоль в печени. Это был поворотный момент, когда я осознал, что всё совсем серьёзно. Врач посоветовал мне сделать перерыв в работе и больше времени проводить с семьёй, поскольку опухоль очень большая и неоперабельная. Я спросил, сколько мне осталось жить, и он ответил: «Два года, может быть, три». Я был уверен, что это точный диагноз. У меня была отличная жизнь. Я прожил пять жизней вместо одной, так что не было горько, но мне было жаль моих детей и мою невесту.
Молодая избранница актёра Эмма Крокдал (разница в возрасте у них — 38 лет) рассказала, что назначенное ему лечение дало жуткие побочные эффекты: у него заболел рот, заболели руки, ноги, он не мог есть ни тёплого, ни холодного, ни острого. Он почти не мог есть и продолжал терять вес.
В какой-то момент всё было настолько плохо, что Лундгрен уже начал готовить своих близких, в том числе 27-летнюю дочь Иду, к тому, что скоро его не станет.
Лундгрен обратился к другому врачу, чтобы получить «второе мнение», и это изменило течение его болезни
Почувствовав, что терять уже, собственно, нечего, актёр обратился к другому онкологу — и теперь говорит, что это была невероятная удача. Онколог Александра Дракаки повторно оценила его опухоли и обнаружила, что рак мутировал, и вследствие этого его можно лечить с помощью препаратов, которые до этого не использовались.
В течение трёх месяцев размер опухолей сократился на 20—30%. Весь 2022 год я в основном наблюдал за тем, как эти лекарства делают своё дело, и наконец, количество опухолей сократилось примерно на 90%.
Лечащий врач Лундгрена это подтверждает: «Реакция некоторых органов очень хорошая. Некоторые опухоли мы больше не видим. Результат превысил наши ожидания».
По словам актёра, дальнейший прогноз от врачей на сегодня таков: после удаления рубцовой ткани от опухолей дальнейшей раковой активности в этих местах не будет, а приём лекарств позволит подавить все остальное.
Этот опыт заставил меня намного больше ценить жизнь. Я ценю каждый день. Просто то, что мне повезло остаться в живых.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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