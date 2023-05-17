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Дольф Лундгрен уже восемь лет борется с раком

Дольф Лундгрен уже восемь лет борется с раком

Автор:
17 мая 2023 12:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дольф Лундгрен   борьба с раком   знаменитости   известные люди   киноактер   оказывается   опухоль. болезнь   шоу бизнес   
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Американский киноактёр и мастер боевых искусств Дольф Лундгрен, ставший известным после выхода фильма «Рокки IV» и много снимавшийся в боевиках 80-х — 90-х годов, рассказал о том, что последние восемь лет борется с раком. Картина заболевания была очень тяжёлой, но врачам удалось добиться стойкой ремиссии. Да и сам Лундгрен проявил себя как настоящий боец!


Дольф Лундгрен родился в Швеции 3 ноября 1957 года. Он очень хорошо учился в школе, а затем в университете, и получил степень бакалавра и магистра в области химического машиностроения. В детстве он начал заниматься карате кёкусинкай и в 1980-81 годах стал обладателем чёрного пояса 4-го дана и чемпионом Европы.


Когда Лундгрен переехал в США, он получал стипендию в Массачусетском технологическом институте в Бостоне, но вскоре отказался от академических занятий. Он переехал в Нью-Йорк со своей тогдашней девушкой, певицей и моделью Грейс Джонс, чтобы попробовать свои силы в актёрском мастерстве.


Его первая роль была второстепенной: он сыграл агента КГБ в фильме о Джеймсе Бонде «Вид на убийство». Затем Лундгрен узнал о том, что Сильвестр Сталлоне ищет бойца для своего будущего фильма. Он прислал несколько видеороликов с демонстрацией своих боевых навыков. Видео в конечном итоге дошло до Сталлоне, и Лундгрен получил свою самую культовую роль — роль Ивана Драго в «Рокки IV».

Можно сказать, что у Дольфа Лундгрена была плодотворная актёрская карьера в жанре боевика, жанре, который он знал лучше всего. В последние годы он снова получил роль во франшизе «Неудержимые» со Сталлоне (было снято три фильма и ожидается выпуск четвёртого). Кроме того, Лундгрен ещё раз сыграл Ивана Драго в фильме 2018 года «Крид 2», входящем во франшизу «Рокки».


65-летний актёр только сейчас рассказал о том, что уже восемь лет ведёт борьбу с раком. Диагноз ему впервые поставили в 2015 году, после того как удалили раковую опухоль из почки. Затем, через 5 лет, рак вернулся: МРТ показала, что у него еще несколько опухолей в почках и печени.


Я как раз собирался сниматься в одном фильме, и врач позвонил мне, когда я был в Алабаме и готовился к съёмкам. Он сказал, что они нашли еще опухоль в печени. Это был поворотный момент, когда я осознал, что всё совсем серьёзно. Врач посоветовал мне сделать перерыв в работе и больше времени проводить с семьёй, поскольку опухоль очень большая и неоперабельная. Я спросил, сколько мне осталось жить, и он ответил: «Два года, может быть, три». Я был уверен, что это точный диагноз. У меня была отличная жизнь. Я прожил пять жизней вместо одной, так что не было горько, но мне было жаль моих детей и мою невесту.


Молодая избранница актёра Эмма Крокдал (разница в возрасте у них — 38 лет) рассказала, что назначенное ему лечение дало жуткие побочные эффекты: у него заболел рот, заболели руки, ноги, он не мог есть ни тёплого, ни холодного, ни острого. Он почти не мог есть и продолжал терять вес.


В какой-то момент всё было настолько плохо, что Лундгрен уже начал готовить своих близких, в том числе 27-летнюю дочь Иду, к тому, что скоро его не станет.


Почувствовав, что терять уже, собственно, нечего, актёр обратился к другому онкологу — и теперь говорит, что это была невероятная удача. Онколог Александра Дракаки повторно оценила его опухоли и обнаружила, что рак мутировал, и вследствие этого его можно лечить с помощью препаратов, которые до этого не использовались.


В течение трёх месяцев размер опухолей сократился на 20—30%. Весь 2022 год я в основном наблюдал за тем, как эти лекарства делают своё дело, и наконец, количество опухолей сократилось примерно на 90%.


Лечащий врач Лундгрена это подтверждает: «Реакция некоторых органов очень хорошая. Некоторые опухоли мы больше не видим. Результат превысил наши ожидания».


По словам актёра, дальнейший прогноз от врачей на сегодня таков: после удаления рубцовой ткани от опухолей дальнейшей раковой активности в этих местах не будет, а приём лекарств позволит подавить все остальное.


Этот опыт заставил меня намного больше ценить жизнь. Я ценю каждый день. Просто то, что мне повезло остаться в живых.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дольф Лундгрен   борьба с раком   знаменитости   известные люди   киноактер   оказывается   опухоль. болезнь   шоу бизнес   
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5k
satra Час назад
Здоровья тебе, герой нашего детства.
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27k
Serg2001 58 минут назад
«Рокки IV» насквозь русофобский фильм. Но благодаря Лундгрену даже некая гордость была, что американцы нас такими представляют... Клюква конечно, но раз ссут, то уже неплохо...) Как раз стало плохо, когда перестали ссать.
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12k
GROMOZEKA Час назад
Здоровья тебе Ваня!
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16k
Поручик Час назад
Мог бы и не бороться (в борьбе он "не очень", он же больше боксёр), а просто зарядить тому раку "в торец с правой", как в кино. И всё, "проблема с раком решена!"
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