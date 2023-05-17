Дольф Лундгрен уже восемь лет борется с раком

Дольф Лундгрен родился в Швеции 3 ноября 1957 года. Он очень хорошо учился в школе, а затем в университете, и получил степень бакалавра и магистра в области химического машиностроения. В детстве он начал заниматься карате кёкусинкай и в 1980-81 годах стал обладателем чёрного пояса 4-го дана и чемпионом Европы.

Когда Лундгрен переехал в США, он получал стипендию в Массачусетском технологическом институте в Бостоне, но вскоре отказался от академических занятий. Он переехал в Нью-Йорк со своей тогдашней девушкой, певицей и моделью Грейс Джонс, чтобы попробовать свои силы в актёрском мастерстве.

Его первая роль была второстепенной: он сыграл агента КГБ в фильме о Джеймсе Бонде «Вид на убийство». Затем Лундгрен узнал о том, что Сильвестр Сталлоне ищет бойца для своего будущего фильма. Он прислал несколько видеороликов с демонстрацией своих боевых навыков. Видео в конечном итоге дошло до Сталлоне, и Лундгрен получил свою самую культовую роль — роль Ивана Драго в «Рокки IV».