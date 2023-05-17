14 ситуаций, которые поймут только отцы

Быть родителем - ответственное и самое важное занятие в мире. Почему-то некоторые до сих пор считают, что папа менее важен в процессе воспитания, чем мама, но это не так. Многие отцы с радостью проводят время с детьми, обучают и играют с дочками и сыновьями, наслаждаясь каждым моментом. В этой подборке собраны самые разные ситуации, которыми поделились отцы.