FISHKINET
Сообщество Юмор 16923 поста • 3565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
14 ситуаций, которые поймут только отцы

14 ситуаций, которые поймут только отцы

Автор:
17 мая 2023 11:42
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   быть отцом   отцовство   родитель   смешные фото   фото   
945
15

Быть родителем - ответственное и самое важное занятие в мире. Почему-то некоторые до сих пор считают, что папа менее важен в процессе воспитания, чем мама, но это не так. Многие отцы с радостью проводят время с детьми, обучают и играют с дочками и сыновьями, наслаждаясь каждым моментом. В этой подборке собраны самые разные ситуации, которыми поделились отцы.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   быть отцом   отцовство   родитель   смешные фото   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Алекс Чебурашкин 38 минут назад
мне страшно! ) монстер атакен
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
79
Homefighter 17 минут назад
Сделано в америке. А что, нельзя надергать фоток на ту же тему из рунета?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
ЦСКА 38 минут назад
Блин, что у чела с руками, под морковками???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

49412



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Всё, что говорят на Западе о России - чушь собачья»: англичанин приехал к нам и очень удивился
«Всё, что говорят на Западе о России - чушь собачья»: англичанин приехал к нам и очень...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 мая
Набирающие популярность в сообществах
Пришлось от львицы отказаться, и заменить её... четырьмя неграми
Пришлось от львицы отказаться, и заменить её... четырьмя неграми
Проекты, которые изменили планету
Проекты, которые изменили планету
Европейская демократия в действии
Европейская демократия в действии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Войдите в положение

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомобили#позитив#США#факты#забавно#Россия#знаменитости#улыбнуло
#Юмор#животные#автомир#история#в мире#авто аварии#кино#СССР#Китай#Автовсячина
#Прикол#интересно#машина#ДТП#аварии#подборка#люди#до и после#шоу бизнес#суд
Asus ROG Ally успешно запустила игры с Nintendo Switch, Xbox 360 и PS3 (видео) Asus ROG Ally успешно запустила игры с Nintendo Switch, Xbox 360 и PS3 (видео) Отец забавно фотошопит своих детей, вызывая приступ ужаса у мамочек Отец забавно фотошопит своих детей, вызывая приступ ужаса у мамочек 19 чудных снимков, запечатлевших настоящий праздник хаоса 19 чудных снимков, запечатлевших настоящий праздник хаоса Как представляли себе женщин будущего 120 лет назад Как представляли себе женщин будущего 120 лет назад 15 горе-неудачников, которые точно знают, что сегодня не их день 15 горе-неудачников, которые точно знают, что сегодня не их день 30 человек, чей день явно не задался 30 человек, чей день явно не задался

На что жалуетесь?

Вернуться