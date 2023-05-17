14 ситуаций, которые поймут только отцы

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Быть родителем - ответственное и самое важное занятие в мире. Почему-то некоторые до сих пор считают, что папа менее важен в процессе воспитания, чем мама, но это не так. Многие отцы с радостью проводят время с детьми, обучают и играют с дочками и сыновьями, наслаждаясь каждым моментом. В этой подборке собраны самые разные ситуации, которыми поделились отцы.
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7. "Я услышал крики "Я застрял" - и нашёл сын в таком положении. Как и зачем - до сих пор загадка"
8. "Я и предположить не мог, что маленькая девочка сделает меня настолько мягким, что я буду устраивать чаепития со свинкой Пепой"
12. "Я заставляю своих двоих детей есть больше овощей, устраивая соревнования на самый громкий хруст"
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