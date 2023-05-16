Весна идёт, природа просыпается, а вместе с ней и самокатчики

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В большинстве регионов России с асфальта (а иногда и вместе с ним) сошёл снег. По утрам стали петь птички и кукарекать петухи... И если прислушаться, то можно услышать свист проезжающего электросамокатчика. Красный зажёгся? Поднажми, товарищ!
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Не носиться как обосранные, сбивая других.
Не лезть на проезжую часть, создавая аварийные ситуации.
Не бросать самокаты поперек дороги, где попало
- Алё! Я тут барана сбил. Что делать?
- Выбрось его в обочину! Мы не поедем
- Хорошо! А с самокатом что делать?