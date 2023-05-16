Весна идёт, природа просыпается, а вместе с ней и самокатчики

В большинстве регионов России с асфальта (а иногда и вместе с ним) сошёл снег. По утрам стали петь птички и кукарекать петухи... И если прислушаться, то можно услышать свист проезжающего электросамокатчика. Красный зажёгся? Поднажми, товарищ!

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1. Новая примета, видимо 0

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2. ))) 0 Источник:

3. Видимо, снова изменения в ПДД 0 Источник:

4. Идеально 0 Источник:

5. И почему их недолюбливают? Вопрос риторический 0 Источник:

6. В Ижевске решили разобрать кардинально с электросамокатами 0 Источник:

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8. А это Санкт-Петербург 0 Источник:

9. Кто-то решил облагородить Rolls-Royce при помощи электросамоката 0 Источник:

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11. Что происходит? 0 Источник:

12. А они могут доставить пару тонн кирпичей таким образом? 0 Источник:

13. Мастер парковки 0 Источник:

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15. Самокаты объединяют 0 Источник:

16. Номинация "отец года" достаётся... 0

17. Ещё один умный отец 0 Источник: