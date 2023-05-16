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Весна идёт, природа просыпается, а вместе с ней и самокатчики

Весна идёт, природа просыпается, а вместе с ней и самокатчики

Автор:
16 мая 2023 19:37
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Электросамокаты   Юмор   подборка   самокаты   электросамокатчики   
1756
19
В большинстве регионов России с асфальта (а иногда и вместе с ним) сошёл снег. По утрам стали петь птички и кукарекать петухи... И если прислушаться, то можно услышать свист проезжающего электросамокатчика. Красный зажёгся? Поднажми, товарищ!
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Метки: Прикол   Электросамокаты   Юмор   подборка   самокаты   электросамокатчики   
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11  комментариев
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12k
GROMOZEKA Час назад
А всего лишь навсего надо оставаться людьми.
Не носиться как обосранные, сбивая других.
Не лезть на проезжую часть, создавая аварийные ситуации.
Не бросать самокаты поперек дороги, где попало
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5k
Wadim 6 минут назад
Последний особенно - типичная Россия.
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14k
Мистер Фикс 23 минуты назад
Самокатчики молча негодуют
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273
устал я от вас Полчаса назад
Комментарий к фото
все три ответа правильные
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222
twincam 36 минут назад
минихрустики вылезают из норок ))
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14k
a_komolow Час назад
Звонок в ГИБДД
- Алё! Я тут барана сбил. Что делать?
- Выбрось его в обочину! Мы не поедем
- Хорошо! А с самокатом что делать?
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644
Victor Час назад
ролс Ройс самокатом.... жестоко
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Chupa_Ka_Bra

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