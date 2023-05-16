ФСБ в Домодедово задержали пассажира, который пытавшегося вывезти 2 золотых слитка

FISHKINET
Шлем виртуальной реальности Apple будет стоить около $4000 Шлем виртуальной реальности Apple будет стоить около $4000 Так сейчас выглядят улицы Лос-Анджелеса Так сейчас выглядят улицы Лос-Анджелеса Играем в гольф правильно Играем в гольф правильно Светлана Жгун: судьба актрисы, которая сама загубила карьеру и личную жизнь Светлана Жгун: судьба актрисы, которая сама загубила карьеру и... Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Парень в автобусе случайно услышал, как какие-то мужики обсуждали, как продать украденный телефон Парень в автобусе случайно услышал, как какие-то мужики обсуждали,... «Всё, что говорят на Западе о России - чушь собачья»: англичанин приехал к нам и очень удивился «Всё, что говорят на Западе о России - чушь собачья»: англичанин... Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния Почему чемпион Алехин, несмотря на запрет, на все игры приходил с компаньоном? Почему чемпион Алехин, несмотря на запрет, на все игры приходил с... Коровкинг и скринжали: новая подборка каламбуров и лингвошуток Коровкинг и скринжали: новая подборка каламбуров и лингвошуток «Именно такие схемы применялись блогерами»: глава СК Александр Бастрыкин рассказал, как «лидеры мнений» уходили от налогов «Именно такие схемы применялись блогерами»: глава СК Александр... «Абсолютное позорище»: Артемий Лебедев сравнил российское и западное ТВ «Абсолютное позорище»: Артемий Лебедев сравнил российское и... "Пошёл ты!": как продавцы-хамы общаются с покупателями "Пошёл ты!": как продавцы-хамы общаются с покупателями Джулиан Восс-Андреа — квантовый физик, ставший скульптором Джулиан Восс-Андреа — квантовый физик, ставший скульптором Звук запуска ядерного реактора Звук запуска ядерного реактора «Неоновая» Москва во времена СССР «Неоновая» Москва во времена СССР Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 мая Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 мая 15 смешных отзывов, которые точно стоит прочесть 15 смешных отзывов, которые точно стоит прочесть Что будет, если не уступить дорогу машине одесского военкома Что будет, если не уступить дорогу машине одесского военкома
ФСБ в Домодедово задержали пассажира, который пытавшегося вывезти 2 золотых слитка

ФСБ в Домодедово задержали пассажира, который пытавшегося вывезти 2 золотых слитка

Автор:
16 мая 2023 11:07
Метки: ФСБ   золото   контрабанда   
693
1
1
Сотрудники пограничного отряда ФСБ в Домодедово задержали пассажира, который пытавшегося вывезти 2 золотых слитка из России весом более 24 кг
Стоит это «добро» ориентировочно 126 млн рублей. СК РФ возбудил уголовное дело, мужчину отправили под стражу

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: ФСБ   золото   контрабанда   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
DZEN 4 минуты назад
Дурак!!! Надо было на карту положить их, а за границей снять и всего делов то…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 5 минут назад
"Который пытавшегося". Дважды. Чукча не читатель, ясно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Александр Ломовицкий 36 минут назад
перемолоть золото в пыль . засыпать в швы сумок и чемоданов на сканерах будет выглядеть как песок с пляжей . по крайней мере есть шанс провезти , а так тыщу процентов задержали бы .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
Показать ещё
dotcomma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

115463



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 мая
"Заказчик печатает...": клиенты, сроки и слабоумие
"Заказчик печатает...": клиенты, сроки и слабоумие
Набирающие популярность
Не надо кис-кис: как правильно обратить на себя внимание кошки?
Не надо кис-кис: как правильно обратить на себя внимание кошки?
Миллионы смартфонов поставляются с предустановленными вредоносами, выяснили исследователи
Миллионы смартфонов поставляются с предустановленными вредоносами, выяснили исследователи
Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили
Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это чувство...

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#животные#забавно#ДТП#машина#интересно#СССР#драка#смешно
#Юмор#люди#история#США#позитив#аварии#картинки#подборка#Англия#факты
#Прикол#в мире#Россия#автомобили#автомир#авто аварии#кино#Жизнь#Приколы#улыбнуло
Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили Выдала походка: контрабандист спрятал килограмм золота в заднем проходе, но спалился Выдала походка: контрабандист спрятал килограмм золота в заднем проходе, но спалился Индиец попытался провезти в парике золото, но что-то пошло не так Индиец попытался провезти в парике золото, но что-то пошло не так Машинисты поезда попытались вывезти из РФ в Китай 37 килограммов золота Машинисты поезда попытались вывезти из РФ в Китай 37 килограммов золота ФСБ совместно с Минюстом США изъяла кокаин на миллиард рублей ФСБ совместно с Минюстом США изъяла кокаин на миллиард рублей Милую узнали по походке: прикрепившую к ступням два кило золота россиянку задержали в аэропорту Милую узнали по походке: прикрепившую к ступням два кило золота россиянку задержали в аэропорту

На что жалуетесь?

Вернуться