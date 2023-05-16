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Сотрудники пограничного отряда ФСБ в Домодедово задержали пассажира, который пытавшегося вывезти 2 золотых слитка из России весом более 24 кг
Стоит это «добро» ориентировочно 126 млн рублей. СК РФ возбудил уголовное дело, мужчину отправили под стражу
Стоит это «добро» ориентировочно 126 млн рублей. СК РФ возбудил уголовное дело, мужчину отправили под стражу
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Метки: ФСБ золото контрабанда
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