Девушка из Кыргызстана вышла замуж за японца и рассказывает про особенности семейной жизни в Азии

"Перед тем как выйти замуж, я спрашивала други СНГ девушек, которые замужем за местных о том, какие они: характер, способность управлять семейным бюджетом, быт. Многие говорили, что они хорошо работают, но очень холодные и закрытые, и не особо романтичные.



Но нужно учесть тот факт, что японец, который долго жил в Японии, дальше Окинавы не выезжал никуда, да еще 40+ очень сильно отличается от молодого поколения японцев. Взрослое поколение мужчин более закрыты", - рассказывает личные наблюдения Асель.