Девушка из Кыргызстана вышла замуж за японца и рассказывает про особенности семейной жизни в Азии

Асель Минагава из Кыргызстана замужем за японцем уже больше 9 лет. Семья живёт в городе Фукуок, у супругов 2 детей. Девушка решила поделиться особенностями своей семейной жизни.
"Перед тем как выйти замуж, я спрашивала други СНГ девушек, которые замужем за местных о том, какие они: характер, способность управлять семейным бюджетом, быт. Многие говорили, что они хорошо работают, но очень холодные и закрытые, и не особо романтичные.
Но нужно учесть тот факт, что японец, который долго жил в Японии, дальше Окинавы не выезжал никуда, да еще 40+ очень сильно отличается от молодого поколения японцев. Взрослое поколение мужчин более закрыты", - рассказывает личные наблюдения Асель.
С мужем Асель познакомилась в Лондоне. Тогда оба были студентами. Муж Асель по профессии химик, работал долгое время на большую фармацевтическую компанию по созданию антибиотиков и других лекарств. Но потом понял, что такая жизнь в офисе не для него.
Он накопил достаточно средств и уехал путешествовать по миру. Затем он решил остановиться в Лондоне и поступил. Там будущие супруги и познакомились, начинали встречаться, за тем поженились и мы переехали в Японию.
Асель чётко понимала, чего хочет, потому сразу рассказала о том, чего хочет:
"1. Я буду работать и зарабатывать свои деньги, потому что привыкла иметь свои средства
2. Я не буду рабыней и с утра до вечера убираться, готовить, стирать
3. Делим быт 50 на 50"
И муж поддержал.
Когда ребята только поженились, родители супруга были очень холодными и неэмоциональными. И только спустя время они наконец оттаяли - и отношения с родственниками наладились.
А ещё японцы очень практичные. "Мой муж будет носить вещи бренда Юникло до дыр. Он не увлекается модой, не интересуется одеждой, его гардероб состоит строго из 50 оттенков черного", - смеётся Асель.
"Японский муж не любит, когда вы опаздываете и не предупреждаете об этом. Он не понимает тех, кто дет слово и не сдерживает обещание. Он осторожно знакомится с людьми и не подпускает близко всех, он всегда будет держать дистанцию, ему нужно время на дружбу", - продолжает делиться особенностями семейной жизни Асель.
Она не советует выходить замуж за японца, а желает всем найти своего человека. На своего мужа она может положиться во всём, он очень любит детей, к тому же хозяйственный, в плане денег расчётлив и бережлив: 10% откладывает на образование детей.
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В реале жизнь в Японии гораздо богаче и интереснее, но не каждый там сможет жить, даже зная язык.
И семейные отношения тоже очень разные. Есть грубый патриархат, есть и современные отношения, все индивидуально как и везде...
Муж четко понял, чего хочет Асель, поэтому сперва уточнил, а потом согласился.