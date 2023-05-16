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Девушка из Кыргызстана вышла замуж за японца и рассказывает про особенности семейной жизни в Азии

Девушка из Кыргызстана вышла замуж за японца и рассказывает про особенности семейной жизни в Азии

Автор:
16 мая 2023 08:51
Сообщество : Истории
Метки: Япония   замуж за японца   интересно   истории   истории из жизни   особенности семейной жизни   японский муж   
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Асель Минагава из Кыргызстана замужем за японцем уже больше 9 лет. Семья живёт в городе Фукуок, у супругов 2 детей. Девушка решила поделиться особенностями своей семейной жизни.

"Перед тем как выйти замуж, я спрашивала други СНГ девушек, которые замужем за местных о том, какие они: характер, способность управлять семейным бюджетом, быт. Многие говорили, что они хорошо работают, но очень холодные и закрытые, и не особо романтичные.

Но нужно учесть тот факт, что японец, который долго жил в Японии, дальше Окинавы не выезжал никуда, да еще 40+ очень сильно отличается от молодого поколения японцев. Взрослое поколение мужчин более закрыты", - рассказывает личные наблюдения Асель.

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С мужем Асель познакомилась в Лондоне. Тогда оба были студентами. Муж Асель по профессии химик, работал долгое время на большую фармацевтическую компанию по созданию антибиотиков и других лекарств. Но потом понял, что такая жизнь в офисе не для него.


Он накопил достаточно средств и уехал путешествовать по миру. Затем он решил остановиться в Лондоне и поступил. Там будущие супруги и познакомились, начинали встречаться, за тем поженились и мы переехали в Японию.

Асель чётко понимала, чего хочет, потому сразу рассказала о том, чего хочет:

"1. Я буду работать и зарабатывать свои деньги, потому что привыкла иметь свои средства

2. Я не буду рабыней и с утра до вечера убираться, готовить, стирать

3. Делим быт 50 на 50"

И муж поддержал.

Когда ребята только поженились, родители супруга были очень холодными и неэмоциональными. И только спустя время они наконец оттаяли - и отношения с родственниками наладились.

А ещё японцы очень практичные. "Мой муж будет носить вещи бренда Юникло до дыр. Он не увлекается модой, не интересуется одеждой, его гардероб состоит строго из 50 оттенков черного", - смеётся Асель.

"Японский муж не любит, когда вы опаздываете и не предупреждаете об этом. Он не понимает тех, кто дет слово и не сдерживает обещание. Он осторожно знакомится с людьми и не подпускает близко всех, он всегда будет держать дистанцию, ему нужно время на дружбу", - продолжает делиться особенностями семейной жизни Асель.


Она не советует выходить замуж за японца, а желает всем найти своего человека. На своего мужа она может положиться во всём, он очень любит детей, к тому же хозяйственный, в плане денег расчётлив и бережлив: 10% откладывает на образование детей.



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Метки: Япония   замуж за японца   интересно   истории   истории из жизни   особенности семейной жизни   японский муж   
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11k
Евгений Час назад
Автоперевод с японского или кыргызского?
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6k
vasilykopkov 22 минуты назад
Как-то очень скудно.
В реале жизнь в Японии гораздо богаче и интереснее, но не каждый там сможет жить, даже зная язык.
И семейные отношения тоже очень разные. Есть грубый патриархат, есть и современные отношения, все индивидуально как и везде...
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2k
Lexx Полчаса назад
Япония не Москва, туда весь аул за собой не притащишь.
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3k
Игорь 40 минут назад
---- Асель чётко понимала, чего хочет, потому сразу рассказала о том, чего хочет:-----

Муж четко понял, чего хочет Асель, поэтому сперва уточнил, а потом согласился.
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106
wgw Час назад
Из средней Азии в дальнюю Азию
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37k
Седой Час назад
Не знал, что я японец...
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