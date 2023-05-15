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18 маленьких женских трагедий, которые вряд ли поймут мужчины

18 маленьких женских трагедий, которые вряд ли поймут мужчины

Автор:
15 мая 2023 22:10
Сообщество : Жизнь
Метки: женские   маленькие   мужчины   не поймут   неприятности   трагедии   
1755
19

Многие современные женщины живут в бешенном ритме: работа, дом, муж и дети. Поэтому не удивительно, что с ними часто происходят всякие неприятности, большие и маленькие. В этом посте вы увидите проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются девушки.

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Метки: женские   маленькие   мужчины   не поймут   неприятности   трагедии   
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8  комментариев
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69
Kostiantyn Час назад
у меня встал
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5k
BenderRodriguez 8 минут назад
6. Печенье то получилось, только одно, а не несколько:)
Одно сплошное печенье!
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99
Deon Bublikoff 15 минут назад
А торт, кстати, прикольный получился. Правда слева какая-то кошка, а справа рыба, но в целом выглядит очень даже.
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9k
au3 50 минут назад
опять хроника бед тупой вагины... Это нужно всем знать?
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7k
sedoisever Час назад
Вот и думай. То ли мужчины такие тупые, что не смогут понять, что женщина расхреначила машину или плиту, не умеет готовить или просто дура, или автор что-то иное имел ввиду?
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