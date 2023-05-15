18 маленьких женских трагедий, которые вряд ли поймут мужчины

Многие современные женщины живут в бешенном ритме: работа, дом, муж и дети. Поэтому не удивительно, что с ними часто происходят всякие неприятности, большие и маленькие. В этом посте вы увидите проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются девушки.