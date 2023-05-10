18 человек, которым судьба-злодейка подкинула свинью

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Каждый знает, что жизнь состоит из белых и чёрных полос, когда удача сменяется неприятностями, и наоборот. Фотографии в этом посте наглядно демонстрируют, как может всё пойти наперекосяк. Только взгляните на это!
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14. Прошлой ночью я попала в аварию на мотоцикле и сломала челюсть в двух местах. Мне придется месяц придерживаться полностью жидкой диеты. Надевайте шлемы!
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