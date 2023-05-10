FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 849 постов • 231 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жизнь
18 человек, которым судьба-злодейка подкинула свинью

18 человек, которым судьба-злодейка подкинула свинью

Автор:
10 мая 2023 23:05
Сообщество : Жизнь
Метки: Наперекосяк   люди   неприятности   подложит   свинью   судьба-злодейка   
930
19

Каждый знает, что жизнь состоит из белых и чёрных полос, когда удача сменяется неприятностями, и наоборот. Фотографии в этом посте наглядно демонстрируют, как может всё пойти наперекосяк. Только взгляните на это!

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Наперекосяк   люди   неприятности   подложит   свинью   судьба-злодейка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Alex 54 минуты назад
В Киркорова....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Мистер Фикс 24 минуты назад
N7
Рыбалка шла хорошо.
Наживку с трудом отличали от закуски.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
АнтонПолднев 48 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
kirpal 51 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Rom 51 минуту назад
Этот с "нарывом во лбу" стал Киркоровым.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

258957



Другие посты автора
Популярное в сообществах
От улыбки лопнула щека
От улыбки лопнула щека
Парад Победы завершился на Красной площади в Москве
Парад Победы завершился на Красной площади в Москве
Набирающие популярность в сообществах
Москва разграбленная Наполеоном и икона «Неопалимая Купина»
Москва разграбленная Наполеоном и икона «Неопалимая Купина»
Романтический ужин в капсульном отеле
Романтический ужин в капсульном отеле
Blackview представляет два новых флагмана: смартфон Performance King Blackview BV9300 и наушники AirBuds 10 Pro
Blackview представляет два новых флагмана: смартфон Performance King Blackview BV9300...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Работа смотрителя парков в Финляндии

Лучшие демотиваторы
Биде с эффектом морской волны

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#в мире#дтп#автомир#интересно#люди#полиция#соцсети#Москва
#фото#интересное#подборка#позитив#день победы#аварии#факты#поздравление#улыбнуло#9 мая
#Прикол#история#автомобили#СССР#машина#картинки#авто аварии#Приколы#Ynews#женщины
Попробуйте новые Mibro Earbuds4 – стильные беспроводные наушники для любителей музыки Попробуйте новые Mibro Earbuds4 – стильные беспроводные наушники для любителей музыки 30 человек, у которых выдался чертовски неприятный день 30 человек, у которых выдался чертовски неприятный день 20 злополучных человек, с которыми произошли тридцать три несчастья 20 злополучных человек, с которыми произошли тридцать три несчастья 17 людей, против которых ополчилась судьба-злодейка 17 людей, против которых ополчилась судьба-злодейка 17 человек, которым лучше бы сегодня не высовывать нос из дома 17 человек, которым лучше бы сегодня не высовывать нос из дома Сколько китаянок способно поместиться в микроавтобус? Сколько китаянок способно поместиться в микроавтобус?

На что жалуетесь?

Вернуться