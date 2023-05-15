Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния

На школьных танцах СССР в конце 1980-х под композицию Wonderful Life в исполнении загадочного Black молодёжь переживала первые романтичные чувства.
Wonderful Life написал ливерпулец Колин Вирнкомб. Англия конца 70-х жила музыкой, и он, как и многие, мечтал о том, чтобы его хобби принесло ему известность. Первая его песня Human Features вышла под псевдонимом Black, так как Колин здраво рассудил, что его фамилия вряд ли кому-то запомнится.
Потом последовали ещё пара неудачных треков и Вирнкомб остался без какой-либо поддержки лейблов. Мужчина был на грани нищеты и питался одним хлебом и изредка молоком. Как-то раз, придя из магазина, он в отчаянии написал за 10 минут Wonderful Life - ироничную и печальную песню. В тот момент Колин переживал тяжёлую болезнь мамы и непростой развод.
Wonderful Life была записана в ливерпульской студии и оказалась на 72 месте хит-парада. С Вирнкомбом подписала контракт компания А&М.
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Самым первым хитом музыканта Black стала Sweettest Smile, а потом звукозаписывающая компания переиздала уже Wonderful Life, которая тут же взлетела на восьмое место в британском чарте, а затем стала настоящим международным хитом.
Целых 4 месяца Black со своим дебютным альбомом держался в хит-параде, а по всему миру пластинка разошлась огромным тиражом в полтора млн экземпляров.
К сожалению, альбомы Comedy (1988) и Black (1991) не стали такими же успешными, а сам Вирнкомб откровенно не вписывался в мир шоу-бизнеса, не заботился о том, чтобы обрасти связями и эпатировать публику.
Он выпустил ещё несколько пластинок, в Йоханнесбурге успел поработать с южноафриканскими музыкантами и писал не только песни, но и картины.
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А последним релизом его снова стала легендарная Wonderful Life на каталонском языке - её записали для благотворительного концерта на барселонском телевидении. Композиция, написанная Колином в один из самых тяжёлых периодов его жизни, принесла больше семи млн фунтов, которые пошли на помощь нуждающимся.
26 января 2016 года Колин Вирнкоумб умер. Он попал в аварию по пути в аэропорт.
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Песня Wanderful life
В клипе ни одного черного
Иронично
"Wonderful Life была записана в ливерпульской студии и оказалась на 72 месте хит-парада".
Нестыковочка... Откуда деньги на запись?