Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния

К сожалению, альбомы Comedy (1988) и Black (1991) не стали такими же успешными, а сам Вирнкомб откровенно не вписывался в мир шоу-бизнеса, не заботился о том, чтобы обрасти связями и эпатировать публику.

Он выпустил ещё несколько пластинок, в Йоханнесбурге успел поработать с южноафриканскими музыкантами и писал не только песни, но и картины.