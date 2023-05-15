Парень в автобусе случайно услышал, как какие-то мужики обсуждали, как продать украденный телефон.

FISHKINET
Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили Случайная встреча туриста с ночной бабочкой в Таиланде Случайная встреча туриста с ночной бабочкой в Таиланде Демотиваторы: русский след, пионеры и котики Демотиваторы: русский след, пионеры и котики Проплешины и залысины: папарацци засняли новую причёску Миллу Йовович Проплешины и залысины: папарацци засняли новую причёску Миллу Йовович «Грязь, мерзость и предательство»: Никита Михалков захотел закрыть «Ельцин-центр» «Грязь, мерзость и предательство»: Никита Михалков захотел закрыть... Девушка за рулём немного удивилась Девушка за рулём немного удивилась Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР Это считали настоящим подвигом: как англичане захватили Индию, имея почти в 20 раз меньше солдат, чем аборигены Это считали настоящим подвигом: как англичане захватили Индию,... 15 изображений, рассказывающих трогательные истории без слов 15 изображений, рассказывающих трогательные истории без слов Хит группы Ария в исполнении слепого музыканта Хит группы Ария в исполнении слепого музыканта В Петербурге мужчину избили за просьбу выгуливать бойцовскую собаку в наморднике В Петербурге мужчину избили за просьбу выгуливать бойцовскую... Специалист по питанию доктор Хильда Этцеворм, наглядно показывает как работает программа Всемирного экономического форума «Накорми мир» Специалист по питанию доктор Хильда Этцеворм, наглядно показывает... Жители Казани избили двух мужиков, которые справили нужду на детской площадке Жители Казани избили двух мужиков, которые справили нужду на... Инфоцыганка Блиновская выплатила всего 10 миллионов рублей из общей задолженности в миллиард - так заявил председатель Следственного комитета Инфоцыганка Блиновская выплатила всего 10 миллионов рублей из... За&nbsp;кадром советских фильмов За кадром советских фильмов У Госдумы проходят пикеты с требованиям снять с рассмотрения законопроект о разрешении регионам убивать бездомных животных У Госдумы проходят пикеты с требованиям снять с рассмотрения... 20 изображений, демонстрирующих невероятную связь между человеком и животным 20 изображений, демонстрирующих невероятную связь между человеком... Парень в автобусе случайно услышал, как какие-то мужики обсуждали, как продать украденный телефон Парень в автобусе случайно услышал, как какие-то мужики обсуждали,... Жители британского Суссекса нарисовали пенисы вокруг дорожных ям, чтобы заставить власти заделать их Жители британского Суссекса нарисовали пенисы вокруг дорожных ям,...
Парень в автобусе случайно услышал, как какие-то мужики обсуждали, как продать украденный телефон

Парень в автобусе случайно услышал, как какие-то мужики обсуждали, как продать украденный телефон

Автор:
15 мая 2023 13:13
Метки: Телефон   бдительность   воры   
1317
4
Парень в автобусе случайно услышал, как какие-то мужики обсуждали, как продать украденный телефон.
Красава!

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Телефон   бдительность   воры   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
198
gh0st Час назад
С чего это дпс-ники будут телефонами заниматься. Пи$дёж
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Nick 4 минуты назад
Воры - это чиновники, пилящие миллиарды бюджетных народных денег, особенно в тяжёлое время. А эти - обычные люди. Таких +/- процентов 30. Мелкие крадуны. Говорят, их в Европе даже не сажают, пока раз 10 не поймают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Поручик 16 минут назад
Ну, хоть сам "хлестаться" не полез - уже хорошо, не дурень-"инициативник".
А то есть ведь у нас очень резкие "активисты" - лезут вперёд, "предотвратить!!!", как Матросов на амбразуру ДОТа.
"Предотвращают", да.
Частенько - даже с "телесными" разной степени тяжести у воров и гопников.
Вот только регулярно случается "одно моё слово против двух-трёх слов отпиз*женных", и супергерои огребают в суде "от трёх до восьми"
Если место конфликта камерами наблюдения не обвешано через каждые 10 метров, а свидетелей не нашли, то хрен чего докажешь, будь ты прав хоть десять раз!..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
976
ruslan d 59 минут назад
Ну скажет , что нашел ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
dotcomma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

114651



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 мая
Названы победители Евровидения-2023
Названы победители Евровидения-2023
Набирающие популярность
Как в России ввели сухой закон во время мобилизации
Как в России ввели сухой закон во время мобилизации
Возвращение линкоров... Не состоявшееся
Возвращение линкоров... Не состоявшееся
Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили
Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На какую ещё охоту?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#в мире#картинки#дтп#аварии#факты#природа#машина#шоу бизнес
#люди#интересно#СССР#интересное#животные#забавно#авто аварии#драка#Индия#удивительно
#Юмор#Прикол#Россия#автомобили#подборка#Приколы#автомир#красота#истории#познавательно
Жестким дискам предрекли полное вымирание через 5 лет Жестким дискам предрекли полное вымирание через 5 лет Столичный таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей деньги Столичный таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей деньги «Дом-2» ограбили: вынесли технику на 30 миллионов рублей «Дом-2» ограбили: вынесли технику на 30 миллионов рублей Доверие в кредит: как использовать сноровку, чтобы впаривать страховку Доверие в кредит: как использовать сноровку, чтобы впаривать страховку Парень купил PlayStation 4 всего за 9 евро, и получил срок в тюрьме Парень купил PlayStation 4 всего за 9 евро, и получил срок в тюрьме Крупнейшее ограбление в истории: как из бостонского музея похитили шедевры на $500 млн Крупнейшее ограбление в истории: как из бостонского музея похитили шедевры на $500 млн

На что жалуетесь?

Вернуться