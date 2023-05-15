1317
4
Парень в автобусе случайно услышал, как какие-то мужики обсуждали, как продать украденный телефон.
Красава!
Красава!
Источник:
Ссылки по теме:
- Парень купил PlayStation 4 всего за 9 евро, и получил срок в тюрьме
- Наглые воры пытаются украсть мотоцикл на глазах владельца
- «Дом-2» ограбили: вынесли технику на 30 миллионов рублей
- Крупнейшее ограбление в истории: как из бостонского музея похитили шедевры на $500 млн
- Доверие в кредит: как использовать сноровку, чтобы впаривать страховку
Метки: Телефон бдительность воры
Новости партнёров
А то есть ведь у нас очень резкие "активисты" - лезут вперёд, "предотвратить!!!", как Матросов на амбразуру ДОТа.
"Предотвращают", да.
Частенько - даже с "телесными" разной степени тяжести у воров и гопников.
Вот только регулярно случается "одно моё слово против двух-трёх слов отпиз*женных", и супергерои огребают в суде "от трёх до восьми"
Если место конфликта камерами наблюдения не обвешано через каждые 10 метров, а свидетелей не нашли, то хрен чего докажешь, будь ты прав хоть десять раз!..