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За&nbsp;кадром советских фильмов

За кадром советских фильмов

Автор:
14 мая 2023 21:29
Метки: СССР   история   кино   фото   
377
21

Думаю люди на фотографиях в представлении не нуждаются. Но если вдруг кого-то не узнает - пишите в комментариях, будем вспоминать вместе :)

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   кино   фото   
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1  комментарий
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1k
Максим Макашев Час назад
20.

"Остров сокровищ".
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А мне нравится этот фильм, но только 70 года выпуска с Борисом Андреевым в роли Джона Сильвера
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