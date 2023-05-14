За кадром советских фильмов

377
21
Думаю люди на фотографиях в представлении не нуждаются. Но если вдруг кого-то не узнает - пишите в комментариях, будем вспоминать вместе :)
Интересного вам просмотра!
×
×
Источник:
Еще крутые истории!
- Истории от женщин, которые недавно стали мамами, но уже хотят "выйти в окно"
- Уличный кот никого к себе не подпускал — но одна девушка нашла к нему подход
- 18 фото людей, которые решительно дали бой своим зависимостям
- "Я же девочка, а он меня не пропустил!": автомобилистка возмутилась ситуацией на дороге
- "Сама меня захотела": мужчины рассказывают о женщинах, которые проявили инициативу
Новости партнёров
реклама
"Остров сокровищ".
************************
А мне нравится этот фильм, но только 70 года выпуска с Борисом Андреевым в роли Джона Сильвера