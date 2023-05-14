В Тольятти выпал град со снегом

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Местные жители делятся в соцсетях кадрами последствий.
В Самарской области сегодня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, ожидаются гроза и порывы ветра до 20 м/с
В Самарской области сегодня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, ожидаются гроза и порывы ветра до 20 м/с
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