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В Тольятти выпал град со снегом

В Тольятти выпал град со снегом

Автор:
14 мая 2023 14:21
Метки: Тольятти   град   погода   снег   
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Местные жители делятся в соцсетях кадрами последствий.
В Самарской области сегодня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, ожидаются гроза и порывы ветра до 20 м/с

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Метки: Тольятти   град   погода   снег   
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parallax 53 минуты назад
Бедная рассада.
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