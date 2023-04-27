От древнеримской обуви до операций на мозге: 14 поразительных артефактов прошлого

Мы в TravelAsk убеждены, что лучше всего иллюстрируют историю не даты и сухие факты об исторических событиях, а вещи из разных эпох. Археологи делают великое дело, отыскивая и изучая артефакты. Описание самых простых бытовых предметов помогает нам понять, как жили люди в прошлом и насколько древняя человеческая культура. Даже крохотный наконечник копья может рассказать необыкновенную историю людей о трудолюбии, старании и любви к эстетике. А что уж говорить о двухэтажных домах, в которых жили люди больше трех тысячелетий назад!

Раскопки в Помпеях