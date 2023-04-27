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От древнеримской обуви до операций на мозге: 14 поразительных артефактов прошлого

От древнеримской обуви до операций на мозге: 14 поразительных артефактов прошлого

Автор:
27 апреля 2023 08:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: артефакты прошлого   в мире   интересно   познавательно   факты   фото   
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Удивительные артефакты, которые расскажут о прошлом больше, чем учебник истории.

Мы в TravelAsk убеждены, что лучше всего иллюстрируют историю не даты и сухие факты об исторических событиях, а вещи из разных эпох. Археологи делают великое дело, отыскивая и изучая артефакты. Описание самых простых бытовых предметов помогает нам понять, как жили люди в прошлом и насколько древняя человеческая культура. Даже крохотный наконечник копья может рассказать необыкновенную историю людей о трудолюбии, старании и любви к эстетике. А что уж говорить о двухэтажных домах, в которых жили люди больше трех тысячелетий назад!

Раскопки в Помпеях

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Обувь с птичкой, которую нашли в городе Харлем, Нидерланды

Эта туфля сделана в первой половине XIV века.

Наконечник копья древнего человека, который был вырезан вокруг ископаемой раковины

Это копье принадлежало предку человека, который жил от 300 до 500 тысяч лет назад. Наконечник найден в английском графстве Норфолк. Это неоспоримое доказательство того, что интерес к искусству, красоте и эстетике сделал нас людьми.

Мозаика в доме Нептуна и Амфитриты в древнем городе Геркуланум, Италия

Дом в поселке Акротири на Санторини, погребенный под пеплом в XVI веке до н.э.

Этот двухэтажный дом был построен за несколько столетий до того, как была взята Троя. Деревня была разрушена во время Минойского извержения, которое стерло с лица земли целую цивилизацию.

Римский император преклоняется перед персидским царем, Накше-Рустам, Иран

Рельеф был создан в III веке нашей эры. Он изображает римских императоров Филиппа Араба и Валериана I, над которыми одержал победу Шапур I, царь Персии.

Голова бога Амон-Ра в затопленном городе Гераклион

Гераклион находится на дне Средиземного моря примерно в шести километрах от его современного побережья. Когда-то город был важным портом Древнего Египта.

Руины в древнем городе Митла, Мексика, 1875 год

В доколумбовую эпоху, в X-XV веках, Митла была крупным центром индейской культуры.

Древнеримская кожаная обувь, найденная в военном лагере Виндоланда в Англии

Лагерь был построен в 85 году для защиты от набегов пиктов.

Сосуд для духов, найденный в городе Нора на Сардинии

Игральный кубик цивилизации из долины Инда, 2600-1900 годы до н.э.

Останки пациентов, которые перенесли операцию на головном мозге, XV век

Такие операции проводили древние врачи инков.

Фонтан Артемиды во дворце Вилла д’Эсте недалеко от Рима

Фонтан был построен в XVI веке скульптором, вдохновленным античностью. Он отлично изобразил богиню Артемиду (или Диану), которую греки и римляне считали вселенской матерью и неиссякаемым источником жизни.

Деревня Хайд Аль-Джазиль, построенная на камне пять столетий назад, Йемен

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Метки: артефакты прошлого   в мире   интересно   познавательно   факты   фото   
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