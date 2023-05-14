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Просто Лена: странная история самого продаваемого выпуска журнала Playboy

Просто Лена: странная история самого продаваемого выпуска журнала Playboy

Автор:
14 мая 2023 08:06
Метки: ВЫПУСК ЖУРНАЛА PLAYBOY   Ленf Сёдербер   использованием ее снимка   
2758
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Самым продаваемым номером Playboy за все время стал выпуск за ноябрь 1972 года со шведской моделью Леной Сёдерберг. Рекорд по продажам был поставлен благодаря «девушке месяца» на развороте. Однако популярность номера была связана не с красотой и сексуальностью модели, а с использованием ее снимка в компьютерном программировании.

История началась летом 1973 года, когда группа инженеров Университета Южной Калифорнии помогала коллеге, Александру Савчуку, найти фото для исследований алгоритмов обработки изображений, согласно заявлению Института инженеров электротехники и электроники.


«Они перерыли сток фотографий, которые обычно для этого используются — скучные иллюстрации телевизионного стандарта эпохи 1960-х годов. Для лучшего результата им нужен был глянцевый снимок с широким диапазоном цветов, и они хотели фотографию именно с человеческим лицом».

Кто-то предложил взять фотографию из журнала Playboy за ноябрь 1972 года с Памелой Роулингс на обложке. Однако инженеры пошли дальше первой страницы и заглянули в середину, наткнувшись на фотосессию с Леной Сёдерберг. Поскольку они все-таки были на работе, отсканировали лишь фрагмент — лицо модели и обнаженное плечо.


Так фотография под названием «Лена» вошла в историю. Научное исследование о компьютерной обработке изображений легло в основу стандартов JPEG и MPEG.

«С тех пор снимок playmate с разворота журнала стал стандартом де-факто (техническая спецификация, изначально не являвшаяся стандартом, которая исторически начала широко использоваться и приниматься таковым): на нем проверялись и отрабатывались всевозможные приемы коррекции изображений, оттачивались новые алгоритмы обработки. Благодаря этому загадочная Лена стала первой леди интернета».

Поскольку был указан источник фото, другие исследователи покупали по несколько экземпляров журнала, чтобы повторить опыт. Это подняло продажи выпуска и сделало его коллекционным предметом среди программистов. Изображение по сути стало самой используемой фотографией женщины при работе на ЭВМ.


Журнал с фотосессией Сёдерберг разошелся тиражом более семи миллионов копий, а сама модель стала настоящей звездой в кругах программистов. В 1997 году она даже посетила конференцию сообщества Imaging Science and Technology, которое занимается наукой о сборе, хранении, поиске и обработке визуальной информации, и с удовольствием раздавала там автографы.

Далеко не всем понравилось использование изображения модели Playboy в технологиях — от учителей в образовательных учреждениях до ученых, которые посчитали это проявлением сексизма.

Любопытно, что представители журнала Playboy никак не отреагировали на использование фотографии без их разрешения. В 1997 году в интервью они лишь сказали:

«Мы решили, что нужно просто пользоваться таким успехом. Потому что этот случай стал настоящим феноменом».


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Метки: ВЫПУСК ЖУРНАЛА PLAYBOY   Ленf Сёдербер   использованием ее снимка   
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8  комментариев
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3k
SaveUs 3 часа назад
А мы здесь плюшками балуемся
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Bill 14 минут назад
А я и не знал что она там с голой жопой. В книжках про алгоритмы JPEG показывают только лицо, как на первой картинке.
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Похаб Стебаныч 2 часа назад
Алгоритмы они исследовали... Знаем мы эти алгоритмы.
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Иван Кемеров

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