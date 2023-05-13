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Индия решила вернуть украденные Британской империей ценности

Индия решила вернуть украденные Британской империей ценности

Автор:
13 мая 2023 10:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великобритания   Индия   Кохинор   Украденое   возвращение   сокровища   
316
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Индия решила начать кампанию по возвращению вывезенных Британской империей ценностей. Об этом сообщает издание Telegraph.

Источники издания сообщают, что страна может затребовать у Британии возвращения тысяч различных артефактов, вывезенных Лондоном в период колониализма

Telegraph предполагает, что процесс, который намерена запустить Индия, может стать самым крупным за всю историю Британии. Среди украденных артефактов, которые страна хочет вернуть в свое владение — легендарный бриллиант «Кохинор».


Ожидается, что кампания будет начата уже в этом году.


В середине десятых годов посольство Таджикистана безуспешно пыталось добиться возвращения в Душанбе коллекции сокровищ Окса, насчитывающей около 180 экспонатов из золота и серебра. В итоге Лондон вернул лишь копии сокровищ.


Индия являлась британской колонией с 1858 по 1947 годы. 15 августа 1947 года премьер-министр Индии Джавахарлал Неру провозгласил независимость страны от британской короны и поднял над крепостью Красный форт в Нью-Дели национальный трехцветный флаг.



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Метки: Великобритания   Индия   Кохинор   Украденое   возвращение   сокровища   
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11  комментариев
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608
Илья Час назад
Давно уже пора у всех этих презервативов, включая Британию и Пиндостан потребовать украденное ими или просто отнятое. Кстати, как и земли тех народов, которые они по сути извели. Пусть квиздуют на свои исторические земли, откуда они припёрлись.
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35k
russger Полчаса назад
Ну запросят и чо? Англы откажут и что Индия сделает? Войной пойдут?
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22k
ЦСКА 38 минут назад
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3k
Pioner76 51 минуту назад
В этот раз я за индусов.
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272
устал я от вас 52 минуты назад
Там не камешки возвращать, там всех бритов вырезать надо от младенцев и до стариков.
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3k
lekha-fil Час назад
Потребовать можно, а получить - нет. Срали они на Индию.
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423
Евгений Эдельштейн Час назад
Есть же официальный документ о добровольной передаче. Британцы,конечно же отобрали это силой,но бумажка же имеется.
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
12583



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