Индия решила вернуть украденные Британской империей ценности

Ожидается, что кампания будет начата уже в этом году.

В середине десятых годов посольство Таджикистана безуспешно пыталось добиться возвращения в Душанбе коллекции сокровищ Окса, насчитывающей около 180 экспонатов из золота и серебра. В итоге Лондон вернул лишь копии сокровищ.