В Японии у женщины от антибиотиков выросли "волосы" на языке

Ну если быть точнее, то, вкусовые рецепторы почернели, стали твердыми и торчали, напоминая щетину.
60-летняя женщина больше года назад узнала о тяжелом диагнозе - рак прямой кишки. Она прошла курс химиотерапии, врачи выписали ей антибиотик Миноциклин для лечения кожных поражений, вызванных химиотерапией, и вот тут начались странности. Этот препарат считается универсальным, используется для лечения всего, от прыщей до пневмонии.
Через пару недель приема препарата ее лицо приобрело не характерный серый оттенок, а язык и вовсе покрылся черными пятнами, плюс изо рта очень неприятно пахло. Дальше больше, пятна стали увеличиваться, а вкусовые рецепторы и вовсе стали похожими на черные и коричневые волоски и причиняли боль женщине.
Врачи заявили, что это очень редкое побочное явление при приеме этого препарата - "языка с черными волосами" (BHT). Антибиотик изменил нормальное содержание бактерий во рту и придал женщине серый цвет кожи лица.
"Миноциклин становится черным при окислении и может привести к изменению цвета кожи", - говорится в заявлении врачей.
Женщине назначили другой препарат, прописали пить много воды и регулярно чистить язык и спустя 6 недель язык и лицо практически пришли в норму.
Хоть медики и утверждают, что "шерстистый язык" это совершенно неопасно, но, согласитесь, приятного мало, когда у тебя во рту сапожная щетка.
А с какими побочными эффектами от приема таблеток сталкивались вы?
Источник:
- Пост юмора о людях в белых халатах
- Не только травы: как животные помогают в исцелении болезней?
- Загадочные болезни в мировой истории
- "Это не лечится": жена Брюса Уиллиса объявила о новом страшном диагнозе мужа
- Как муравьёв используют в качестве хирургического шва