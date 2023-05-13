В Японии у женщины от антибиотиков выросли "волосы" на языке

Через пару недель приема препарата ее лицо приобрело не характерный серый оттенок, а язык и вовсе покрылся черными пятнами, плюс изо рта очень неприятно пахло. Дальше больше, пятна стали увеличиваться, а вкусовые рецепторы и вовсе стали похожими на черные и коричневые волоски и причиняли боль женщине.

Врачи заявили, что это очень редкое побочное явление при приеме этого препарата - "языка с черными волосами" (BHT). Антибиотик изменил нормальное содержание бактерий во рту и придал женщине серый цвет кожи лица.

"Миноциклин становится черным при окислении и может привести к изменению цвета кожи", - говорится в заявлении врачей.