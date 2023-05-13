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В Японии у женщины от антибиотиков выросли "волосы" на языке

В Японии у женщины от антибиотиков выросли "волосы" на языке

Автор:
13 мая 2023 10:12
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Япония   антибитики   лечение   медицина   побочка от антибиотиков   побочные эффекты   
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Ну если быть точнее, то, вкусовые рецепторы почернели, стали твердыми и торчали, напоминая щетину.

60-летняя женщина больше года назад узнала о тяжелом диагнозе - рак прямой кишки. Она прошла курс химиотерапии, врачи выписали ей антибиотик Миноциклин для лечения кожных поражений, вызванных химиотерапией, и вот тут начались странности. Этот препарат считается универсальным, используется для лечения всего, от прыщей до пневмонии.



Через пару недель приема препарата ее лицо приобрело не характерный серый оттенок, а язык и вовсе покрылся черными пятнами, плюс изо рта очень неприятно пахло. Дальше больше, пятна стали увеличиваться, а вкусовые рецепторы и вовсе стали похожими на черные и коричневые волоски и причиняли боль женщине.


Врачи заявили, что это очень редкое побочное явление при приеме этого препарата - "языка с черными волосами" (BHT). Антибиотик изменил нормальное содержание бактерий во рту и придал женщине серый цвет кожи лица.

"Миноциклин становится черным при окислении и может привести к изменению цвета кожи", - говорится в заявлении врачей.


Женщине назначили другой препарат, прописали пить много воды и регулярно чистить язык и спустя 6 недель язык и лицо практически пришли в норму.

Хоть медики и утверждают, что "шерстистый язык" это совершенно неопасно, но, согласитесь, приятного мало, когда у тебя во рту сапожная щетка.

А с какими побочными эффектами от приема таблеток сталкивались вы?


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Метки: Япония   антибитики   лечение   медицина   побочка от антибиотиков   побочные эффекты   
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1  комментарий
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Александр 24 минуты назад
В начальных классах.Окулист выписал капли"не понятно зачем".Неделю капал и бросил это дело.После этого,глаза лет 8 слезились при любом раздражителе.Ветерок,яркий свет и т.д..Повезло что прошло и всё нормально стало.Надо было всего-то выписать очки.
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