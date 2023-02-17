"Это не лечится": жена Брюса Уиллиса объявила о новом страшном диагнозе мужа





Первые симптомы болезни обычно появляются в возрасте до 60 лет, и помимо проблем с речью и запоминанием, у человека меняется поведение, он становится более пассивным и безучастным. При этом поражении центральной нервной системы разрушаются клетки головного мозга и атрофируется его кора - это приводит к уменьшению мозга в размере.





В настоящее время методов лечения этой болезни не существует, однако семья Уиллиса надеется, что в ближайшие годы ситуация изменится и медики найдут терапию, которая поможет если не полностью вылечить, так хотя бы затормозить течение деменции.



