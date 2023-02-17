"Это не лечится": жена Брюса Уиллиса объявила о новом страшном диагнозе мужа

Брюс Уиллис оставил карьеру из-за афазии, при которой он путает слова и не может запомнить текст. Близкие актёра поддерживают его и делают всё возможное, чтобы он справлялся с недугом. Однако на днях супруга 67-летнего артиста поделилась неутешительными новостями: Уиллису поставили еще один диагноз, и болезнь пока считается неизлечимой.
Эмма Хеминг-Уиллис сообщила , что теперь врачи знают, чем болен актёр. Это лобно-височная деменция (известная как FTD). К сожалению, она сложно диагностируется, и многие люди годами не знают, чем именно болеют. Сложности с общением - лишь один из симптомов FTD. О новом диагнозе Уиллиса рассказали все родные и близкие актёра, включая его бывшую жену Деми Мур.
Первые симптомы болезни обычно появляются в возрасте до 60 лет, и помимо проблем с речью и запоминанием, у человека меняется поведение, он становится более пассивным и безучастным. При этом поражении центральной нервной системы разрушаются клетки головного мозга и атрофируется его кора - это приводит к уменьшению мозга в размере.
В настоящее время методов лечения этой болезни не существует, однако семья Уиллиса надеется, что в ближайшие годы ситуация изменится и медики найдут терапию, которая поможет если не полностью вылечить, так хотя бы затормозить течение деменции.
Напомним, что семья Уиллиса объявила об окончании им карьеры в марте прошлого года. Тогда актёру был поставлен диагноз "афазия" (расстройство речи). Последний фильм с его участием («Детектив Найт: Независимость») вышел в в январе этого года, а его съемки завершились год назад.
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