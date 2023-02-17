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"Это не лечится": жена Брюса Уиллиса объявила о новом страшном диагнозе мужа

"Это не лечится": жена Брюса Уиллиса объявила о новом страшном диагнозе мужа

Автор:
17 февраля 2023 09:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Брюс Уиллис   афазия   врачи   деменция   диагноз   лечение   медицина   шоу бизнес   
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Брюс Уиллис оставил карьеру из-за афазии, при которой он путает слова и не может запомнить текст. Близкие актёра поддерживают его и делают всё возможное, чтобы он справлялся с недугом. Однако на днях супруга 67-летнего артиста поделилась неутешительными новостями: Уиллису поставили еще один диагноз, и болезнь пока считается неизлечимой.

Эмма Хеминг-Уиллис сообщила , что теперь врачи знают, чем болен актёр. Это лобно-височная деменция (известная как FTD). К сожалению, она сложно диагностируется, и многие люди годами не знают, чем именно болеют. Сложности с общением - лишь один из симптомов FTD. О новом диагнозе Уиллиса рассказали все родные и близкие актёра, включая его бывшую жену Деми Мур.


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Первые симптомы болезни обычно появляются в возрасте до 60 лет, и помимо проблем с речью и запоминанием, у человека меняется поведение, он становится более пассивным и безучастным. При этом поражении центральной нервной системы разрушаются клетки головного мозга и атрофируется его кора - это приводит к уменьшению мозга в размере.


В настоящее время методов лечения этой болезни не существует, однако семья Уиллиса надеется, что в ближайшие годы ситуация изменится и медики найдут терапию, которая поможет если не полностью вылечить, так хотя бы затормозить течение деменции.


Напомним, что семья Уиллиса объявила об окончании им карьеры в марте прошлого года. Тогда актёру был поставлен диагноз "афазия" (расстройство речи). Последний фильм с его участием («Детектив Найт: Независимость») вышел в в январе этого года, а его съемки завершились год назад.

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Метки: Брюс Уиллис   афазия   врачи   деменция   диагноз   лечение   медицина   шоу бизнес   
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12  комментариев
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11k
Андрей Ма-С 40 минут назад
блин парадокс современного мира, с такими болезнями нельзя в кино но можно в президенты
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13k
Antique computer 18 минут назад
"Мастера заголовков" ....
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2k
ZET 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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30k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Для меня он останется таким
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5k
Frank Borman Полчаса назад
Ужас. Кто нас защитит теперь от международных террористов и страшных астероидов? Брюс, держись! Ты нужен Голливуду, чтобы снять блокбастер, как Америка сражается со злым Путиным.
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217
Сергей 38 минут назад
Хорошо его семья не бросила не нынешняя не бывшая значит хороший человек.
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9k
ron 43 минуты назад
Бро, ты и так сделал для нас побольше многих, спасибо тебе
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3k
Radugananebe Час назад
Жаль Брюса. ((
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7k
Том Сойер Час назад
Держись, крепкий орешек!!!
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290
ruslan d Час назад
Жаль , талантливый дядька
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