Отшельник из джунглей: как живет архаичная птица казуар

В тропическом лесу Австралии, под сенью высоких деревьев обитает странное существо. Оно черное и блестящее, в причудливой шапке-шлеме, с ярко-красной шеей. Поначалу смотрит ласково и лукаво, но вдруг неожиданно издает боевой клич и, растопырив лапки-крылья с длинными коготками на концах, отчаянно кидается в драку, сопя и подпрыгивая при этом.

Это казуар (Casuarius) — самая архаичная птица континента. Она не обычная летающая и килегрудая, а наземная — плоскогрудая, и осталась на земле как атавизм, в силу удаленности ее родины — Австралии и Новой Гвинеи — от цивилизации.