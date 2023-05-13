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Отшельник из джунглей: как живет архаичная птица казуар

Отшельник из джунглей: как живет архаичная птица казуар

Автор:
13 мая 2023 08:48
Сообщество : Животные
Метки: Casuarius   Ferae   Казуар   Казуаровые   нелетающие птицы   птицы   
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Этот обитатель Австралии отличается раздражительным характером и способен переваривать гвозди

В тропическом лесу Австралии, под сенью высоких деревьев обитает странное существо. Оно черное и блестящее, в причудливой шапке-шлеме, с ярко-красной шеей. Поначалу смотрит ласково и лукаво, но вдруг неожиданно издает боевой клич и, растопырив лапки-крылья с длинными коготками на концах, отчаянно кидается в драку, сопя и подпрыгивая при этом.


Это казуар (Casuarius) — самая архаичная птица континента. Она не обычная летающая и килегрудая, а наземная — плоскогрудая, и осталась на земле как атавизм, в силу удаленности ее родины — Австралии и Новой Гвинеи — от цивилизации.


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По сути, это страус, такой же, как и австралийский эму, которому он приходится дальним родственником. Как и все страусы, он не имеет характерных для летающих птиц крючочков на ворсинках перьев, делающих их плотными и непроницаемыми для воздуха. Его оперение рыхлое, длинное и мягкое, темное, местами почти черное.


Из-за отшельнического образа жизни в тропических чащах у казуара сложился очень тяжелый, раздражительный характер. При виде чужаков он сразу возбуждается и решительно нападает даже на превосходящего его по размерам и силе противника. При этом он весьма интенсивно работает как своими мощными ногами, так и крыльями. Крылья казуара имеют неразвитые маховые перья с пятью длинными когтями-колючками на концах (наследие археоптериксов).


Живут казуары во влажных лесах. Высоким роговым гребнем-шлемом на голове с губчатой внутренней структурой они не только раздвигают густые заросли подлеска, но и защищаются от падающих тропических плодов, а также при стычках между собой. Интересно, что у птенцов этого гребня нет, он нарастает постепенно, слой за слоем. Шлем настолько срастается с черепом птицы, что остается на нем даже после смерти, на уже истлевших костях.



Питаются казуары упавшими на землю плодами, насекомыми, мелкими ящерицами, чужими птенцами и даже яйцами. Желудок этой птицы переваривает все, — начиная от кожуры таких плодов, которую не берет ни один нож, и роговых покровов животных, до… гвоздей. Ее главный гастрономический принцип: «Не пройти мимо!» Все они одиночки-отшельники, меряющие тяжелыми шагами свои версты. У них хорошее зрение и острый слух, поэтому подобраться к ним близко совсем непросто. Но в брачный сезон их внимание притупляется, поскольку они заняты друг другом.


Папуасы, не связываясь со взрослыми птицами, охотно ловят малышей и выращивают их у себя дома. Из когтей их ног туземцы делают наконечники для копий, а из колючек крыльев — тонкие, длиной до 10 см иглы, которыми они шьют и чинят свою одежду. В селениях Новой Гвинеи можно увидеть, как молодые казуары расхаживают по улице вдоль хижин, а нередко даже играют вместе с детьми. За такого красавца папуас может получить 8 свиней или, отдав его в уплату за супругу, — жениться. Так что крестьянин, вырастивший казуара, становится богачом и уважаемым в деревне человеком. А зоопарки мира платят за одну такую птицу тысячи долларов.

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Метки: Casuarius   Ferae   Казуар   Казуаровые   нелетающие птицы   птицы   
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
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