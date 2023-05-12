Бдительная жительница Санкт-Петербурга приняла толстую чайку за беспилотник

11 мая жительница культурной столицы обратилась в полицию которая рассказала, что над Южно-Приморским парком летает большой белый беспилотник. Полицейские тут же выехали на место. Сотрудники полиции не обнаружили беспилотника, зато увидели парящую жирную белую чайку, сообщает "Фонтанка".

Сообщения о БПЛА поступают в полицию каждый день. Но редко удаётся поймать нарушителей. В случае с чайкой полицейским повезло.