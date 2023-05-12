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Бдительная жительница Санкт-Петербурга приняла толстую чайку за беспилотник

Бдительная жительница Санкт-Петербурга приняла толстую чайку за беспилотник

Автор:
12 мая 2023 09:09
Сообщество : Юмор
Метки: Беспилотник   Прикол   Санкт-Петербург   Юмор   интересное   фото   чайка   
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После сообщения о запрете запуска беспилотников в Петербурге, жители города стали очень бдительны. Всё чаще в полицию поступают жалобы на беспилотники, но не все из них можно проверить.

11 мая жительница культурной столицы обратилась в полицию которая рассказала, что над Южно-Приморским парком летает большой белый беспилотник. Полицейские тут же выехали на место. Сотрудники полиции не обнаружили беспилотника, зато увидели парящую жирную белую чайку, сообщает "Фонтанка".


Сообщения о БПЛА поступают в полицию каждый день. Но редко удаётся поймать нарушителей. В случае с чайкой полицейским повезло.

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Метки: Беспилотник   Прикол   Санкт-Петербург   Юмор   интересное   фото   чайка   
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