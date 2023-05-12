Горбатые киты устроили себе спа на дне Тихого океана

Горбатых китов и раньше замечали плавающими у морского дна, но это первый раз, когда исследователи зафиксировали катание по песку. Китам нужно удалять паразитов, чтобы оставаться обтекаемыми и сохранять больше энергии. Перекатывание китов также может быть связано с социальной деятельностью — например, игрой или отдыхом. Биологи наблюдали такое поведение в контексте общения — после ухаживания или соперничества, а также после других форм общения.

Горбатый кит — вид, встречающийся по всему Мировому океану и отчасти по прилегающим морям от тропической зоны до высоких широт, кроме ледовых районов Арктики и Антарктики. Несмотря на это, занесен в Красную книгу МСОП. Стада горбатых китов мигрируют в зависимости от доступности пищи, некоторые популяции проплывают свыше 7000 км в поисках кормовых угодий. В Мировом океане насчитывается три крупные изолированные популяции и 9-10 отдельных стад горбатых китов.