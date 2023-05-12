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Горбатые киты устроили себе спа на дне Тихого океана

Горбатые киты устроили себе спа на дне Тихого океана

Автор:
12 мая 2023 08:21
Сообщество : Животные
Метки: видео   горбатые киты   животные   киты   млекопитающие   тихий океан   
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Так они поддерживают здоровье своей кожи и борются с паразитами.

Впервые опубликованы кадры, как горбатые киты счищают с себя мертвую кожу и паразитов, чтобы оставаться стройными и сохранить здоровье своей кожи. Оказалось, редкие животные устраивают себе спа прямо на морском дне.


На видео киты катаются по песчаному морскому дну Тихого океана в заливе Голд-Кост. Гигантские млекопитающие совершают полные и боковые перекаты на глубине до 50 метров. Так киты сбрасывают эктопаразитов, которые делают огромных животных менее динамичными. Горбачи специально выбирают места, подходящие для пилинга, отмечают морские биологи.


Горбатых китов и раньше замечали плавающими у морского дна, но это первый раз, когда исследователи зафиксировали катание по песку. Китам нужно удалять паразитов, чтобы оставаться обтекаемыми и сохранять больше энергии. Перекатывание китов также может быть связано с социальной деятельностью — например, игрой или отдыхом. Биологи наблюдали такое поведение в контексте общения — после ухаживания или соперничества, а также после других форм общения.


Горбатый кит — вид, встречающийся по всему Мировому океану и отчасти по прилегающим морям от тропической зоны до высоких широт, кроме ледовых районов Арктики и Антарктики. Несмотря на это, занесен в Красную книгу МСОП. Стада горбатых китов мигрируют в зависимости от доступности пищи, некоторые популяции проплывают свыше 7000 км в поисках кормовых угодий. В Мировом океане насчитывается три крупные изолированные популяции и 9-10 отдельных стад горбатых китов.

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Метки: видео   горбатые киты   животные   киты   млекопитающие   тихий океан   
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Axel
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