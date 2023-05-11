В Индии задержали торговцев очками, которые «позволяют видеть женщин без одежды»

Идея была на миллион. Бизнес тоже поначалу поставили грамотно.

Потенциальным покупателям давали посмотреть демонстрационные видео и проводили «примерку» очков в специальной комнате, где прятались находившиеся с ними в сговоре стриптизерши.

В общем, спекулировали на доверчивости людей и их детских мечтах (а кто ж не мечтал в юности о таких очках?). Успели продать несколько пар, но потом что-то пошло не так и предприниматели в итоге, конечно, спалились, - пишет ТГ-канал "Коза кричала".

Лошары.

До Остапа Ибрагимовича Бендера им, конечно, далеко...