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В Индии задержали торговцев очками, которые «позволяют видеть женщин без одежды»

В Индии задержали торговцев очками, которые «позволяют видеть женщин без одежды»

Автор:
11 мая 2023 23:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   женщины   мошенники   обман   одежда   очки   
1322
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"Подростковые мечты должны сбываться!" - подумали эти четверо предприимчивых ребят из Индии и решили поднять денег на супер-экстра-гаджете - очках, "обнуляющих" одежду проходящих мимо женщин.

Идея была на миллион. Бизнес тоже поначалу поставили грамотно.

Потенциальным покупателям давали посмотреть демонстрационные видео и проводили «примерку» очков в специальной комнате, где прятались находившиеся с ними в сговоре стриптизерши.

В общем, спекулировали на доверчивости людей и их детских мечтах (а кто ж не мечтал в юности о таких очках?). Успели продать несколько пар, но потом что-то пошло не так и предприниматели в итоге, конечно, спалились, - пишет ТГ-канал "Коза кричала".

Лошары.

До Остапа Ибрагимовича Бендера им, конечно, далеко...

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Метки: Индия   женщины   мошенники   обман   одежда   очки   
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15  комментариев
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3k
Carex Час назад
Красная пленка. Тест на возраст.
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9k
Billi_Bons 9 минут назад
Неужели тема с красной пленкой жива?
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9k
Dabus 9 минут назад
Помню в 90ые, в газетах были такие объявления. Мол высылаем наложенным платежом "раздевающие бинокли" с красными линзами. И Набутов в своём адамовом яблоке тоже говорил что мол у него такая тема есть, мол ему друзья привезли из-за границы. Видимо тоже хотел бизнес намутить, но одумался.
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2k
Pioner76 11 минут назад
А красной фото пленкой не торговали? Друг спрашивает.
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4k
Горожанин 37 минут назад
Не знаю, не знаю. В моём детстве всё прекрасного работало.
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8k
Александр Маслов 40 минут назад
А я ну, в очень глубоком детстве, часто представлял себя невидимкой (видел всё и всех, а меня – никто). В крайнем случае, согласен был и просто "проходить сквозь стены" (по мотивам одного фильма)...
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newegg 52 минуты назад
В далеком детстве приклеивали к оправе очков поляризационные стекла.
Иногда удавалось что-то увидеть.
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6k
hhwost 59 минут назад
была такая тема в Японии, давно.
сделали видеокамеру, позволяющую совмещать тепловизионный и обычный режимы. как побочный эффект, снимаемые люди получались с полупрозрачной или прозрачной одеждой.
камеру срочно изъяли из продажи.
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10k
Летучий Мыш Час назад
А че только женская одежда то пропадать должна, что за сексизм?! Даешь красную пленку, там все голые
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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