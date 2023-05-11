В Индии задержали торговцев очками, которые «позволяют видеть женщин без одежды»

"Подростковые мечты должны сбываться!" - подумали эти четверо предприимчивых ребят из Индии и решили поднять денег на супер-экстра-гаджете - очках, "обнуляющих" одежду проходящих мимо женщин.
Идея была на миллион. Бизнес тоже поначалу поставили грамотно.
Потенциальным покупателям давали посмотреть демонстрационные видео и проводили «примерку» очков в специальной комнате, где прятались находившиеся с ними в сговоре стриптизерши.
В общем, спекулировали на доверчивости людей и их детских мечтах (а кто ж не мечтал в юности о таких очках?). Успели продать несколько пар, но потом что-то пошло не так и предприниматели в итоге, конечно, спалились, - пишет ТГ-канал "Коза кричала".
Лошары.
До Остапа Ибрагимовича Бендера им, конечно, далеко...
Источник:
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Иногда удавалось что-то увидеть.
сделали видеокамеру, позволяющую совмещать тепловизионный и обычный режимы. как побочный эффект, снимаемые люди получались с полупрозрачной или прозрачной одеждой.
камеру срочно изъяли из продажи.