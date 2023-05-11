"Что вы с собой сделали?": честное фото Натальи Андрейченко ужаснуло её подписчиков

Любимая Мэри Поппинс опубликовала фото без фильтров и столкнулась с волной хейта.
Актрису Наталью Андрейченко многие помнят по чудесному фильму-сказке про Мэри Поппинс. Большеглазая и улыбчивая няня для многих советских мальчиков и девочек стала идеалом воспитательницы - строгой, но креативной.
Актриса долгие годы была замужем за американцем Максимиллианом Шеллом и жила в США. После развода она перебралась в Мексику в поисках духовного просвещения. Андрейченко погрузилась в буддизм, занялась йогой и перестала есть приготовленную еду, перейдя на сыроедение.
Пять лет назад Наталья открыла центр духовного ретрита в Мексике. Она наслаждается осознанной жизнью и регулярно балует поклонников прекрасными фото на фоне пышной тропической зелени.
Конечно, 67-летняя актриса всегда использовала фильтры и редактировала свои сэлфи, а недавно решилась показаться такой, какая она есть.
Фото актрисы многих удивило. Некоторые подписчики выражали озабоченность и спрашивали, всё ли у актрисы в порядке. Другие недоумевали: зачем артистке выставлять такое фото, что она с собой сделала и т.д.
Многих обеспокоило то, что в целом актриса выглядит довольно болезненной и исхудавшей, хотя Андрейченко никогда не была "пышкой", а её стройной фигуре и в молодости и сейчас могут позавидовать многие девушки.
Наталья не стала отвечать хейтерам. В конце концов, в её возрасте многое воспринимается гораздо спокойнее.
Источник:
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А как она была хороша в молодости, а голос….