FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7548 постов • 869 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"Что вы с собой сделали?": честное фото Натальи Андрейченко ужаснуло её подписчиков

"Что вы с собой сделали?": честное фото Натальи Андрейченко ужаснуло её подписчиков

Автор:
11 мая 2023 20:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Сыроедение   андрейченко   мексика   фото   хейт   шоу бизнес   
2710
5

Любимая Мэри Поппинс опубликовала фото без фильтров и столкнулась с волной хейта.

Актрису Наталью Андрейченко многие помнят по чудесному фильму-сказке про Мэри Поппинс. Большеглазая и улыбчивая няня для многих советских мальчиков и девочек стала идеалом воспитательницы - строгой, но креативной.


Актриса долгие годы была замужем за американцем Максимиллианом Шеллом и жила в США. После развода она перебралась в Мексику в поисках духовного просвещения. Андрейченко погрузилась в буддизм, занялась йогой и перестала есть приготовленную еду, перейдя на сыроедение.


×
×

Пять лет назад Наталья открыла центр духовного ретрита в Мексике. Она наслаждается осознанной жизнью и регулярно балует поклонников прекрасными фото на фоне пышной тропической зелени.


Конечно, 67-летняя актриса всегда использовала фильтры и редактировала свои сэлфи, а недавно решилась показаться такой, какая она есть.


Фото актрисы многих удивило. Некоторые подписчики выражали озабоченность и спрашивали, всё ли у актрисы в порядке. Другие недоумевали: зачем артистке выставлять такое фото, что она с собой сделала и т.д.


Многих обеспокоило то, что в целом актриса выглядит довольно болезненной и исхудавшей, хотя Андрейченко никогда не была "пышкой", а её стройной фигуре и в молодости и сейчас могут позавидовать многие девушки.


Наталья не стала отвечать хейтерам. В конце концов, в её возрасте многое воспринимается гораздо спокойнее.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Сыроедение   андрейченко   мексика   фото   хейт   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
K7OO Час назад
Перебраться в Мексику, чтобы заняться буддизмом - это гениальная идея. Думаю, следующий этап - принять иудаизм и уехать в Мекку. Уж если просветляться, то до талого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Демьян 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
393
Olldd 14 минут назад
>>Андрейченко никогда не была "пышкой", а её стройной фигуре и в молодости и сейчас могут позавидовать многие девушки.
-ТС, посмотри "Сибириада."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин 16 минут назад
С Ходченковой та же история. Просто Ходченкова ещё молода по сравнению с Андрейченко. Но дебилизм тот же. Говорухин предупредил. Но что толку - это болезнь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
567
Мицелий Грибов 22 минуты назад
Автор!) Вы пишете "хотя Андрейченко никогда не была "пышкой", таки-нет - была!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Juli 48 минут назад
Что за комплексы такие и обиды , которые требуют в почти 70 лет поощрений от посторонних людей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
106k
parallax 50 минут назад
Доживёте до 67-и, тогда и узнаете, что она с собой сделала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Максим Т. 53 минуты назад
Старость, конечно, дело такое.. Но снимок явно на фронталку, не отличающуюся длинным фокусом)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Прораб 56 минут назад
Альцгеймер никого не щадит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Дмитрий Час назад
Что она с собой сделала? Ай-я-йяй!...67 лет! Постарела, пилять, баба!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Котэ Час назад
с отьехавшей крышей, на внешность пофиг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
103
wgw Час назад
По ходу теория Дарвина имеет свою силу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
GROMOZEKA Час назад
Стала похожа на Андрея Болтнева
А как она была хороша в молодости, а голос….
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

181338



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Он сожалел лишь о том, что его поймали: дело московского отравителя, который отправил на тот свет десятки человек
Он сожалел лишь о том, что его поймали: дело московского отравителя, который отправил...
Подделанные им документы не вызвали подозрения у немцев. Кем был главный художник советской разведки
Подделанные им документы не вызвали подозрения у немцев. Кем был главный художник...
Набирающие популярность в сообществах
О московском трамвае
О московском трамвае
Lamborghini поставила новый рекорд по количеству машин в колонне
Lamborghini поставила новый рекорд по количеству машин в колонне
NASA испытало робота-змею, созданного для поиска инопланетян на ледяных лунах (2 фото + 1 видео)
NASA испытало робота-змею, созданного для поиска инопланетян на ледяных лунах (2 фото...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Грусть-тоска меня съедает

Лучшие демотиваторы
Биде с эффектом морской волны

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомобили#дтп#аварии#позитив#СССР#забавно#США#Приколы
#Юмор#животные#автомир#в мире#авто аварии#подборка#улыбнуло#картинки#маразм#Автовсячина
#Прикол#машина#история#полиция#факты#интересно#Реакция#кино#люди#Ynews
NASA испытало робота-змею, созданного для поиска инопланетян на ледяных лунах (2 фото + 1 видео) NASA испытало робота-змею, созданного для поиска инопланетян на ледяных лунах (2 фото + 1 видео) ФНС заблокировала счета Самойловой и Бородиной ФНС заблокировала счета Самойловой и Бородиной Блогерша Александа Митрошина рассказала на конференции, что погасила весь долг перед налоговой после возбуждения уголовного дела Блогерша Александа Митрошина рассказала на конференции, что погасила весь долг перед налоговой... Блогерша Инстасамка сбежала из России после блокировки счетов Блогерша Инстасамка сбежала из России после блокировки счетов 30 случаев, когда знаменитости случайно "ворвались" на чужие свадьбы 30 случаев, когда знаменитости случайно "ворвались" на чужие свадьбы Киллиана Мёрфи засняли в подворотне, где он пьяный справлял нужду Киллиана Мёрфи засняли в подворотне, где он пьяный справлял нужду

На что жалуетесь?

Вернуться