"Что вы с собой сделали?": честное фото Натальи Андрейченко ужаснуло её подписчиков

Актрису Наталью Андрейченко многие помнят по чудесному фильму-сказке про Мэри Поппинс. Большеглазая и улыбчивая няня для многих советских мальчиков и девочек стала идеалом воспитательницы - строгой, но креативной.

Актриса долгие годы была замужем за американцем Максимиллианом Шеллом и жила в США. После развода она перебралась в Мексику в поисках духовного просвещения. Андрейченко погрузилась в буддизм, занялась йогой и перестала есть приготовленную еду, перейдя на сыроедение.