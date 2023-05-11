13 знаменитостей, которые продолжают богатеть после смерти

Гайсел, или доктор Сьюз, как его знают во всем мире миллионы и миллионы детей, которых он развлекал своим очаровательным и добрым чувством юмора, скончался в 1991 году в возрасте 87 лет. Однако состояние Гайсела продолжает зарабатывать около 9,5 миллионов долларов в год — в основном за счет продажи его книг. Большой доход также приносят многочисленные сделки по производству и продаже мерчендайзинга, фильмы по мотивам его сказок и аттракцион Universal Studios.