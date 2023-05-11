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13 знаменитостей, которые продолжают богатеть после смерти

13 знаменитостей, которые продолжают богатеть после смерти

Автор:
11 мая 2023 09:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   деньги   звезды   знаменитости   состояние   финансы   
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Вы когда-нибудь задумывались, что происходит с империями знаменитостей, когда они умирают? А вот что — они всё еще приносят деньги, и большие деньги. Просто удивительно, как много могут зарабатывать люди, которые даже не дышат...

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Джеймс Дин, скончавшийся в 1955 году в возрасте 24 лет, по-прежнему зарабатывает 8,5 миллионов долларов в год. Большая часть этих денег поступает от брендов Jockey и Dolce & Gabbana, а также немалый доход приносит бар James Dean Prague в центре Праги.

МакКуин умер в 1980 году от осложнений после операции, но с тех пор его состояние лишь растет — покойный актер зарабатывает около 9 миллионов долларов в год за счет лицензирования его имени и образа для рекламных кампаний, таких как Tag Heuer, Barbour и Persol. Также ему посвящена эксклюзивная линия одежды бренда Porsche.

Гайсел, или доктор Сьюз, как его знают во всем мире миллионы и миллионы детей, которых он развлекал своим очаровательным и добрым чувством юмора, скончался в 1991 году в возрасте 87 лет. Однако состояние Гайсела продолжает зарабатывать около 9,5 миллионов долларов в год — в основном за счет продажи его книг. Большой доход также приносят многочисленные сделки по производству и продаже мерчендайзинга, фильмы по мотивам его сказок и аттракцион Universal Studios.

Бетти Пейдж также умерла естественной смертью в 2008 году в возрасте 85 лет. Ее состояние приносит около 10 миллионов долларов в год. Благодаря лицензированию ее сексуального образа, сотрудничество с компаниями, которые продают нижнее белье и свадебную одежду, приносит неплохой доход. В Вегасе также идет популярное шоу с голограммой Бетти, исполняющей свой знаменитый стриптиз.

Пол Уокер погиб 30 ноября 2013 года в автокатастрофе вместе со своим другом Роджером Родасом. На момент своей смерти Пол был одной из самых востребованных кинозвезд на планете, и его состояние по-прежнему приносит примерно 10,5 миллионов долларов в год — конечно же, за счет фильмов. Один только «Форсаж 7» собрал в прокате 1,5 миллиарда долларов, что сделало его самой финансово успешной частью франшизы на сегодняшний день.

Один из самых влиятельных ученых в истории человечества скончался 8 апреля 1955 года. С тех пор он ежегодно богатеет примерно на 11 миллионов долларов — всё благодаря культу его личности. Да, один из главных гениев всемирной истории зарабатывает, в основном, на мерче — одежде, плакатах и планшетах, разработанных израильской технологической компанией Fourier Systems.

Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года — трагедия, которая потрясла весь мир. Однако его состояние по-прежнему пополняется примерно на 12 миллионов долларов в год: только с 1992 года по всему миру было продано более 63 миллионов альбомов The Beatles, часть прав на которые до сих пор принадлежит ему.

На момент своей смерти 5 августа 1962 года Мэрилин Монро была одной из самых популярных знаменитостей в истории Голливуда. Однако ее империя все еще существует и приносит по 17 миллионов долларов в год — Authentic Brand Group купила права на бренд Монро в 2011 году. У самой известной блондинки в мире также есть собственная линия одежды и нижнего белья в Macy’s.

Элизабет Тейлор по-прежнему зарабатывает немалые деньги — хотя она умерла 23 марта 2011 года от сердечной недостаточности, ее состояние по-прежнему приносит 20 миллионов долларов в год. Она по-прежнему королева индустрии духов от знаменитостей — ее фирменный аромат White Diamonds был выпущен 24 года назад и до сих пор активно продается.

Смерть Марли от рака в возрасте 36 лет — поистине печальный момент в мировой истории. Однако империя, которую он построил, все еще жива и здорова. В прошлом году его состояние принесло 21 миллион долларов — в основном за счет его компании House of Marley, которая производит экологически чистые музыкальные товары, а также на его музыке (продано 75 миллионов альбомов).

Создатель культового комикса «Peanuts» скончался от рака толстой кишки 12 февраля 2000 года в возрасте 77 лет, к разочарованию огромного числа его поклонников. Состояние Шульца приносит около 40 миллионов долларов в год благодаря доходам от лицензирования его комиксов.

Элвис скончался 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет от сердечного приступа. Однако построенная им империя продолжает жить, ежегодно принося около 55 миллионов долларов. Большая часть этих денег поступает от продажи билетов в Грейсленд, бывший дом певца.

Король поп-музыки умер/был убит (зависит от того, какой из историй верить) 25 июня 2009 года. В это сложно поверить, но с момента его смерти его состояние ежегодно увеличивается на 115 миллионов долларов. Эту ошеломляющую сумму покойный музыкант зарабатывает на шоу Cirque De Soleil в Вегасе, собственном издательстве Mijac, продажах музыки и половине издательской империи Sony/ATV.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   деньги   звезды   знаменитости   состояние   финансы   
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Оксид Бетона Час назад
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Neftyanoy56 19 минут назад
Толку им от этого богатства.
Автор забыл написать про Джорджа Флойда, его родственник получили 27 миллионов компенсации за смерть никчемного наркоши, вот это бизнес, вот это я понимаю, ни один раб в Америке не стоил так дорого
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Porky Pig

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