Эти хобби очень странные

Редко можно встретить человека без какого-то увлечения: кто-то спичечные коробки собирает, кто-то марки клеит, кто-то на сноуборде катается. Хобби - это отдых, смена деятельности и удовольствие.
Но некоторые хобби довольно необычны и не каждому могут подойти. Но менее интересными они от этого не становятся.
К этому обычно приходят из парашютного спорта. Когда надоедает просто прыгать с парашютом, то люди решают заняться айронингом - глажкой белья в процессе полёта. Группа из трёх-четырёх человек выпрыгивает из самолёта или вертолёта и пока с дикой скоростью летят вниз, по очереди гладят бельё.
Два человека держат ткань, а третий гладит. Обычно они это делают по очереди и только долетев до определённой высоты уже раскрывают парашюты.
Это занятие пришло из Японии. Любители этого крутят из грязи симпатичные шарики, просеяв перед этим землю, чтобы очистить её от камешков и других предметов. Шарики лепятся при помощи воды, накладывая постепенно слои.
Чтобы сделать идеальный шарик, нужно много слоев. Потом шары кладут на полчаса в герметичный пакет, а затем отполировать их при помощи специальной тряпочки. Процесс медитативный и кропотливый. В самом конце грязевой шарик шлифуют мягкой губкой.
Ничего удивительного, что это хобби пришло к нам из Китая. Обычно этим увлекаются те, кто раньше работал с пчёлами или же пасечники-любители.
Суть мероприятия в том, что нужно надеть на себя "костюмчик" из пчёл и потом походить в нём определённое время. Рекордсменом в этом занятии стал китаец Гао Бинко, который "надел" на себя больше миллиона насекомых.
Те, кто постоянно этим занимаются, говорят, что перед тем, как одеть на себя пчёл нужно очень хорошо вымыться, потому что насекомые не очень любят грязные тела и с больше вероятностью его ужалят.
Ощущение опасности и быстрого падения - вот что даёт зорбинг его поклонникам.
Человека помещают внутрь большого надувного шара и отправляют со склона горки или холма. Зорбинг может проводиться или на равнинной, или на пересечённой местности, где есть есть искусственные или же природные трамплины. Чем круче трасса, тем быстрее катится шар. Интересно, а что делать, если внутри шара укачало?
Увлечённые этим относительно новым хобби превращают ненужные или старые книги в уникальные скульптуры.
В Европе таких любителей романтично прозвали "книжные мясники". И неспроста: у резчиков книг есть множество приспособлений - скальпели, пинцеты, лезвия, ножи самого разного размеры и формы и прочие хирургические инструменты.
Книги предстают в совершенно новом качестве: художники изображают при их помощи самые разные сюжеты и образы.
Неизвестно, кто первый решил покатать головки сыра с горы, но ему явно было нечем заняться. Но несмотря на абсурдность этого занятия, у него появилось множество поклонников.
Раньше с гор спускали кадки, бочки, ведра или ковши, а сегодня сырную головку в 3-4 кг весом. Отправив сыр в путь за ним же устремляются и участники соревнования. Тот, кто пересечёт финишную полоску у подножия склона, тот и победил.
Странно, но зато какая никакая физкультура на свежем воздухе.
Грязная машина обычно раздражает, но для некоторых это отличный повод прихватить кисти с щётками и сделать из своей машины произведение искусства. Вся та дорожная пыль, которая скапливается на поверхности авто - прекрасный холст.
Работа требует огромной кропотливости, но результат того стоит. Это настоящие картины - натюрморты, пейзажи, портреты или забавные сюжеты.
Или, как его ещё называют, вулкан-бординг. Когда приедается обычный сёрфинг по волнам, поклонники доски отправляются на склоны вулканов.
Любители этого экстремального вида спорта утверждают, что вулканический сёрфинг - это совершенно невероятные ощущения, когда мчишься по склону на тонкой металлической или фанерной доске.
У вас есть хобби? Чем увлекаетесь в свободное время?
Источник:
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