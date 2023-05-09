Эти хобби очень странные

К этому обычно приходят из парашютного спорта. Когда надоедает просто прыгать с парашютом, то люди решают заняться айронингом - глажкой белья в процессе полёта. Группа из трёх-четырёх человек выпрыгивает из самолёта или вертолёта и пока с дикой скоростью летят вниз, по очереди гладят бельё.

Два человека держат ткань, а третий гладит. Обычно они это делают по очереди и только долетев до определённой высоты уже раскрывают парашюты.



