Наши герои. Истории боевого и трудового пути предков

Расскажите о героях и тружениках Великой Отечественной войны, память о которых хранится в вашей семье, записав небольшое видео. Поделитесь, как их звали, кем они приходятся, где воевали/трудились в годы войны, как сложилась их послевоенная судьба. Если они погибли или получили тяжелые ранения, то где и когда.



Видео можно загрузить на сайт, где опубликованы истории других семей.