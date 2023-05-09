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Наши герои. Истории боевого и трудового пути предков

Наши герои. Истории боевого и трудового пути предков

Автор:
09 мая 2023 17:11
Сообщество : Исторические факты
Метки: 9 мая   Великая Отечественная   ветераны   вторая мировая   день победы   участник ВОВ   
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9 мая для нас всегда будет символом героизма и отваги. Давайте почтим память ветеранов и вспомним о подвигах предков.

Расскажите о героях и тружениках Великой Отечественной войны, память о которых хранится в вашей семье, записав небольшое видео. Поделитесь, как их звали, кем они приходятся, где воевали/трудились в годы войны, как сложилась их послевоенная судьба. Если они погибли или получили тяжелые ранения, то где и когда.

Видео можно загрузить на сайт, где опубликованы истории других семей.

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Метки: 9 мая   Великая Отечественная   ветераны   вторая мировая   день победы   участник ВОВ   
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1  комментарий
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Sanar 48 минут назад
Наряжать детей в форму Героев ВОВ, это низко. Войны воевали и Труженики тыла делали всё возможное и невозможное, чтобы наши дети не носили форму эту.
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