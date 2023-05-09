Наши герои. Истории боевого и трудового пути предков

129
1
9 мая для нас всегда будет символом героизма и отваги. Давайте почтим память ветеранов и вспомним о подвигах предков.
Расскажите о героях и тружениках Великой Отечественной войны, память о которых хранится в вашей семье, записав небольшое видео. Поделитесь, как их звали, кем они приходятся, где воевали/трудились в годы войны, как сложилась их послевоенная судьба. Если они погибли или получили тяжелые ранения, то где и когда.
Видео можно загрузить на сайт, где опубликованы истории других семей.
Источник:
Ссылки по теме:
- Туркменских ветеранов обязали сдать деньги на подарки себе к 9 мая
- "Леди Смерть" Людмила Павличенко
- Омички в гимнастёрках поздравили с Днём Победы прыжками на батутах в Парке Победы
- Другая сторона праздника: ляпы и паразитирование на Дне Победы
- Эхо войны: следы и отзвуки прошедших битв
Новости партнёров
реклама