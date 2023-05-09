"Комсомольская правда" от 9 мая 1945 года

288
1
Ссылки по теме:
- "Вообще не понимаю этого праздника": Моргенштерн извинился за слова о Дне Победы, но проверки СК ему не избежать
- "Россия воевала с США?": американцы ответили на вопрос о Второй мировой войне и Дне Победы
- Россияне нашли способ поздравить Байдена, Борреля, Маска и других "друзей России" с Днём Победы
- Забирай меня скорей: как знакомились с целью создания семьи 100 лет назад?
- Омички в гимнастёрках поздравили с Днём Победы прыжками на батутах в Парке Победы
Новости партнёров
реклама