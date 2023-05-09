"Комсомольская правда" от 9 мая 1945 года

Сериал из короткометражек к 9 мая

"Вообще не понимаю этого праздника": Моргенштерн извинился за слова о Дне Победы, но проверки...

Омички в гимнастёрках поздравили с Днём Победы прыжками на батутах в Парке Победы

Россияне нашли способ поздравить Байдена, Борреля, Маска и других "друзей России" с Днём Победы

Забирай меня скорей: как знакомились с целью создания семьи 100 лет назад?

"Россия воевала с США?": американцы ответили на вопрос о Второй мировой войне и Дне Победы