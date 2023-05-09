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"Комсомольская правда" от 9 мая 1945 года

"Комсомольская правда" от 9 мая 1945 года

Автор:
09 мая 2023 13:42
Сообщество : Исторические факты
Метки: 9 мая 1945   газета   день победы   комсомольская правда   
288
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Первая страница газеты "Комсомольская правда" от 9 мая 1945 года.

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Метки: 9 мая 1945   газета   день победы   комсомольская правда   
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5  комментариев
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13k
котегRUS 2 часа назад
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2k
Павел Астахов 9 минут назад
С Праздником Великой Победы!!!!
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30k
albedo 54 минуты назад
Вспомнилось:
Ссылка youtu.be
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757
Renats Railis 2 часа назад
В Днём Победы!
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