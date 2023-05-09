Восемь пронзительных кадров о советских женщинах и их трудовом подвиге во время Великой Отечественной войны

К сожалению, не все имена, места съёмки и даты удалось установить. А ведь Великая Победа, как известно, ковалась не только на фронте, но и в тылу. И там тоже были свои герои. Пусть даже и безымянные.

Ведь сегодня даже сложно себе представить, какую огромную тяжесть войны вынесли на своих плечах эти женщины, работая в цехах по 11-15 часов в сутки! Но имена некоторых героев тыла история для нас сохранила. Например, на этом снимке токарь Барнаульского котельного завода В. Косырева, 1944 год.