Восемь пронзительных кадров о советских женщинах и их трудовом подвиге во время Великой Отечественной войны

Кадры, сделанные во время Великой Отечественной войны.
Не знаю как вы, а я могу рассматривать их бесконечно.
Вглядываться в эти лица, руки, детали одежды... Думать о их непростых судьбах... Как они сложились после, когда война всё таки закончилась?
К сожалению, не все имена, места съёмки и даты удалось установить. А ведь Великая Победа, как известно, ковалась не только на фронте, но и в тылу. И там тоже были свои герои. Пусть даже и безымянные.
Ведь сегодня даже сложно себе представить, какую огромную тяжесть войны вынесли на своих плечах эти женщины, работая в цехах по 11-15 часов в сутки! Но имена некоторых героев тыла история для нас сохранила. Например, на этом снимке токарь Барнаульского котельного завода В. Косырева, 1944 год.
Ведь сегодня даже сложно себе представить, какую огромную тяжесть войны вынесли на своих плечах эти женщины, работая в цехах по 11-15 часов в сутки!
Но имена некоторых героев тыла история для нас сохранила. Например, на этом снимке токарь 3-го разряда 15-летняя Вера Тихова, выполнявшая на одном из ленинградских заводов 150% плана. Снимок, сделанный для Доски Почета, впоследствии стал известен всему миру под названием «Блокадная Джоконда».
Ещё одно фото из блокадного Ленинграда. Совсем юные девочки-подростки, если не сказать - дети, Нина Николаева и Валя Волкова на сборке автоматов.
На следующем фото стахановка М. И. Кириличенко за расточкой корпуса снаряда. Челябинская область, 1943–1945 гг.
В Челябинске в годы войны действовало более 10 заводов, производивших боеприпасы. За время войны из Челябинской области на фронт было отправлено 130 тысяч вагонов снарядов разных калибров.
По статистике, больше всего женщин в годы войны работали на производстве боеприпасов и в сельском хозяйстве, где они составляли до 90% работников. Поэтому, помимо фотоснимков из цехов, добавлю и вот такое фото:
Это женщины-грузчицы парохода "Плеханов", сменившие грузчиков, ушедших на фронт. Кировская область, 1942 год.
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