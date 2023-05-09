Восемь пронзительных кадров о советских женщинах и их трудовом подвиге во время Великой Отечественной войны

FISHKINET
Сериал из короткометражек к 9 мая Сериал из короткометражек к 9 мая Создатели мультсериала "Гриффины" показали Челябинск Создатели мультсериала "Гриффины" показали Челябинск 10 любопытных фактов о животных, которые удивили бы даже Дарвина 10 любопытных фактов о животных, которые удивили бы даже Дарвина Как иностранная балерина приехала в СССР и после этого навсегда забросила сцену Как иностранная балерина приехала в СССР и после этого навсегда... Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Во Владивостоке парень в одиночку разогнал троих агрессивных бородачей Во Владивостоке парень в одиночку разогнал троих агрессивных бородачей Знамя Победы появилось над Рейхстагом в Берлине Знамя Победы появилось над Рейхстагом в Берлине "Разве я это заслужил?": парень рассказал, как его обманули при переезде в Белград "Разве я это заслужил?": парень рассказал, как его обманули при... Лишь о памяти святой и светлой Лишь о памяти святой и светлой С Днем Великой Победы! С Днем Великой Победы! Интересные снимки известных людей Интересные снимки известных людей Ночной Бхангар: проклятие запретного города Индии Ночной Бхангар: проклятие запретного города Индии Американский политик выступает за освобождение всех преступников из тюрем Американский политик выступает за освобождение всех преступников... В Канаде открылся магазинчик по продаже тяжёлых «веществ» В Канаде открылся магазинчик по продаже тяжёлых «веществ» "Нас не догонят!": группа "Тату" неожиданно воссоединилась ради выступления перед футбольным матчем "Нас не догонят!": группа "Тату" неожиданно воссоединилась ради... На МКС поздравили россиян с Днём Победы На МКС поздравили россиян с Днём Победы "Завидуйте молча!": Волочкова записала видео для "недолюбленных тёток из трущоб" "Завидуйте молча!": Волочкова записала видео для "недолюбленных... Жителей Тюмени возмутила девушка в "непристойной" спортивной одежде Жителей Тюмени возмутила девушка в "непристойной" спортивной одежде
Восемь пронзительных кадров о советских женщинах и их трудовом подвиге во время Великой Отечественной войны

Восемь пронзительных кадров о советских женщинах и их трудовом подвиге во время Великой Отечественной войны

Автор:
09 мая 2023 07:17
Метки: во время Великой Отечественной войны   женщина   подвиг   
980
8

Кадры, сделанные во время Великой Отечественной войны.

Не знаю как вы, а я могу рассматривать их бесконечно.
Вглядываться в эти лица, руки, детали одежды... Думать о их непростых судьбах... Как они сложились после, когда война всё таки закончилась?


К сожалению, не все имена, места съёмки и даты удалось установить. А ведь Великая Победа, как известно, ковалась не только на фронте, но и в тылу. И там тоже были свои герои. Пусть даже и безымянные.


Ведь сегодня даже сложно себе представить, какую огромную тяжесть войны вынесли на своих плечах эти женщины, работая в цехах по 11-15 часов в сутки! Но имена некоторых героев тыла история для нас сохранила. Например, на этом снимке токарь Барнаульского котельного завода В. Косырева, 1944 год.


×
×

Ведь сегодня даже сложно себе представить, какую огромную тяжесть войны вынесли на своих плечах эти женщины, работая в цехах по 11-15 часов в сутки!

Но имена некоторых героев тыла история для нас сохранила. Например, на этом снимке токарь 3-го разряда 15-летняя Вера Тихова, выполнявшая на одном из ленинградских заводов 150% плана. Снимок, сделанный для Доски Почета, впоследствии стал известен всему миру под названием «Блокадная Джоконда».

Ещё одно фото из блокадного Ленинграда. Совсем юные девочки-подростки, если не сказать - дети, Нина Николаева и Валя Волкова на сборке автоматов.

На следующем фото стахановка М. И. Кириличенко за расточкой корпуса снаряда. Челябинская область, 1943–1945 гг.

В Челябинске в годы войны действовало более 10 заводов, производивших боеприпасы. За время войны из Челябинской области на фронт было отправлено 130 тысяч вагонов снарядов разных калибров.

По статистике, больше всего женщин в годы войны работали на производстве боеприпасов и в сельском хозяйстве, где они составляли до 90% работников. Поэтому, помимо фотоснимков из цехов, добавлю и вот такое фото:

Это женщины-грузчицы парохода "Плеханов", сменившие грузчиков, ушедших на фронт. Кировская область, 1942 год.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: во время Великой Отечественной войны   женщина   подвиг   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Patmaz Полчаса назад
Минусуют, я так понимаю, каклы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2035060



Другие посты автора
Популярное
От улыбки лопнула щека
От улыбки лопнула щека
Трамп "отжигает" в суде по делу об изнасиловании 81-летней Джессики Лидс
Трамп "отжигает" в суде по делу об изнасиловании 81-летней Джессики Лидс
Набирающие популярность
Утро, оно и в Африке утро
Утро, оно и в Африке утро
Мальчик хочет в Тамбов… Как Мурат Насыров воспел русский город на латиноамериканскую мелодию
Мальчик хочет в Тамбов… Как Мурат Насыров воспел русский город на латиноамериканскую...
Сериал из короткометражек к 9 мая
Сериал из короткометражек к 9 мая
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не смешно...

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#полиция#Еда#шоу бизнес#Германия
#Юмор#СССР#картинки#Приколы#люди#Россия#арест
#интересно#подборка#в мире#соцсети#факты#Девушка
Сериал из короткометражек к 9 мая Сериал из короткометражек к 9 мая Мужчина весы и женщина весы Мужчина весы и женщина весы Веник из веток и храбрость помогли женщине потушить лесной пожар Веник из веток и храбрость помогли женщине потушить лесной пожар Калейдоскоп жизни блистательной Жа Жа Габор Калейдоскоп жизни блистательной Жа Жа Габор Как две дамы за внимание Ришельё на дуэли бились Как две дамы за внимание Ришельё на дуэли бились Что такое фейсситтинг: определение Что такое фейсситтинг: определение

На что жалуетесь?

Вернуться