Жизнь в плавучих деревнях на озере в Камбодже

Вода приходит и уходит, а люди остаются. Как живут люди в плавучих деревнях на озере Тонлесап в Камбодже.
В разных уголках планеты люди приспособились к жизни на воде. Их домами стали плавучие острова, и при необходимости они всегда могут уплыть в какой-нибудь другой район озера. В Азии очень много деревень на воде, в некоторые даже возят туристов. Озеро Тонлесап в Камбодже давно стало крупнейшей концентрацией таких деревушек.
Озеро, в котором стоят сотни деревушек
Тонлесап — это крупнейшее пресноводное озеро не только Камбоджи, но и всей Юго-Восточной Азии. На нем стоит больше 150 плавучих поселений. Сам водоем представляет собой уникальную экосистему: его питает несколько рек, а из озера вытекает крупнейшая река Тонлесап, которая затем впадает в Меконг. В сухой сезон глубина водоема небольшая, около одного-двух метров, а площадь примерно 2500 кв. км.
Во время сезона дождей озеро меняется кардинально, а его площадь вырастает примерно в шесть раз, достигая к сентябрю 16 тыс. кв. км. Повышается и глубина водоема: вода поднимается примерно на семь метров. Во влажный сезон озеро подтапливает берег на многие километры вокруг, а дома, которые в сухой сезон причудливо возвышаются над водой, оказываются практически на ее поверхности.
Самые аутентичные деревни
Деревень на Тонлесап много, но самых популярных, куда возят туристов, несколько. Самая известная деревушка — это Чонг Книас (Chong Kneas). Дома тут закреплены на дне озера, в основном все они построены из бамбука. Деревня напоминает поселение кочевников, но на самом деле местные жители, которых тут более шести тысяч, совсем не кочуют, а живут тут на протяжении многих десятилетий. Чонг Книас, по сравнению с другими поселениями на озере, весьма развита.
Тут есть школа, больница, церковь, свои рынки и магазины, мастерские по ремонту лодок и даже полицейский участок. Единственный способ передвижения в таких деревушках — это лодки. Абсолютно все жители озера Тонлесап знают, как пользоваться лодками, и часто в них можно увидеть одних детей.
Еще одна популярная деревня — это Кампонг Плук (Kаmpong Phluk). Она колоритная и отличается от предыдущей типом домов. Почти у всех построек тут шестиметровые «ноги» из бамбука. В сухой сезон вода отступает, обнажая бамбук под домами. В это время создается впечатление, что деревушка парит в воздухе.
Рядом с Кампонг Плук есть мангровый лес, местные жители его бдительно охраняют, поддерживая местную экосистему. Можно посчитать местных жителей защитниками мангров, но на самом деле они делают это из-за необходимости: мангровые заросли их кормят, ведь эти воды богаты рыбой.
Конечно, главное занятие местных жителей — это рыболовство.
Тонлесап — это уникальная экосистема, в которой очень хорошо размножается рыба. Рыбаки могут уходить на середину озера на несколько дней: они спят в лодках, а потом возвращается с уловом. Рыбу здесь продают в другие регионы Камбоджи, также они ее сушат и делают из нее соусы, которые идут даже на импорт.
Жизнь на воде
Удивительно то, как местным жителям удалось организовать жизнь на воде. В сухой сезон отступающая вода оставляет после себя плодородный ил, где можно высаживать различные культуры. В плавучих деревнях держат даже хозяйство: на бамбуковых ножках стоят не только дома, но и сарайчики для животных. Держат здесь и собак.
Несмотря на то, что люди здесь смогли приспособиться, жизнь на озере очень тяжелая. Жители этих колоритных деревушек оказались в крайней бедности. В основном на Тонлесап живут эмигранты из Вьетнама, которые приехали сюда много десятилетий назад. Сегодня их больше миллиона человек, однако точную численность назвать сложно, ведь у многих даже нет документов. По законам Камбоджи, иммигранты не могут владеть землей, поэтому вьетнамцы были вынуждены строить дома на воде. Большинство семей живет здесь из поколения в поколение, а их дети занимаются тем, чем занимались их родители: рыболовством и продажей рыбы.
Кроме того, в Камбодже выходцы из другой страны не имеют права и на образование. По этой причине многие дети не ходят в школу, да и школа на самом деле есть только в самых крупных озерных деревнях. Конечно, тут все плохо и с санитарией, ведь озеро заменяет местным жителям все: это не только источник пищи и источник воды, а также свалка, куда сливаются нечистоты из туалетов и сараев, где содержатся животные. Жители этих плавучих деревень не в состоянии разорвать этот заколдованный круг нищеты, в котором они оказались.
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