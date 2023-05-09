Жизнь в плавучих деревнях на озере в Камбодже

В разных уголках планеты люди приспособились к жизни на воде. Их домами стали плавучие острова, и при необходимости они всегда могут уплыть в какой-нибудь другой район озера. В Азии очень много деревень на воде, в некоторые даже возят туристов. Озеро Тонлесап в Камбодже давно стало крупнейшей концентрацией таких деревушек.

Озеро, в котором стоят сотни деревушек

Тонлесап — это крупнейшее пресноводное озеро не только Камбоджи, но и всей Юго-Восточной Азии. На нем стоит больше 150 плавучих поселений. Сам водоем представляет собой уникальную экосистему: его питает несколько рек, а из озера вытекает крупнейшая река Тонлесап, которая затем впадает в Меконг. В сухой сезон глубина водоема небольшая, около одного-двух метров, а площадь примерно 2500 кв. км.