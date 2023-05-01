Заратан, Дицзян и другие: 10 мифических персонажей, в которых верят разные народы

Мифы и легенды существовали всю человеческую историю. Хоть у многих мифологических историй можно найти что-то общее (так, есть определенное сходство между древнегреческим Зевсом и скандинавским Тором), у каждого народа они свои. В этом есть нечто удивительное: древние люди не могли объяснить какие-то природные явления и персонализировали их, превращали их в богов и героев. Перед лицом неизвестности мы смогли населить мир монстрами и духами всех форм и размеров.

Художник по имени Эмиль интересуется легендами разных культур и рисует монстров, о которых вы вряд ли слышали, но в которых верили (а где-то и сегодня верят) люди.

Перед вами Дицзян (Dijiang) герой китайской мифологии: у него нет лица, зато есть 4 крыла и 6 ног