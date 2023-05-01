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Заратан, Дицзян и другие: 10 мифических персонажей, в которых верят разные народы

Заратан, Дицзян и другие: 10 мифических персонажей, в которых верят разные народы

Автор:
01 мая 2023 09:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: вера   интересно   люди   миф   сущечтва   факты   фото   
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Как выглядят и где живут самые страшные монстры планеты.

Мифы и легенды существовали всю человеческую историю. Хоть у многих мифологических историй можно найти что-то общее (так, есть определенное сходство между древнегреческим Зевсом и скандинавским Тором), у каждого народа они свои. В этом есть нечто удивительное: древние люди не могли объяснить какие-то природные явления и персонализировали их, превращали их в богов и героев. Перед лицом неизвестности мы смогли населить мир монстрами и духами всех форм и размеров.

Художник по имени Эмиль интересуется легендами разных культур и рисует монстров, о которых вы вряд ли слышали, но в которых верили (а где-то и сегодня верят) люди.


Перед вами Дицзян (Dijiang) герой китайской мифологии: у него нет лица, зато есть 4 крыла и 6 ног

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Табиб аль-Бар (Tabib Al-Bahr), который обитает у побережья ближневосточных стран

Его также называют Доктором моря, так как этот монстр способен исцелять больных людей своим волшебным камнем на голове.

Зеленый монстр из еврейских сказок Йедуа (Yedua), который соединен с землей отростком из пупка

Гигантский Заратан из ближневосточной мифологии, который притворяется островом

Это существо описано арабским ученым Аль-Джахизом (VII-VIII в. н. э.). Моряки часто принимают Заратана за остров и высаживаются на него, а монстр их топит.

Бретмечин (Brethmechin) с острова Явы

Местные жители и сегодня рассказывают о встрече с этим существом, похожим одновременно на рыбу и пантеру.

Вольпертингер (Wolpertinger), который живет в баварских лесах

Кстати, в честь этого рогатого зайчика с клыками названа марка немецкого пива Wolpertinger.

По верованиям африканского народа зулу, весь мир стоит на спине Усилосимапунду (Usilosimapundu)

Нурикабе (Nurikabe) из японской мифологии

Этот ёкай (так называют монстров и волшебных существ в японской мифологии) представляет собой живую стену, которая может встать у человека на пути.

Араганаклтаа (Araǵanaqlta’a) — отец всех змей у народа тоба из Южной Америки

Огромный змей с радужной окраской и шипами по бокам наказывает тех, кто наносит вред природе.

Ямабико (Yamabiko) из японских гор: именно он отвечает человеку эхом

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Метки: вера   интересно   люди   миф   сущечтва   факты   фото   
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823k
А.Берестенко 2 часа назад
Куй (кит. 夔) многозначный персонаж в древнекитайской мифологии.
В «Шань хай цзине» («Книга гор и морей») описывается как одноногий бык пепельно-синего цвета, не имеющий рогов и обладающий способностью беспрепятственно ступать по морской глади, отчего небо моментально заволакивается дождевыми тучами и разыгрывается буря. В комментариях к «Повествованию о царствах» (ок. IV века до н. э.) упоминается, что куй умеет разговаривать, имеет человеческое лицо, обезьянье тело и единственную заднюю ногу
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13k
gavrosh 2 часа назад
Нафаааня!
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37k
Александр 3 часа назад
Ямабуко отвечает эхом - даааай гроооошееей
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