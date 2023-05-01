Заратан, Дицзян и другие: 10 мифических персонажей, в которых верят разные народы

Как выглядят и где живут самые страшные монстры планеты.
Мифы и легенды существовали всю человеческую историю. Хоть у многих мифологических историй можно найти что-то общее (так, есть определенное сходство между древнегреческим Зевсом и скандинавским Тором), у каждого народа они свои. В этом есть нечто удивительное: древние люди не могли объяснить какие-то природные явления и персонализировали их, превращали их в богов и героев. Перед лицом неизвестности мы смогли населить мир монстрами и духами всех форм и размеров.
Художник по имени Эмиль интересуется легендами разных культур и рисует монстров, о которых вы вряд ли слышали, но в которых верили (а где-то и сегодня верят) люди.
Перед вами Дицзян (Dijiang) герой китайской мифологии: у него нет лица, зато есть 4 крыла и 6 ног
Табиб аль-Бар (Tabib Al-Bahr), который обитает у побережья ближневосточных стран
Его также называют Доктором моря, так как этот монстр способен исцелять больных людей своим волшебным камнем на голове.
Зеленый монстр из еврейских сказок Йедуа (Yedua), который соединен с землей отростком из пупка
Гигантский Заратан из ближневосточной мифологии, который притворяется островом
Это существо описано арабским ученым Аль-Джахизом (VII-VIII в. н. э.). Моряки часто принимают Заратана за остров и высаживаются на него, а монстр их топит.
Бретмечин (Brethmechin) с острова Явы
Местные жители и сегодня рассказывают о встрече с этим существом, похожим одновременно на рыбу и пантеру.
Вольпертингер (Wolpertinger), который живет в баварских лесах
Кстати, в честь этого рогатого зайчика с клыками названа марка немецкого пива Wolpertinger.
По верованиям африканского народа зулу, весь мир стоит на спине Усилосимапунду (Usilosimapundu)
Нурикабе (Nurikabe) из японской мифологии
Этот ёкай (так называют монстров и волшебных существ в японской мифологии) представляет собой живую стену, которая может встать у человека на пути.
Араганаклтаа (Araǵanaqlta’a) — отец всех змей у народа тоба из Южной Америки
Огромный змей с радужной окраской и шипами по бокам наказывает тех, кто наносит вред природе.
Ямабико (Yamabiko) из японских гор: именно он отвечает человеку эхом
Источник:
- 18 исторических снимков, которые запечатлели значимые и интересные моменты своего времени
- 14 интересных фактов об Узбекистане и узбеках
- Оригинальные детские люльки коренных американцев
- Человеческие чувства, о которых мало кто слышал, но практически все испытывали на себе
- Тонкости бразильского карнавала
В «Шань хай цзине» («Книга гор и морей») описывается как одноногий бык пепельно-синего цвета, не имеющий рогов и обладающий способностью беспрепятственно ступать по морской глади, отчего небо моментально заволакивается дождевыми тучами и разыгрывается буря. В комментариях к «Повествованию о царствах» (ок. IV века до н. э.) упоминается, что куй умеет разговаривать, имеет человеческое лицо, обезьянье тело и единственную заднюю ногу