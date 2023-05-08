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В Москве грабитель отобрал у женщины пенсию прямо у банкомата

В Москве грабитель отобрал у женщины пенсию прямо у банкомата

Автор:
08 мая 2023 18:08
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   банкомат   видео   деньги   ограбление   пенсионерка   полиция   
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Преступника задержали в тот же день.

Инцидент произошёл в отделении банка на улице Скульптора Мухина. Наглый грабитель вытащил из купюроприёмника банкомата деньги пенсионерки, которые та переводила себе на карту. Женщина попыталась забрать деньги обратно, но силы были слишком не равны. 34-летний мужчина вырвал худенькую пачку денег из её рук и сбежал из здания. Но далеко сбежать не удалось. Грабителя задержали в тот же день.

Известно, что подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление. Но жизнь в колонии его ничему не научила.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Суд, учитывая его предыдущие заслуги, отправил рецидивиста в СИЗО.

Источник:

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Метки: Москва   банкомат   видео   деньги   ограбление   пенсионерка   полиция   
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16  комментариев
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4k
Мангуст 2 часа назад
Шакал
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23k
Валерий 2 минуты назад
Он спецом хочет на зону заехать.
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202
slonik4070 8 минут назад
На костёр...
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50
Большой Кусь 18 минут назад
Таких надо пожизненно на лесоповал, а все причитающиеся бабки отправлять этой бабке до конца жизни! А если не будет работать, то не будет и жрать!
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12k
Shtoppi 50 минут назад
дегенерат конченный. тут больше и сказать нечего.
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12k
кот базилий Час назад
Украл , выпил итд.
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4k
Горожанин Час назад
"Но жизнь в колонии его ничему не научила"

Интересно, субъекты ответственных государственных органов реально думают, что жизнь в колонии чему-то учит? Или представители власти реально прикидываются?
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403
Краснодар Горожанин 46 минут назад
Учат в школе, а в колонии отбывают наказание. Ну а хреновые условия содержания должны выработать нежелание возвращаться туда.
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10k
BarOb Час назад
Теперь этот ушлёпок будет жить на наши налоги
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6k
workmen77 2 часа назад
Учитывая то, что он грабил в отделении банка под камерами - он очень хотел попасть в тюрьму обратно.
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Валерий 2 часа назад
поедет годика на три в колонию, а по хорошему таких бы на тяжёлые работы куда то в северные края, комаров покормить
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