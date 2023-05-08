В Москве грабитель отобрал у женщины пенсию прямо у банкомата

Инцидент произошёл в отделении банка на улице Скульптора Мухина. Наглый грабитель вытащил из купюроприёмника банкомата деньги пенсионерки, которые та переводила себе на карту. Женщина попыталась забрать деньги обратно, но силы были слишком не равны. 34-летний мужчина вырвал худенькую пачку денег из её рук и сбежал из здания. Но далеко сбежать не удалось. Грабителя задержали в тот же день.