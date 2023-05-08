В Москве грабитель отобрал у женщины пенсию прямо у банкомата

Преступника задержали в тот же день.
Инцидент произошёл в отделении банка на улице Скульптора Мухина. Наглый грабитель вытащил из купюроприёмника банкомата деньги пенсионерки, которые та переводила себе на карту. Женщина попыталась забрать деньги обратно, но силы были слишком не равны. 34-летний мужчина вырвал худенькую пачку денег из её рук и сбежал из здания. Но далеко сбежать не удалось. Грабителя задержали в тот же день.
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Известно, что подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление. Но жизнь в колонии его ничему не научила.
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Суд, учитывая его предыдущие заслуги, отправил рецидивиста в СИЗО.
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Интересно, субъекты ответственных государственных органов реально думают, что жизнь в колонии чему-то учит? Или представители власти реально прикидываются?