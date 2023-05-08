"Нас не догонят!": группа "Тату" неожиданно воссоединилась ради выступления перед футбольным матчем

Похоже, что группа, болевшая за «Зенит», принесла питерским спортсменам удачу: они, выиграв матч со "Спартаком" со счётом 3:2, в пятый раз подряд стали чемпионами России по футболу. А каждая из 38-летних артисткок "Тату" снова пошла своей дорогой, чтобы когда-нибудь воссоединиться для одного выступления.

Дуэт распался более 10 лет назад, но периодически Лена Катина и Юля Волкова объединяются для благих целей и пополнения кошелька. К примеру, в сентябре прошлого года группа выступала в Минске. Тот концерт прошел в рамках проекта Ovion Show, целью которого, по словам организаторов, является сближение музыки и спорта. О сумме гонорара за выступление в Минске, на котором "татушки" спели всего 3 песни, организаторы предпочитают не сообщать, хотья в прессе муссировались слухи о том, что каждая участница группы попучила за выход на сцену по 10 миллионов рублей. Интересно, во сколько аоценили своё воссоединение в Санкт-Петербурге артистки?

А это тот самый клип с тем самым хитом "Нас не догонят", в котором девчонки юны и еще не испорчены чудесами современной косметологии.