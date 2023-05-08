FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7540 постов • 869 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"Нас не догонят!": группа "Тату" неожиданно воссоединилась ради выступления перед футбольным матчем

"Нас не догонят!": группа "Тату" неожиданно воссоединилась ради выступления перед футбольным матчем

Автор:
08 мая 2023 10:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: t.A.T.u.   Санкт-Петербург   Юля волкова   выступление   зенит   лена катина   спартак   стадион ГазпромАрена   футбол   шоу бизнес   
3280
2
2

Участницы группы выступили на «Газпром Арене» перед матчем "Зенит» — «Спартак". Правда, во взрослых (а местами - беременных) женщинах было сложно узнать тех самых юных "татушек", песни которых некогда мгновенно становились хитами.

Группа t.A.T.u. решила как следует "разогреть" фанатов перед матчем "Зенит - Спартак". Беременная Лена Катина и хрипящая Юля Волкова выступили на стадионе с одним из своих главных хитов — "Нас не догонят".


В изрядно поживших "татушках" мало что осталось от тех самых озорных девчонок, но песня в сопровождении хора должна была взбодрить спортсменов и болельщиков.


Похоже, что группа, болевшая за «Зенит», принесла питерским спортсменам удачу: они, выиграв матч со "Спартаком" со счётом 3:2, в пятый раз подряд стали чемпионами России по футболу. А каждая из 38-летних артисткок "Тату" снова пошла своей дорогой, чтобы когда-нибудь воссоединиться для одного выступления.


Дуэт распался более 10 лет назад, но периодически Лена Катина и Юля Волкова объединяются для благих целей и пополнения кошелька. К примеру, в сентябре прошлого года группа выступала в Минске. Тот концерт прошел в рамках проекта Ovion Show, целью которого, по словам организаторов, является сближение музыки и спорта. О сумме гонорара за выступление в Минске, на котором "татушки" спели всего 3 песни, организаторы предпочитают не сообщать, хотья в прессе муссировались слухи о том, что каждая участница группы попучила за выход на сцену по 10 миллионов рублей. Интересно, во сколько аоценили своё воссоединение в Санкт-Петербурге артистки?


А это тот самый клип с тем самым хитом "Нас не догонят", в котором девчонки юны и еще не испорчены чудесами современной косметологии.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: t.A.T.u.   Санкт-Петербург   Юля волкова   выступление   зенит   лена катина   спартак   стадион ГазпромАрена   футбол   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
АнтонПолднев Час назад
В изрядно поживших "татушках" мало что осталось от тех самых озорных девчонок (с)
Автор изобрёл эликсир молодости и не стареет? Тату были почти 25 лет назад. Им было по 14 - 15 лет. А сейчас по сорокету. Очнитесь ёпт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
91k
sapér Vodička Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Slowly 4 минуты назад
Страшные обдолбашки Шаповалова решили тряхнуть висЯками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
иванов дмитрий 8 минут назад
Странно было бы если они в свои 40 лет выглядели бы как 16 летние.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 10 минут назад
ё........й стыд куда они вылезли ???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Вовака 16 минут назад
Газпром, мечты сбываются, ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Aleks Полчаса назад
Сейчас кажется сюрреализмом то, что в нетак далеком 2002 году их не хотели пускать на сцену Евровидиния, опасаясь, что они на сцене поцелуются...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
433
сергей ремизов Полчаса назад
Время берёт своё. Хотя нормально ещё пока выглядят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−14
3k
Капитошка 49 минут назад
А рыжая беременная что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Overlord Час назад
Неожиданно воссоединились... из-за пару лямов рублей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Copycat Час назад
Блин они старые уже, когда то слушал их некоторые песни, но это было давно и с тех пор вкусы поменялись

к тому же на сколько я знаю что бы петь надо периодически заниматься пением, просто так через много лет сказать "мы решили вам тут выступить и спеть" нормально не получится, вон как недавно Максим пела не забыли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

180722



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что&nbsp;это&nbsp;за&nbsp;штука? 15 загадочных предметов и&nbsp;их&nbsp;назначение
Что это за штука? 15 загадочных предметов и их назначение
В США бородатый мужик заявился на турнир по женскому покеру и выиграл его
В США бородатый мужик заявился на турнир по женскому покеру и выиграл его
Набирающие популярность в сообществах
Почему в Соединенных Штатах не ставят ограду вокруг частных домов
Почему в Соединенных Штатах не ставят ограду вокруг частных домов
Отдых в доме на воде
Отдых в доме на воде
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не смешно...

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#в мире#люди#Еда#Прикол#карл III
#Юмор#СССР#животные#США#Приколы#Россия
#интересно#подборка#картинки#полиция#коронация#кот
"Хватит над ней издеваться!": поклонники МакSим требуют остановить тур и дать певице отдохнуть "Хватит над ней издеваться!": поклонники МакSим требуют остановить тур и дать певице отдохнуть Иноагент Моргенштерн* добавил к гонорару нулей и включил в райдер анальную смазку Иноагент Моргенштерн* добавил к гонорару нулей и включил в райдер анальную смазку Дочь футболиста Ромарио нашла дело жизни, начав зарабатывать своим телом Дочь футболиста Ромарио нашла дело жизни, начав зарабатывать своим телом Киркорова обвинили в "радужной" пропаганде из-за танца на сцене Киркорова обвинили в "радужной" пропаганде из-за танца на сцене Бывший игрок "Зенита" Гасилин пожаловался на тяжёлую жизнь футболистов Бывший игрок "Зенита" Гасилин пожаловался на тяжёлую жизнь футболистов

На что жалуетесь?

Вернуться