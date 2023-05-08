"Нас не догонят!": группа "Тату" неожиданно воссоединилась ради выступления перед футбольным матчем

Участницы группы выступили на «Газпром Арене» перед матчем "Зенит» — «Спартак". Правда, во взрослых (а местами - беременных) женщинах было сложно узнать тех самых юных "татушек", песни которых некогда мгновенно становились хитами.
Группа t.A.T.u. решила как следует "разогреть" фанатов перед матчем "Зенит - Спартак". Беременная Лена Катина и хрипящая Юля Волкова выступили на стадионе с одним из своих главных хитов — "Нас не догонят".
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В изрядно поживших "татушках" мало что осталось от тех самых озорных девчонок, но песня в сопровождении хора должна была взбодрить спортсменов и болельщиков.
Похоже, что группа, болевшая за «Зенит», принесла питерским спортсменам удачу: они, выиграв матч со "Спартаком" со счётом 3:2, в пятый раз подряд стали чемпионами России по футболу. А каждая из 38-летних артисткок "Тату" снова пошла своей дорогой, чтобы когда-нибудь воссоединиться для одного выступления.
Дуэт распался более 10 лет назад, но периодически Лена Катина и Юля Волкова объединяются для благих целей
и пополнения кошелька. К примеру, в сентябре прошлого года группа выступала в Минске. Тот концерт прошел в рамках проекта Ovion Show, целью которого, по словам организаторов, является сближение музыки и спорта. О сумме гонорара за выступление в Минске, на котором "татушки" спели всего 3 песни, организаторы предпочитают не сообщать, хотья в прессе муссировались слухи о том, что каждая участница группы попучила за выход на сцену по 10 миллионов рублей. Интересно, во сколько аоценили своё воссоединение в Санкт-Петербурге артистки?
А это тот самый клип с тем самым хитом "Нас не догонят", в котором девчонки юны и еще не испорчены чудесами современной косметологии.
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Автор изобрёл эликсир молодости и не стареет? Тату были почти 25 лет назад. Им было по 14 - 15 лет. А сейчас по сорокету. Очнитесь ёпт.
к тому же на сколько я знаю что бы петь надо периодически заниматься пением, просто так через много лет сказать "мы решили вам тут выступить и спеть" нормально не получится, вон как недавно Максим пела не забыли
С возрастом человек становится старше
Их не особо и спрашивали - просто сказали есть вариант рубануть бабла и вперед!