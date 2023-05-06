Трагическая история Берберовых: как советская семья вырастила льва

Лев Львович Берберов вместе со своей женой Ниной и двумя детьми, Евой и Ромой, жили в просторной стометровой квартире в советском Баку (ныне это Азербайджан). Лев работал архитектором, но всю жизнь любил диких животных – в разное время он разводил кошек, собак, попугаев, ежей, енотов, змей, в его квартире какое-то время жили даже волк и пума, рассказывала в интервью его жена Нина.

Летом 1970 года Нина вместе с дочерью прогуливались по зоопарку и увидели в одной из клеток «жалкий серый комочек».

«Дочка сказала мне: “Мамочка, посмотри, там собачка умирает”. Я ответила: “Доченька, это не собачка, это маленький львенок, царь зверей. Наверное, он заболел”. Я упросила директора зоопарка отдать нам этого несчастного малыша», – вспоминала Нина.

Берберовы нашли ветеринарного врача, который помог выходить львенка, и назвали его Кингом, в честь царя зверей. По словам друга семьи фотографа Владимира Алексеева, они приложили немало усилий, чтобы спасти льва.

«Они обкладывали Кинга грелками, кормили его из соски всевозможными смесями. Поначалу у львенка совершенно не действовали передние лапы. Так они поочередно целыми днями массировали их. Постепенно лев начал ходить, но дефект остался на всю жизнь», – вспоминал Алексеев.

Балкон квартиры огородили сеткой, чтобы Кинг мог спокойно «выгуливаться», также его выгуливали по утрам в местном парке. Все остальное время он свободно перемещался по квартире. По словам Нины, он быстро подружился со всеми остальными животными в квартире, в том числе с миниатюрным псом по кличке Чап, с которым даже спал вместе.