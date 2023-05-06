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16 случаев, когда люди затеяли ремонт и получили потрясающий результат

16 случаев, когда люди затеяли ремонт и получили потрясающий результат

Автор:
06 мая 2023 09:46
Сообщество : Фабрика идей
Метки: было стало   дизайн   квартира   ремонт   своими руками   сделай сам   
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Для многих ремонт — страшное событие. Иногда одних мыслей о постоянном беспорядке и спорах с домодчадцами о том, какие обои лучше поклеить, достаточно, чтобы вывести из себя. Однако в этом событии есть один весомый и неоспоримый плюс — итоговый результат!

Именно он позволяет взглянуть на все пройденные ужасы и понять, что всё было не напрасно. Разве не приятно насладиться сияющей чистотой, отличным дизайном и комфортом? Конечно, приятно!

Предлагаем вам взглянуть на фото, которыми поделились люди, сумевшие пройти все ремонтные испытания и заполучить комнаты своей мечты. Вполне возможно, что вы вдохновитесь увиденными результатами и уже сегодня отправитесь в строительный магазин, чтобы заняться облагораживанием своего жилья.


Как изменилась после ремонта столовая

×
×

Похоже, ты съехал.

Добавление собаки было огромным улучшением!


Чудесное преображение ванной комнаты


Ремонт моей квартиры за 5 недель


Радость перфекциониста. Всё на своих местах


В эту ванную комнату вложено немало сил


От старого к новому


План состоял в том, чтобы удалить влажные обои и быстро покрасить комнату, чтобы я мог использовать её в качестве домашнего офиса


Кухня в чёрных тонах? Почему бы и нет?


Наша гостиная


Фантастическое сочетание классики и модерна, какая прекрасная гостиная!

Мне срочно нужна твоя люстра.


Освежили ремонтик


Трансформация кухни


Мы очень старались сохранить оригинальную кухню и сняли только некоторые верхние шкафчики, чтобы покрасить их и, возможно, обновить дверцы больших шкафов. Но как только мы увидели, как выглядит их внутренняя часть, и поняли, что духовка не работает должным образом, то решили начать ремонт с нуля. Оказывается, что 50-летняя кухня находилась в крайне удручающем состоянии.


Гостиная до и после


Новый домашний офис психиатра

Наверняка работать в таком офисе — одно удовольствие. Никаких излишеств и громоздкой мебели.


Поработали с дизайном, заменили старую мебель

Реконструкция кухни

Кажется, ремонт состарил меня на 10 лет. Но оно того стоило

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Метки: было стало   дизайн   квартира   ремонт   своими руками   сделай сам   
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1  комментарий
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K7OO 47 минут назад
Оказывается, если вломить кучу бабок в ремонт и купить новую мебель, то помещение преобразится и станет не таким, как было до ремонта. Это гребаная магия, точно вам говорю.
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