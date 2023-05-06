16 случаев, когда люди затеяли ремонт и получили потрясающий результат

Для многих ремонт — страшное событие. Иногда одних мыслей о постоянном беспорядке и спорах с домодчадцами о том, какие обои лучше поклеить, достаточно, чтобы вывести из себя. Однако в этом событии есть один весомый и неоспоримый плюс — итоговый результат!
Именно он позволяет взглянуть на все пройденные ужасы и понять, что всё было не напрасно. Разве не приятно насладиться сияющей чистотой, отличным дизайном и комфортом? Конечно, приятно!
Предлагаем вам взглянуть на фото, которыми поделились люди, сумевшие пройти все ремонтные испытания и заполучить комнаты своей мечты. Вполне возможно, что вы вдохновитесь увиденными результатами и уже сегодня отправитесь в строительный магазин, чтобы заняться облагораживанием своего жилья.
Как изменилась после ремонта столовая
Похоже, ты съехал.
Добавление собаки было огромным улучшением!
Чудесное преображение ванной комнаты
Ремонт моей квартиры за 5 недель
Радость перфекциониста. Всё на своих местах
В эту ванную комнату вложено немало сил
От старого к новому
План состоял в том, чтобы удалить влажные обои и быстро покрасить комнату, чтобы я мог использовать её в качестве домашнего офиса
Кухня в чёрных тонах? Почему бы и нет?
Наша гостиная
Фантастическое сочетание классики и модерна, какая прекрасная гостиная!
Мне срочно нужна твоя люстра.
Освежили ремонтик
Трансформация кухни
Мы очень старались сохранить оригинальную кухню и сняли только некоторые верхние шкафчики, чтобы покрасить их и, возможно, обновить дверцы больших шкафов. Но как только мы увидели, как выглядит их внутренняя часть, и поняли, что духовка не работает должным образом, то решили начать ремонт с нуля. Оказывается, что 50-летняя кухня находилась в крайне удручающем состоянии.
Гостиная до и после
Новый домашний офис психиатра
Наверняка работать в таком офисе — одно удовольствие. Никаких излишеств и громоздкой мебели.
Поработали с дизайном, заменили старую мебель
Реконструкция кухни
Кажется, ремонт состарил меня на 10 лет. Но оно того стоило
Источник:
- Американка преобразила старенький дом на колесах в уютный уголок
- Капитальный ремонт хрущевки своими руками
- Пара переделала захламленный сарай в крутой бар
- Рукастый папа построил домашнюю кофейню на заднем дворе
- Парень сделал дверь в стеллаже, которая ведёт в секретную комнату