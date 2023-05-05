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В Домодедове легковушка перевернула автомобиль ДПС

В Домодедове легковушка перевернула автомобиль ДПС

Автор:
05 мая 2023 18:04
Сообщество : Аварии
Метки: LADA Granta   ДПС   авария   видео   госпитализация   домодедово   
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Полицейского госпитализировали с травмами грудной клетки.

Сегодня утром в подмосковном Домодедове на пересечении трассы А-107 и Каширского шоссе автомобиль "Лада Гранта" на полной скорости влетел в патрульную машину ДПС. От мощного удара служебное авто перевернулась на бок.

В ролике с видеорегистратора видно, что "Гранта" двигалась на зелёный свет светофора, но водитель, либо не успел затормозить, либо не заметил проблесковых маячков и не услышал "крякалку" машины ДПС, которая пересекала перекрёсток в перпендикулярном направлении. Впрочем, есть мнение, что и водителю служебного автомобиля следовало убедиться в безопасности манёвра на красный свет.

Пассажир и водитель "Гранты" особо не пострадали, а сотрудника ДПС пришлось госпитализировать в Подольскую больницу с переломами рёбер. Превышал ли водитель "Гранты" скорость, увы, неизвестно.

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Метки: LADA Granta   ДПС   авария   видео   госпитализация   домодедово   
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1  комментарий
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Дмитрий Полчаса назад
Тут не превышал ли скорость надо вопрос рассматривать, а имел ли техническую возможность избежать столкновения. Как там.... от куда он ехал....видел ли он приближающийся с лева автомобиль ДПС? "Крякалка" это вообще не панацея от столкновения. Находясь в том ряду, откуда выскочил "виновник", он её вообще слышать не мог. Может там в ряд, в попутном направлении стояли, скажем так, высокие автомобили из-за которых он не видел ни хрена. В общем при желании затупить можно......даже с тем расчётом, что там автомобиль ДПС. С точки зрения закона они в правах почти равны. Водитель автомобиля ДПС тоже обязан соблюдать правила. А достаточно ли он принял все меры к безопасному проезду перекрёстка?
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