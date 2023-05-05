В Домодедове легковушка перевернула автомобиль ДПС

Сегодня утром в подмосковном Домодедове на пересечении трассы А-107 и Каширского шоссе автомобиль "Лада Гранта" на полной скорости влетел в патрульную машину ДПС. От мощного удара служебное авто перевернулась на бок.



В ролике с видеорегистратора видно, что "Гранта" двигалась на зелёный свет светофора, но водитель, либо не успел затормозить, либо не заметил проблесковых маячков и не услышал "крякалку" машины ДПС, которая пересекала перекрёсток в перпендикулярном направлении. Впрочем, есть мнение, что и водителю служебного автомобиля следовало убедиться в безопасности манёвра на красный свет.