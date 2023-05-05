Пьяные пассажиры в военной форме устроили дебош на борту российского самолёта

Для драчунов всё закончилось благополучно — их даже не стали задерживать.
Потасовку на высоте 10 тысяч метров устроили трое мужчин в самолете "Уральских авиалиний", направлявшегося из Читы в Екатеринбург. Неизвестно, что они не поделили, но как рассказывают пассажиры, практически весь перелёт сопровождался их матерными репликами, а в какой-то момент и звуками пощёчин — один из мужчин надавал лещей своему старшему товарищу, который пытался встать и начать драку. Последнего пришлось удерживать рядом сидящему подполковнику оставшиеся до посадки полтора часа.
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Известно, что капитан судна не стал вызывать транспортную полицию к трапу самолёта и три товарища беспрепятственно покинули екатеринбургский аэропорт. На запрос журналистов в "Уральских авиалиниях" заявили, что уже разбираются в инциденте.
Мы всё уточним. Надо служебное расследование проводить
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-ну ясен х"й. Задержишь такое быдло и привлекут за дискредитацию.