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Пьяные пассажиры в военной форме устроили дебош на борту российского самолёта

Пьяные пассажиры в военной форме устроили дебош на борту российского самолёта

Автор:
05 мая 2023 14:17
Сообщество : Путешествия
Метки: видео   военные   дебош   екатеринбург   самолёт   чита   
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Для драчунов всё закончилось благополучно — их даже не стали задерживать.

Потасовку на высоте 10 тысяч метров устроили трое мужчин в самолете "Уральских авиалиний", направлявшегося из Читы в Екатеринбург. Неизвестно, что они не поделили, но как рассказывают пассажиры, практически весь перелёт сопровождался их матерными репликами, а в какой-то момент и звуками пощёчин — один из мужчин надавал лещей своему старшему товарищу, который пытался встать и начать драку. Последнего пришлось удерживать рядом сидящему подполковнику оставшиеся до посадки полтора часа.

Известно, что капитан судна не стал вызывать транспортную полицию к трапу самолёта и три товарища беспрепятственно покинули екатеринбургский аэропорт. На запрос журналистов в "Уральских авиалиниях" заявили, что уже разбираются в инциденте.

Мы всё уточним. Надо служебное расследование проводить

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Метки: видео   военные   дебош   екатеринбург   самолёт   чита   
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8  комментариев
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7k
Дмитрий 50 минут назад
Быдло оно и в Африке быдло. В форме там или без. Без разницы.....Да и звания тоже ни при чём.
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57k
Опиум для народа 6 минут назад
-"Известно, что капитан судна не стал вызывать транспортную полицию к трапу самолёта и три товарища беспрепятственно покинули екатеринбургский аэропорт."-
-ну ясен х"й. Задержишь такое быдло и привлекут за дискредитацию.
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263
устал я от вас 11 минут назад
Если военные то отправить искупить кровью. Если работяги то штрафа в миллион на пьяное рыло будет достаточно на будущее.
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8k
ишты 22 минуты назад
А зря! Своим поведением они дискредитируют ВС РФ. Таких пьяных дебоширов надо обязательно наказывать.
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5k
Sanar Час назад
Да всё нормально, они в камуфляже летели в самолёте и думали их не видно.
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8k
Борис Карабанов Час назад
Это - другое! Понимать надо. Это постанова с целью дискредитации..
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12k
harlamov Час назад
Хохлятские диверсанты летели на задание
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