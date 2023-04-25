Озорной щенок разгрыз хозяину палец на ноге и так спас мужчину от смерти

Он позабавился с беззащитной конечностью владельца, пока тот спал. Но переусердствовал. И не просто пожевал палец, а разгрыз его и повредил кость. Дэвид понял, что перестал чувствовать ногу.

Жена остановила кровь, наложила повязку и отвезла мужа в больницу. Британцу пришлось задержаться в медицинском учреждении и пройти курс лечения антибиотиками, чтобы предупредить распространение инфекции.