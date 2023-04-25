Озорной щенок разгрыз хозяину палец на ноге и так спас мужчину от смерти

Щенки – одни из самых забавных созданий в мире. Они растут быстрее по сравнению с людьми. Поэтому и шалости у них более высокой концентрации. И такая неожиданная и на первый взгляд опасная шалость в результате спасла человеку жизнь.
История, опубликованная в Daily Mail, произошла с жителем Кембриджа Дэвидом Линдсеем. 64-летний мужчина спокойно дремал после обеда, когда его разбудил истошный крик жены. Сбросив остатки сна, он увидел, что большой палец на ноге по виду уже не палец, а кровавое месиво. А рядом с диваном сидит виновник этого кошмара – Харли – щенок бульдога, которому исполнилось только 7 месяцев.
Он позабавился с беззащитной конечностью владельца, пока тот спал. Но переусердствовал. И не просто пожевал палец, а разгрыз его и повредил кость. Дэвид понял, что перестал чувствовать ногу.
Жена остановила кровь, наложила повязку и отвезла мужа в больницу. Британцу пришлось задержаться в медицинском учреждении и пройти курс лечения антибиотиками, чтобы предупредить распространение инфекции.
Но попутно сделанные анализы удивили и персонал, и пациента. И щенок из агрессора превратился в героя. Выяснилось, что погрыз стал благословенным и спасительным. И это не фигура речи. Дэвид страдает диабетом. И томография показала, что у него закупорены артерии, что затрудняло кровоток и в скором будущем могло привести к ампутации. Именно поэтому вместо сильной боли после травмы мужчина ощутил просто онемение.
Сейчас британец проходит дополнительные обследования, целью которых является установление возможности установки стентов для восстановления кровоснабжения.
Хотя бульдог и травмировал хозяина физически, он считает Харли своим спасителем. О том, чтобы избавиться от щенка, не может быть и речи. При этом мужчина относится к ситуации философски-позитивно. И даже заявил медикам, что если палец не удастся сохранить, то он заберёт его с собой. И подарит Харли.
Конечно, этот эпизод – не демонстрация прозорливости щенка, который знал, где грызть, и стремился таким способом предупредить хозяина об опасности. Но исследования на тему умения собак диагностировать самые разные недуги ведутся. И в этом определённо что-то есть.
Вполне может быть, что в будущем у медиков появятся серьёзные конкуренты, ведь даже этот неразумный малыш ухитрился разгрызть палец так аккуратно, что хозяин не проснулся.
Источник:
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я запер эту тварь в клетке, подключил другой монитор и гадость всё же написал.