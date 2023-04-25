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Озорной щенок разгрыз хозяину палец на ноге и так спас мужчину от смерти

Озорной щенок разгрыз хозяину палец на ноге и так спас мужчину от смерти

Автор:
25 апреля 2023 12:05
Сообщество : Животные
Метки: Великобритания   Дэвид Линдсей   болезнь   бульдог   диабет   история   палец   собака   харли   щенок   
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Щенки – одни из самых забавных созданий в мире. Они растут быстрее по сравнению с людьми. Поэтому и шалости у них более высокой концентрации. И такая неожиданная и на первый взгляд опасная шалость в результате спасла человеку жизнь.

История, опубликованная в Daily Mail, произошла с жителем Кембриджа Дэвидом  Линдсеем. 64-летний мужчина спокойно дремал после обеда, когда его разбудил истошный крик жены. Сбросив остатки сна, он увидел, что большой палец на ноге по виду уже не палец, а кровавое месиво. А рядом с диваном сидит виновник этого кошмара – Харли – щенок бульдога, которому исполнилось только 7 месяцев.

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Он позабавился с беззащитной конечностью владельца, пока тот спал. Но переусердствовал. И не просто пожевал палец, а разгрыз его и повредил кость. Дэвид понял, что перестал чувствовать ногу.

Жена остановила кровь, наложила повязку и отвезла мужа в больницу. Британцу пришлось задержаться в медицинском учреждении и пройти курс лечения антибиотиками, чтобы предупредить распространение инфекции.

Но попутно сделанные анализы удивили и персонал, и пациента. И щенок из агрессора превратился в героя. Выяснилось, что погрыз стал благословенным и спасительным. И это не фигура речи. Дэвид страдает диабетом. И томография показала, что у него закупорены артерии, что затрудняло кровоток и в скором  будущем могло привести к ампутации. Именно поэтому вместо сильной боли после травмы мужчина ощутил просто онемение.

Сейчас британец проходит дополнительные обследования, целью которых является установление возможности установки стентов для восстановления кровоснабжения.

Хотя бульдог и травмировал хозяина физически, он считает Харли своим спасителем. О том, чтобы избавиться от щенка, не может быть и речи. При этом мужчина относится к ситуации философски-позитивно. И даже заявил медикам, что если палец не удастся сохранить, то он заберёт его с собой. И подарит Харли.

Конечно, этот эпизод – не демонстрация прозорливости щенка, который знал, где грызть, и стремился таким способом предупредить хозяина об опасности. Но исследования на тему умения собак диагностировать самые разные недуги ведутся. И в этом определённо что-то есть.

Вполне может быть, что в будущем у медиков появятся серьёзные конкуренты, ведь даже этот неразумный малыш ухитрился разгрызть палец так аккуратно, что хозяин не проснулся.

Источник:

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Метки: Великобритания   Дэвид Линдсей   болезнь   бульдог   диабет   история   палец   собака   харли   щенок   
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11  комментариев
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26k
Егор 2 часа назад
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10k
Бритва 15 минут назад
однажды я задумал написать в интернете гадость, и кролик разгрыз провод монитора.
я запер эту тварь в клетке, подключил другой монитор и гадость всё же написал.
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45k
Aleksandr 59 минут назад
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920
Kra 59 минут назад
видимо, палец пах уже, как кусок "мертвичинки", а не как кусок живой плоти
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3
Дмитрий Час назад
а как же он не почувствовал? откуда такой крепкий сон?
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54k
Олег Час назад
Щенок вырастет и откусит ему голову.... или жене..... или обоим
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4k
Владимир 2 часа назад
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