Реставрация легендарной "Волги" полувековой давности

Все модели ГАЗ (от М1 до 24-10) имели специально доработанную версию для такси.

Вот и ГАЗ-24-04 создали на базе универсала ГАЗ-24-02, оснастив его дефорсированным двигателем ЗМЗ-2401 (75 л.с., бензин А-76), таксометром и специальными световыми приборами: зеленым огоньком и с 1980 года - оранжевым фонарем на крыше.

Выпускался автомобиль в стране с 1974 до 1985 года. Машину отличала зеленовато-лимонная или серая окраска и шашечная разметка с буквой "Т" на передних дверях.