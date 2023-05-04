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Реставрация легендарной "Волги" полувековой давности

Реставрация легендарной "Волги" полувековой давности

Автор:
04 мая 2023 18:06
Сообщество : Автомир
Метки: Волга   ГАЗ-24   авто   г. Москва   реставрация   ретро   ретро авто   
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Это оригинальное такси ГАЗ-24-04, один из самых ранних сохранившихся универсалов 1972 года выпуска.

Специалисты Музея транспорта Москвы восстановили кузов и салон автомобиля, двигатель, коробку переключения передач и тормозную систему.

Все модели ГАЗ (от М1 до 24-10) имели специально доработанную версию для такси.


Вот и ГАЗ-24-04 создали на базе универсала ГАЗ-24-02, оснастив его дефорсированным двигателем ЗМЗ-2401 (75 л.с., бензин А-76), таксометром и специальными световыми приборами: зеленым огоньком и с 1980 года - оранжевым фонарем на крыше.


Выпускался автомобиль в стране с 1974 до 1985 года. Машину отличала зеленовато-лимонная или серая окраска и шашечная разметка с буквой "Т" на передних дверях.

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Передние сиденья были как у базового седана, среднее (оригинальное) состояло из двух отдельных сидений: более широкого левого и небольшого правого. Оба могли складываться.


Кроме того, в автомобиле располагалось дополнительное двухместное сиденье заднего ряда, благодаря чему машина могла вмещать до семи человек.

Обивка всех сидений была сделана из практичного кожзаменителя. При сложенных задних рядах пространство увеличивалось и там можно было разместить груз массой до 400 кг. Запасное колесо и набор инструментов располагались под полом и доставались через люк под пятой дверью.

Отреставрированный экспонат можно увидеть на экскурсиях в фондохранилище музея и в его постоянной экспозиции, которая откроется в Москве на Новорязанской улице (дом 27) в памятнике архитектуры - гараже Константина Мельникова.


Там будет уникальная техника, часть которой сохранилась в единственном экземпляре или ограниченном количестве.

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Метки: Волга   ГАЗ-24   авто   г. Москва   реставрация   ретро   ретро авто   
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3  комментария
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55
Obrval 3 часа назад
Ну, в принципе за 350 рублей сходить можно. Поностальгировать.
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1k
Максим Макашев 9 минут назад
Память детства: НЕЗАБЫВАЕМЫЙ запах такси - запах резины, бензина и масел.
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46k
turyst 38 минут назад
О! Мне как раз очень нравится такой тип торпедо, как на 24 и на старых Линкольнах.

Единое, без выступа приборной панели.
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