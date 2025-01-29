Мало кто знает, но изначально автомобиль ГАЗ-24 «Волга» выглядел совершенно иначе

Не многие знают, что работы над абсолютно новой моделью Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) начал в конце 50-х годов, и все последующие годы искал тот самый идеальный образ, который и был утвержден.
На дворе 1959-й год, актуальная тот момент ГАЗ-21 «Волга» получила своё второе обновление (вторая серия). К особо заметным внешним изменениям можно отнести немного измененные передние крылья, и теперь у автомобиля совершенно другая радиаторная решетка, сделавшая внешний вид более агрессивным.
Над созданием абсолютно нового автомобиля работали две заводские команды инженеров. Во главе первой команды был художник-конструктор Лев Еремеев, а во второй команде были два художника-дизайнера — Лений Циколенко и Николай Киреев.
К слову, к тому моменту Лев Еремеев уже успел создать легендарную 21-ю «Волгу», и примерно понимал, как должен выглядеть следующий автомобиль.
Представленный в 1960-м году Еремеевым автомобиль, в некоторых моментах являлся чуть ли не копией автомобиля ГАЗ-21. Это видно по радиаторной решетке «китовый ус», на задних дверях была похожая выштамповка. Да и в целом автомобиль напоминал 21-ю модель
Данный проект Льва Еремеева понравился немногим, а так же его название шагом назад. В то же время дизайнеры Циколенко и Киреев показали своё видение будущего автомобиля.
Здесь уже не было параллелей с автомобилем ГАЗ-21. Нарисованный автомобиль выглядел совершенно по-другому. Уже нет этих полукруглых передних крыльев из 50-х годов, на боковинах кроме молдинга нет выштамповок.
В итоге оба проекты забраковали, а предложенный Циколенко автомобиль вообще сравнили с автомобилем ЗАЗ-966. Конечно, сходство в некоторых моментах есть, но не такое явное.
В 1962-ом году Еремеев показал другой вариант автомобиля ГАЗ-24. Как мы видим, новый вариант существенно отличается от предыдущего. Более того, на рисунке уже знакомая нам радиаторная решетка от серийной модели ГАЗ-24.
Но и Циколенко с Киреевым провели работу над ошибками и так же представили переделанный вариант. От общего силуэта кузова было решено не отказываться, просто были перерисованы некоторые элементы.
Теперь у автомобиля полностью перерисованное оформление передней части, где добавилась надпись «ВОЛГА», а так узкая радиаторная решетка, соединяющаяся с фарами.
В 1963-е году обе команды построили первые ходовые макеты для испытаний, во время которых было выявлено множество различных недостатков, а автомобиль Льва Еремеева по всем аэродинамическим параметрам проиграл автомобилю ГАЗ-21.
В течение всего года обе команды трудились над улучшением своих прототипов, и в 1964-ом году Еремеев продемонстрировал обновленный вариант автомобиля ГАЗ-24. В отличие от предыдущего варианта, новая версия стала более округлой.
По сути, была фактически полностью перерисована вся передняя часть, чтобы повысить аэродинамические качества автомобиля.
Лений Циколенко пошел «ва-банк», и за пару недель до финального худсовета практически полностью перерисовывает автомобиль. Оба полноразмерных макета были представлены комиссии худсовета 10 января 1964 года, где по итогу голосования выиграл макет Ления Циколенко.
Это был абсолютно новый автомобиль без оглядки в прошлое. Тогда участники худсовета долго совещались и не могли выбрать. В конечном итоге с небольшим перевесом был выбран макет Циколенко, и решающем в голосовании стал автоконструктор и дизайнер НАМИ Юрий Долматовский. Тогда он сказал следующее:
Если позволите, работу всеми нами уважаемого мастера (указывая на макет Еремеева) я обсуждать не буду, чтобы не терять времени, а вот второй макет с удовольствием пощупаю.
С того момента дизайн будущего автомобиля был утвержден и начался процесс доведения до идеала. Но это уже совсем другая история.
Таким образом, если бы не Юрий Долматовский, легендарный и любимый миллионами советских граждан автомобиль ГАЗ-24 «Волга» мог выглядеть совершенно по-другому.
А какой вариант больше всего понравился вам?
Источник:
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