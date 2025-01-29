Мало кто знает, но изначально автомобиль ГАЗ-24 «Волга» выглядел совершенно иначе

Это был абсолютно новый автомобиль без оглядки в прошлое. Тогда участники худсовета долго совещались и не могли выбрать. В конечном итоге с небольшим перевесом был выбран макет Циколенко, и решающем в голосовании стал автоконструктор и дизайнер НАМИ Юрий Долматовский. Тогда он сказал следующее:



Если позволите, работу всеми нами уважаемого мастера (указывая на макет Еремеева) я обсуждать не буду, чтобы не терять времени, а вот второй макет с удовольствием пощупаю.



С того момента дизайн будущего автомобиля был утвержден и начался процесс доведения до идеала. Но это уже совсем другая история.