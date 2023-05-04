В Орловской области в заброшенном доме нашли 140 мин времён Великой Отечественной войны

Всего было обнаружено 140 минометных мин 50-го калибра, сообщает ТГ-канал SHOT.

На место вызвали полицейских.

Узнать, как мины оказались в погребе дома и сколько они там пролежали, похоже, так и не удастся.

Дом принадлежал мужчине 1952 года рождения, который скончался в 2017 году.

Арсеналом занялись взрывотехники. Они приняли решение уничтожать мины на расположенных неподалеку от деревни полях, так как перевозить боеприпасы на дальние расстояния из-за угрозы детонации было небезопасно.

Напомним, в марте сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии провели в 27 регионах РФ операцию, в ходе которой были выявлены 23 подпольные оружейные мастерские. Силовики изъяли 118 единиц огнестрельного оружия, а также более 13 тысяч боеприпасов и свыше 12 кг. взрывчатки.