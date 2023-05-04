В Орловской области в заброшенном доме нашли 140 мин времён Великой Отечественной войны

Во время проведения работ по сносу дома в деревне Березовка Орловской области один из сотрудников Управляющей компании обнаружил в подвале 14 ящиков с неизвестным содержимым. Рабочие вскрыли один из них и оказалось, что внутри хранятся артиллерийские мины времен Великой Отечественной Войны.
Всего было обнаружено 140 минометных мин 50-го калибра, сообщает ТГ-канал SHOT.
На место вызвали полицейских.
Узнать, как мины оказались в погребе дома и сколько они там пролежали, похоже, так и не удастся.
Дом принадлежал мужчине 1952 года рождения, который скончался в 2017 году.
Арсеналом занялись взрывотехники. Они приняли решение уничтожать мины на расположенных неподалеку от деревни полях, так как перевозить боеприпасы на дальние расстояния из-за угрозы детонации было небезопасно.
Напомним, в марте сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии провели в 27 регионах РФ операцию, в ходе которой были выявлены 23 подпольные оружейные мастерские. Силовики изъяли 118 единиц огнестрельного оружия, а также более 13 тысяч боеприпасов и свыше 12 кг. взрывчатки.
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Так что ничего особо удивительного для этих мест.
Вот и граница между Московской и Смоленской областями: у родственника дача там, на опушке леска - чего только в лесу нет! В воронке в 50 метрах от забора, куда выносили помои - обнаружили склад таких вот мин, без упаковок: случайно копнули землю. Вызванные сапёры приехали, собрали два слоя. Уехали. Для очистки совести ещё копнули там же - опять лежат. Опять вызвали. Мины немецкие, колпачки взрывателей - как вчера сделаны.
По лесу разбросаны овальные консервные банки и использованные белые тюбики из-под зубной пасты. Как некультурно - говорю ему - мусорить там, где живёшь, а он мне - А ты подними, посмотри. Тюбик оказался жестяным, не пластиковым, как в детстве был у "Поморина", а по белому полю зелёными готическими буквами написано "Эмменталер" - это сыр в тубах, и всё по немецки надписи. А на консервных банках, грубо вскрытых, осталась дата производства, выдавленная на жести: 20.06.41.
Ещё попадались кучами странные жестяные коробочки: высотой сантиметров 15, четыре стенки грубо сварены швами наружу точечной сваркой, без дна и крышки - потом дошло, что это стабилизаторы от АО-10, осколочной бомбы.
Колючка немецкая по лесу - местами не пройти, деревья поднимали её на высоту человеческого роста из земли, получалось как заграждения.
Откопал в болотце по соседству яйцо такое овальное, с пимпочкой на одном конце. Проржавело с одной стороны, я отвёрткой изнутри труху выковырял, как пенопласт старый, только чёрный. А от пимпочки стерженёк внутрь идёт - его отломил, а когда подсох тот - поджёг: горело плохо, но горело.
И это совсем недавно было, несколько лет назад...