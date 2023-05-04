FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 2432 поста • 816 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Военное
В Орловской области в заброшенном доме нашли 140 мин времён Великой Отечественной войны

В Орловской области в заброшенном доме нашли 140 мин времён Великой Отечественной войны

Автор:
04 мая 2023 16:19
Сообщество : Военное
Метки: ВОВ   дом   мины   орловская область   склад   снаряды   снос   
1077
1

Во время проведения работ по сносу дома в деревне Березовка Орловской области один из сотрудников Управляющей компании обнаружил в подвале 14 ящиков с неизвестным содержимым. Рабочие вскрыли один из них и оказалось, что внутри хранятся артиллерийские мины времен Великой Отечественной Войны.

Всего было обнаружено 140 минометных мин 50-го калибра, сообщает ТГ-канал SHOT.

На место вызвали полицейских.

Узнать, как мины оказались в погребе дома и сколько они там пролежали, похоже, так и не удастся.

Дом принадлежал мужчине 1952 года рождения, который скончался в 2017 году.

Арсеналом занялись взрывотехники. Они приняли решение уничтожать мины на расположенных неподалеку от деревни полях, так как перевозить боеприпасы на дальние расстояния из-за угрозы детонации было небезопасно.

Напомним, в марте сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии провели в 27 регионах РФ операцию, в ходе которой были выявлены 23 подпольные оружейные мастерские. Силовики изъяли 118 единиц огнестрельного оружия, а также более 13 тысяч боеприпасов и свыше 12 кг. взрывчатки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: ВОВ   дом   мины   орловская область   склад   снаряды   снос   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
КремлеКот 2 часа назад
В 1972 году, было мне 13 лет, жил месяц с отцом и братом в одной из деревень Орловской области. Через неё прокатилась Курская дуга. В то время там куча мест в окрестности были огорожены, потому что так и оставались заминированными. На дороге через деревню, грунтовая, можно было запросто найти пули, гильзы. Местный пацан повёл было нас раскапывать пулемётное гнездо, да взрослые засекли.
Так что ничего особо удивительного для этих мест.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
66k
Андрей 43 минуты назад
Орловская область, Курская, Волгоград... Да, полно мест, через которые Война прокатилась, оставляя после себя следы в земле.
Вот и граница между Московской и Смоленской областями: у родственника дача там, на опушке леска - чего только в лесу нет! В воронке в 50 метрах от забора, куда выносили помои - обнаружили склад таких вот мин, без упаковок: случайно копнули землю. Вызванные сапёры приехали, собрали два слоя. Уехали. Для очистки совести ещё копнули там же - опять лежат. Опять вызвали. Мины немецкие, колпачки взрывателей - как вчера сделаны.
По лесу разбросаны овальные консервные банки и использованные белые тюбики из-под зубной пасты. Как некультурно - говорю ему - мусорить там, где живёшь, а он мне - А ты подними, посмотри. Тюбик оказался жестяным, не пластиковым, как в детстве был у "Поморина", а по белому полю зелёными готическими буквами написано "Эмменталер" - это сыр в тубах, и всё по немецки надписи. А на консервных банках, грубо вскрытых, осталась дата производства, выдавленная на жести: 20.06.41.
Ещё попадались кучами странные жестяные коробочки: высотой сантиметров 15, четыре стенки грубо сварены швами наружу точечной сваркой, без дна и крышки - потом дошло, что это стабилизаторы от АО-10, осколочной бомбы.
Колючка немецкая по лесу - местами не пройти, деревья поднимали её на высоту человеческого роста из земли, получалось как заграждения.
Откопал в болотце по соседству яйцо такое овальное, с пимпочкой на одном конце. Проржавело с одной стороны, я отвёрткой изнутри труху выковырял, как пенопласт старый, только чёрный. А от пимпочки стерженёк внутрь идёт - его отломил, а когда подсох тот - поджёг: горело плохо, но горело.
И это совсем недавно было, несколько лет назад...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Я по детству с пацанами такие в костре взрывал . Волгоград . Мальчик Витя 55 годиков .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71993



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Чем чернее - тем лучше": в соцсетях затроллили Юлию Высоцкую после примеров её карательной кулинарии
"Чем чернее - тем лучше": в соцсетях затроллили Юлию Высоцкую после примеров её...
Техотдел спешит на помощь: типичные будни специалистов, которые всегда всем нужны
Техотдел спешит на помощь: типичные будни специалистов, которые всегда всем нужны
Набирающие популярность в сообществах
Mansory P900 - доработанный 900-сильный "гелик" в эксклюзивном окрасе
Mansory P900 - доработанный 900-сильный "гелик" в эксклюзивном окрасе
Собачья радость
Собачья радость
Ученые декодировали сигналы мозга мыши и смогли увидеть мир её глазами (2 фото + видео)
Ученые декодировали сигналы мозга мыши и смогли увидеть мир её глазами (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Деливери-клад

Лучшие демотиваторы
Мир до и после того, как ты высказал своё мнение

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомир#история#аварии#полиция#шоу бизнес#Ynews#Автовсячина#кино
#Юмор#автомобили#машина#дтп#авто аварии#люди#в мире#забавно#природа#милота
#Прикол#интересно#животные#позитив#подборка#факты#улыбнуло#соцсети#кот#Приколы
Эти руки не для скуки или мой способ борьбы с весенней хандрой Эти руки не для скуки или мой способ борьбы с весенней хандрой Индиец уже 13 лет строит себе дом в виде «Титаника» Индиец уже 13 лет строит себе дом в виде «Титаника» Странные места, в которых живут люди Странные места, в которых живут люди Мужик устал от постоянного шума домашних и построил себе «офис на рельсах» Мужик устал от постоянного шума домашних и построил себе «офис на рельсах» Межутёсье: удивительный португальский дом – отличная декорация для фильмов-фэнтези Межутёсье: удивительный португальский дом – отличная декорация для фильмов-фэнтези 12 потрясающих домов со всего мира, которые сдают путешественникам 12 потрясающих домов со всего мира, которые сдают путешественникам

На что жалуетесь?

Вернуться