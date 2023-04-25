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12 потрясающих домов со всего мира, которые сдают путешественникам

12 потрясающих домов со всего мира, которые сдают путешественникам

Автор:
25 апреля 2023 09:03
Сообщество : Путешествия
Метки: апартаменты   в мире   дом   квартира   красота   путешествия   фото   
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Самые необычные апартаменты, квартиры и дома, в которых можно остановиться.

Сегодня у путешественников есть из чего выбирать: по всему миру можно найти самые невероятные квартиры и дома для размещения. От минималистичных домов-коробок в Норвегии до традиционных домов-пещер, в которых жили индейцы: мы отыскали самые необычные апартаменты, которые сдают путешественникам.


Экодом из бамбука на Бали

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Подводная лодка в городе Мартон, Новая Зеландия

Дом-дирижабль с видом на шотландское высокогорье

Дом посреди леса в шведском лене (районе) Вестра-Гёталанд

Маленький домик-коробка с видом на фьорды и горы Норвегии

Дом в виде мельницы в городе Волимес, Греция

Еще один подобный дом, но на этот раз в португальском городе Понта-Делгада

Вилла на лоне природы в мексиканском городе Санта-Мария-Колотепек

Традиционный дом индейцев навахо в штате Юта, США

Удивительная студия на курорте Пласенсия, Белиз

Домик, похожий на нору хоббита, в городке Лютомер в Словении

Жилая лодка в городе Каш в турецкой Анталье

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Метки: апартаменты   в мире   дом   квартира   красота   путешествия   фото   
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