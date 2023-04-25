12 потрясающих домов со всего мира, которые сдают путешественникам

Сегодня у путешественников есть из чего выбирать: по всему миру можно найти самые невероятные квартиры и дома для размещения. От минималистичных домов-коробок в Норвегии до традиционных домов-пещер, в которых жили индейцы: мы отыскали самые необычные апартаменты, которые сдают путешественникам.

Экодом из бамбука на Бали