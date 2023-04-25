12 потрясающих домов со всего мира, которые сдают путешественникам

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Самые необычные апартаменты, квартиры и дома, в которых можно остановиться.
Сегодня у путешественников есть из чего выбирать: по всему миру можно найти самые невероятные квартиры и дома для размещения. От минималистичных домов-коробок в Норвегии до традиционных домов-пещер, в которых жили индейцы: мы отыскали самые необычные апартаменты, которые сдают путешественникам.
Экодом из бамбука на Бали
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Подводная лодка в городе Мартон, Новая Зеландия
Дом-дирижабль с видом на шотландское высокогорье
Дом посреди леса в шведском лене (районе) Вестра-Гёталанд
Маленький домик-коробка с видом на фьорды и горы Норвегии
Дом в виде мельницы в городе Волимес, Греция
Еще один подобный дом, но на этот раз в португальском городе Понта-Делгада
Вилла на лоне природы в мексиканском городе Санта-Мария-Колотепек
Традиционный дом индейцев навахо в штате Юта, США
Удивительная студия на курорте Пласенсия, Белиз
Домик, похожий на нору хоббита, в городке Лютомер в Словении
Жилая лодка в городе Каш в турецкой Анталье
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