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Мужик устал от постоянного шума домашних и построил себе «офис на рельсах»

Мужик устал от постоянного шума домашних и построил себе «офис на рельсах»

Автор:
01 мая 2023 14:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   дом   офис   переезд   рельсы   родственники   шум   
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Когда надо поработать - просто откатывается подальше и трудится в тишине.

Мужчина из США трудился дома и его постоянно отвлекали члены семьи. И он подошёл к этой проблеме творчески: построил рельсы длиной в 25 метров и передвижную комнату-офис.

Теперь, когда собирается работать - просто откатывается подальше и занимается своими делами в тишине и одиночестве.

«Переезд» занимает около 10 минут.


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Метки: США   дом   офис   переезд   рельсы   родственники   шум   
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8  комментариев
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1
Бобр 40 минут назад
женщины могут довести. знакомый был, спрашиваю его - почему так женщин не любишь?
-понимаешь, у меня три дочери, жена, тёща. - помолчал пару секунд, сплюнул, и говорит - даже собака с..ка
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105k
parallax 10 минут назад
Зимой там в шубе работает?
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72
Александр 21 минуту назад
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8k
Александр Маслов 38 минут назад
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4k
Дмитрий ! 39 минут назад
Я уезжаю во второй дом за 19 км.
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4k
dampfer 45 минут назад
Как же у него в семье должны орать, чтобы на 25 метров надо было отъезжать от дома
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