Мужик устал от постоянного шума домашних и построил себе «офис на рельсах»

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Когда надо поработать - просто откатывается подальше и трудится в тишине.
Мужчина из США трудился дома и его постоянно отвлекали члены семьи. И он подошёл к этой проблеме творчески: построил рельсы длиной в 25 метров и передвижную комнату-офис.
Теперь, когда собирается работать - просто откатывается подальше и занимается своими делами в тишине и одиночестве.
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«Переезд» занимает около 10 минут.
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