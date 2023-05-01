Мужик устал от постоянного шума домашних и построил себе «офис на рельсах»

Мужчина из США трудился дома и его постоянно отвлекали члены семьи. И он подошёл к этой проблеме творчески: построил рельсы длиной в 25 метров и передвижную комнату-офис.

Теперь, когда собирается работать - просто откатывается подальше и занимается своими делами в тишине и одиночестве.