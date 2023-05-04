30 кулинарных шедевров, которые надолго отобьют аппетит

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Еда способна пробуждать в нас самые разные чувства. Например, аромат свежего печенья из духовки может напомнить о детстве, а от вида даже самой грустной «Оливьешки» на душе становится так тепло, как бывает только в Новый год в кругу семьи. Однако еда может вызывать не только улыбку — те ужасы, что попадают в сабреддит /r/badfoodp*rn, определенно проверяют у его участников наличие рвотного рефлекса.
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12. «Гурмэ темаки-суши в моей школе. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но разве конус не должен быть из нори..?»
15. Кто сказал, что стейк средней прожарки нельзя приготовить в микроволновке? (Все. Все говорят)
21. «Я беременна, и у меня был ужасный день, так что я расслабляюсь с роллом со сливочным сыром и кукурузными палками»
23. «Севиче? Нет, это холодное жидкое пюре, батат, лук, салат и сырая рыба. На вкус как лимонный сок. Я заплатил за это»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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