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30 кулинарных шедевров, которые надолго отобьют аппетит

30 кулинарных шедевров, которые надолго отобьют аппетит

Автор:
04 мая 2023 10:38
Сообщество : Еда
Метки: Reddit   Еда   горе-повара   руки-крюки   ужасная еда   фотографии из соцсетей   
1563
31

Еда способна пробуждать в нас самые разные чувства. Например, аромат свежего печенья из духовки может напомнить о детстве, а от вида даже самой грустной «Оливьешки» на душе становится так тепло, как бывает только в Новый год в кругу семьи. Однако еда может вызывать не только улыбку — те ужасы, что попадают в сабреддит /r/badfoodp*rn, определенно проверяют у его участников наличие рвотного рефлекса.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Еда   горе-повара   руки-крюки   ужасная еда   фотографии из соцсетей   
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9  комментариев
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А.Берестенко 2 часа назад
30 кулинарных шедевров, которые надолго отобьют аппетитПосмотреть
30 кулинарных шедевров, которые надолго отобьют аппетит
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 2 минуты назад
Роллы «Новогодние»: ветчина, соленый огурчик и мазик- моё уважение! Ещё вместо мазика крем сыр! Бомба закусь!
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Остап_Бендер_Задунайский 6 минут назад
1. Пельмеши с головой угря
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5k
alex 22 минуты назад
рукожопство умноженное на уепанство, а при чём тут аппетит? Всё сьедобно
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3k
Александр 54 минуты назад
Высоцкая одобряет.
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9k
Copycat 2 часа назад
Комментарий к фото
А это как раз нормальная закуска, такое "отобьет аппетит" разве что у каких нибудь снобов
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Зажрались.
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Porky Pig

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