30 кулинарных шедевров, которые надолго отобьют аппетит

Еда способна пробуждать в нас самые разные чувства. Например, аромат свежего печенья из духовки может напомнить о детстве, а от вида даже самой грустной «Оливьешки» на душе становится так тепло, как бывает только в Новый год в кругу семьи. Однако еда может вызывать не только улыбку — те ужасы, что попадают в сабреддит /r/badfoodp*rn, определенно проверяют у его участников наличие рвотного рефлекса.