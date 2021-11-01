Самый богатый россиянин по версии Forbes. Его состояние — 33 миллиарда долларов

Пока одних увольняют или срезают им зарплату, другие богатеют не по дням, а по часам. Вот и сейчас Forbes снова подбил статистику и назвал «самого-самого» богатенького миллиардера отечественного розлива.

Это Леонид Михельсон. Кто это? Что за? Справедливо спросят многие и будут правы. Его имя ни о чем никому не говорит. В общем, это глава компании «Новатэк», из нефтегазовой отрасли.