Самый богатый россиянин по версии Forbes. Его состояние — 33 миллиарда долларов

А всего за 2021 год российские богатеи «подняли» больше 65 миллиардов.
Пока одних увольняют или срезают им зарплату, другие богатеют не по дням, а по часам. Вот и сейчас Forbes снова подбил статистику и назвал «самого-самого» богатенького миллиардера отечественного розлива.
Это Леонид Михельсон. Кто это? Что за? Справедливо спросят многие и будут правы. Его имя ни о чем никому не говорит. В общем, это глава компании «Новатэк», из нефтегазовой отрасли.
Следующий в списке — Владимир Потанин, совладелец «Норникеля». У него за душой почти 32 миллиарда долларов.
Замыкает тройку лидеров Алексей Мордашов, владелец «Северстали». С состоянием около 29 миллиардов долларов.
На четвертом месте распустил щупальца Владимир Лисин, совладелец «НЛМК». Его состояние — 28 миллиардов долларов.
Пятым идет настоящий джигит и совладелец «Лукойла», Вагит Аликперов. У него «всего лишь» 24 миллиарда долларов.
Это только пятерка самых успешных
упырей миллиардеров. Но там и других хватает, с результатами поскромнее, но все равно очень даже неплохими. В основном— все из сырьевой и добывающей сфер, которые ловко подмяли под себя во время приватизации.
Источник:
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Ну и понятно, что деньги у них не в карманах лежат. Это просто капитализация металлургической отрасли в России.
Хотя не пойму, я вот лично телеграм евойный бесплатно скачал и юзаю
А сколько выкачали ресурсов и государственных (общих) недр, сколько недоплатили работника за их труд?
Если уж вспоминаешь о социальной справедливости, то смотри на Норвегию и Исландию. Очень богатые страны, с богатым и счастливым народом, но миллиардеров там нет.
Вот если бы всех тряхануть, тогда да, сумма стала бы более чем значительная.