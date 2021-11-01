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Самый богатый россиянин по версии Forbes. Его состояние — 33 миллиарда долларов

Самый богатый россиянин по версии Forbes. Его состояние — 33 миллиарда долларов (6 фото)

Автор:
01 ноября 2021 15:08
Сообщество : Жить в России
Метки: forbes   ГАЗ   богач   миллиардер   нефть   рейтинг   
1436
6

А всего за 2021 год российские богатеи «подняли» больше 65 миллиардов.

Пока одних увольняют или срезают им зарплату, другие богатеют не по дням, а по часам. Вот и сейчас Forbes снова подбил статистику и назвал «самого-самого» богатенького миллиардера отечественного розлива.

Это Леонид Михельсон. Кто это? Что за? Справедливо спросят многие и будут правы. Его имя ни о чем никому не говорит. В общем, это глава компании «Новатэк», из нефтегазовой отрасли.

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Следующий в списке — Владимир Потанин, совладелец «Норникеля». У него за душой почти 32 миллиарда долларов.

Замыкает тройку лидеров Алексей Мордашов, владелец «Северстали». С состоянием около 29 миллиардов долларов.

На четвертом месте распустил щупальца Владимир Лисин, совладелец «НЛМК». Его состояние — 28 миллиардов долларов.


Пятым идет настоящий джигит и совладелец «Лукойла», Вагит Аликперов. У него «всего лишь» 24 миллиарда долларов.


Это только пятерка самых успешных упырей миллиардеров. Но там и других хватает, с результатами поскромнее, но все равно очень даже неплохими. В основном— все из сырьевой и добывающей сфер, которые ловко подмяли под себя во время приватизации.




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Метки: forbes   ГАЗ   богач   миллиардер   нефть   рейтинг   
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33  комментария
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38k
Александр 48 минут назад
Что за наглая ложь! путин давно победил олигархов, у нас нет и не может быть каких то заржавшихся миллиардеров. только благодаря этому люди в стране живут хорошо, и ни в чем не нуждаются!
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21k
Ватаку Накомоде 2 минуты назад
И это только официально. Тов. Михельсон просто меньше всего скрывал свои доходы)
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481
BHU1004 7 минут назад
Не такие уж и большие суммы. Если у каждого из пятерки отобрать по лярду и раздать всем россиянам, то им прилетит всего по 2,5 косаря, что никак не поможет.
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21k
pssst 17 минут назад
Интересный момент - из пятерки трое не связаны с нефтью. А двое из них - производство стали, которое в 90-е вообще на грани закрытия было.
Ну и понятно, что деньги у них не в карманах лежат. Это просто капитализация металлургической отрасли в России.
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42
В-ий 18 минут назад
ну на 9 м месте там вроде наш любимый Паша Дуров, ни разу не нефетагазовый олигарх и не приватизатор лихих 90х) правда, со скромными 17 милльярдами баксов.
Хотя не пойму, я вот лично телеграм евойный бесплатно скачал и юзаю
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6k
hairov 20 минут назад
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1k
Sandmännchen (DDR) 24 минуты назад
Как говорится, желаю, чтобы все!
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6k
hairov Полчаса назад
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56k
parallax Полчаса назад
Рад за них. Теперь буду крепче спать и бодрее работать, с сознанием того, как богата Россия.
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6k
hairov Полчаса назад
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3k
Иван Полчаса назад
Как говорят местные кремлешлюхи "Если бы не они, то эти предприятия принадлежали западу и все деньги бы там крутились и все ресурсы туда бы вывозились."
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619
Карл Такойто 57 минут назад
И у всех похожая биография,при развале союза захапали себе крупнейшие советские предприятия за гроши-дальше стали стремительно богатеть просто снимая сливки)) Ну либо дзюдо с кем надо занимались в молодости. Жаль что в списке нет хоть одного отдаленно напоминающего Илона Маска например,хотя нет был один-Павел Дуров,он правда не миллиардер но не важно. Так и он уехал, ВКонтакте у него отжали в пользу одного из пацанов из 90-ых а именно Алишера Усманова.
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690
zenon 57 минут назад
Там, куда они попадут их будут прокатывать в прокатном стане до толщины микронов. Вот забыли написать, что деньги не в России и в России никогда не будут.
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40k
dima423 59 минут назад
да хватит завидовать... сделайте хорошо себе и не будет повода завидовать другим) мне вот похеру че там у олигархов, я себя вполне счастливым ощущаю) ...к тому же ради справедливости, посмотреть сколько эти пятеро принесли за прошлый год налогов в бюджет России, сколько людей обеспечили рабочими местами, сколько потратили на благотворительность и социалку, а потом спросить, а сколько принес в бюджет России автор поста, и сколько таких авторов нужно чтобы собрать эту сумму...?
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913
metrolog 59 минут назад
А где сенсация?
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465
Александр Час назад
65 миллиардов / на 150мл=сколько получается?(
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109
Z Z Toxictofa 2 минуты назад
Посчитал картинку) 264 200 000 000 баксов, разделил на 146 000 000 населения - получилось по 1 809 баксов, 59 центов))). Не так уж и много, с учетом того, что это единоразово - больше взять будет негде))).
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42k
Элек Мек Час назад
Х.у.л.е,гордость земли Русской.
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