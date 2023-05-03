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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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7.
«Хороший коммунист — мертвый коммунист». Антикоммунистический пикет в день визита Хрущева в США. Айова, 23 сентября 1959 год
13.
Семья Рейган встречается с начинающими теннисистками Сереной и Винус Уильямс, 6 октября 1990 год
15.
Ирландские дети дразнят и провоцируют британских солдат во время беспорядков в Лондондерри, Северная Ирландия, 1972 год
20.
Одесса, улица Ришельевская. Фотохромная открытка Российской империи в конце 19-го – начале 20-го века
25.
В Москвe на американском оборудовании и по американской рецептуре, привезённой в 1936 г. А. Микояном из США, был выпущен первый знаменитый советский «Пломбир», 1937 год
26.
Атомный ледокол «Ленин». 1960 год.
«Ленин» — атомный ледокол, первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Ледокол был построен в Советском Союзе для обслуживания Северного морского пути и обеспечен.
28.
Две чудом выживших девушки с 87–го этажа Всемирного торгового центра, Нью–Йорк, 11 сентября 2001 года
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