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Фотографии из&nbsp;прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
03 мая 2023 22:26
Метки: история   ретро   фото   
711
40

Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.

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Метки: история   ретро   фото   
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4  комментария
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17k
Nikita 11 часов назад
Рига-16. Мопед с кикстартером. Мечта любого советского подростка
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Если плакат висел не стене, то это не факт, что из-за мопеда... Мопед просто прикрытие...
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MPEG-8 9 часов назад
Это Рига-22, 16- чуток другая.
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