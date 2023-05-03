FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7515 постов • 869 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Клинок в тело и в дело: история шпагоглотателя Дэна Мейера

Клинок в тело и в дело: история шпагоглотателя Дэна Мейера

Автор:
03 мая 2023 12:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дэн Мейер   Клинок   Система   горло   искусство   меч   техника   шоу   шпага   шпагоглотательство   
1917
6

По поводу искусства шпагоглотания продолжаются споры, хотя все секреты этого ремесла, кажется, уже давно раскрыты. Одни настаивают, что лезвие складывается по типу подзорной трубы, другие согласны, что глотание действительно имеет место, но только с использованием специальной направляющей трубы.

Техника эта очень древняя, и её использовали ещё во времена древнего Рима и Греции. Но сейчас истинных профессионалов своего дела во всём мире единицы. И незначительное количество подражателей. И не зря шпагоглотатели перед каждым выступлением предупреждают публику о недопустимости попыток самостоятельного повторения трюка.

×
×

Дэн Мейер – профессиональный шпагоглотатель из США, который за время своей деятельности поставил несколько рекордов и был внесён в Книгу рекордов Гиннесса. По его рассказам, направление это выбрал из-за банального желания отличиться и дать отпор взрослым ребятам, которые обижали его в школе.

Однажды подросток увидел выступление шпагоглотателя на ярмарке и загорелся идеей освоить это ремесло. Получив аттестат, юноша плотно занялся воплощением своей мечты в реальность. Даже поехал в 1977 году в Индию, чтобы перенять опыт у местных факиров.

Через пару лет вернулся домой и стал выступать как жонглёр и поглотитель огня. Попутно оттачивая навыки шпагоглотания. В 2001 году он впервые выступил на публике. И понял, что помимо выступлений нужно давать людям и информацию. Ведь шпагоглотание – это не просто система, это искусство и наука, в которой действуют свои законы. Сначала нужно научиться чувствовать подложечную впадину – предельное место погружения лезвия. Затем можно приступать к тренировкам с неопасными предметами. И только предварительно закрепив навык на ложках, кистях и собственных пальцах можно переходить к холодному оружию.

У Дэна на обучение  глотать мечи до 15 штук сразу ушло целых пять лет. А сейчас «диета» рекордсмена поражает своим многообразием: на шоу он глотает разные ножи, сабли, кинжалы, палаши. В ход идут даже штопоры и садовые ножницы. А ещё в копилке Дэна есть трюк с глотанием раскалённого меча и целого пучка шпаг.

Мейер основал и возглавил Международную ассоциацию шпагоглотателей. Стать её членом может только претендент, продемонстрировавший способность проглотить лезвие длиной не менее 40 см. Кстати, рекордом считается 82 см, но шпагоглотатель, поставивший его, был настоящим великаном ростом 2,20.

Искусство некоторые члены ассоциации передают и своим потомкам. И хотя Мейер – настоящая звезда, он не устаёт повторять новичкам, что риск получить травму очень велик. Ведь лезвие проходит в непосредственной близости от жизненно важных органов. И одно неверное движение может привести к летальному исходу.

Тем более что он и сам получал даже на пике карьеры серьёзные травмы, в частности, пищевода. Несмотря на серьёзное изучение темы (Дэн лауреат Нобелевской премии по медицине 2007 года).

А вы бы рискнули попробовать выполнить этот трюк?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Дэн Мейер   Клинок   Система   горло   искусство   меч   техника   шоу   шпага   шпагоглотательство   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
670
GoInDown 54 минуты назад
Эта покруче будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
319
guess 20 минут назад
Кому делали ФГДС, тот над шпагоглотателями не смеётся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Друг спрашивает, а этот дядька может за деньги ФГС вместо него пройти?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ivan Полчаса назад
Клинок в тело и в дело: история шпагоглотателя Дэна МейераПосмотреть
Клинок в тело и в дело: история шпагоглотателя Дэна Мейера
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Corvus Corax Полчаса назад
"Дэн лауреат Нобелевской премии по медицине 2007 года"

"Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 2007 года. Премию этого года разделят Марио Капекки (Mario R. Capecchi) из Университета Юты (США), Оливер Смитис (Oliver Smithies) из Университета Северной Каролины и сэр Мартин Эванс (Sir Martin J. Evans) из Кардиффского университета (Великобритания). Премия присуждена за «открытие принципов введения специфических генных модификаций в организм мышей посредством эмбриональных стволовых клеток»"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
vasilykopkov Полчаса назад
Шпагоглотатель - лауреат Нобелевской премии по медицине? Может - Шнобелевской?
Лауреатами Нобелевской премии 2007 года в области медицины стали Марио Капекки, Оливер Смитис и сэр Мартин Эванс, разработчики технологии gene targeting – способа изменить отдельные гены у млекопитающих.
Никакой Дэн Мейер в списках лауреатов за все года не значится...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Оксид Бетона Час назад
Это что! Вот на ютубе видел ролик, там одна, как бы, девушка, в себя запихала резиновый шарик больше метра длиной...
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

82452



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Неизвестный гений, защитивший мир от смертельных болезней
Неизвестный гений, защитивший мир от смертельных болезней
13 любопытных фотографий необычных редкостей
13 любопытных фотографий необычных редкостей
Набирающие популярность в сообществах
Чем поразили ученых зубы Ивана Грозного
Чем поразили ученых зубы Ивана Грозного
Когда могут оштрафовать за остекление балкона
Когда могут оштрафовать за остекление балкона
Автоугонщики научились похищать машины с помощью Nokia 3310 (2 видео)
Автоугонщики научились похищать машины с помощью Nokia 3310 (2 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коварная аллергия

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#позитив#машина#факты#улыбнуло#забавно#США#картинки
#Юмор#интересно#в мире#автомир#аварии#авто аварии#кот#знаменитости#Еда#Приколы
#Прикол#животные#автомобили#подборка#дтп#шоу бизнес#полиция#люди#знакомства#природа
Автоугонщики научились похищать машины с помощью Nokia 3310 (2 видео) Автоугонщики научились похищать машины с помощью Nokia 3310 (2 видео) Жопастая русалка ошарашила жителей Италии Жопастая русалка ошарашила жителей Италии Предтеча сюрреализма и император маньеризма: Джузеппе Арчимбольдо Предтеча сюрреализма и император маньеризма: Джузеппе Арчимбольдо В Оренбургской области мужик ворвался в кафе с мечом и забрал пачку сигарет В Оренбургской области мужик ворвался в кафе с мечом и забрал пачку сигарет Южнокорейский студент съел произведение искусства стоимостью 120 тысяч долларов, превратив его в другой экспонат Южнокорейский студент съел произведение искусства стоимостью 120 тысяч долларов, превратив его в... Художница "сливается" с окружением и делает атмосферные фото Художница "сливается" с окружением и делает атмосферные фото

На что жалуетесь?

Вернуться