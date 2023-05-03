Клинок в тело и в дело: история шпагоглотателя Дэна Мейера

По поводу искусства шпагоглотания продолжаются споры, хотя все секреты этого ремесла, кажется, уже давно раскрыты. Одни настаивают, что лезвие складывается по типу подзорной трубы, другие согласны, что глотание действительно имеет место, но только с использованием специальной направляющей трубы.
Техника эта очень древняя, и её использовали ещё во времена древнего Рима и Греции. Но сейчас истинных профессионалов своего дела во всём мире единицы. И незначительное количество подражателей. И не зря шпагоглотатели перед каждым выступлением предупреждают публику о недопустимости попыток самостоятельного повторения трюка.
Дэн Мейер – профессиональный шпагоглотатель из США, который за время своей деятельности поставил несколько рекордов и был внесён в Книгу рекордов Гиннесса. По его рассказам, направление это выбрал из-за банального желания отличиться и дать отпор взрослым ребятам, которые обижали его в школе.
Однажды подросток увидел выступление шпагоглотателя на ярмарке и загорелся идеей освоить это ремесло. Получив аттестат, юноша плотно занялся воплощением своей мечты в реальность. Даже поехал в 1977 году в Индию, чтобы перенять опыт у местных факиров.
Через пару лет вернулся домой и стал выступать как жонглёр и поглотитель огня. Попутно оттачивая навыки шпагоглотания. В 2001 году он впервые выступил на публике. И понял, что помимо выступлений нужно давать людям и информацию. Ведь шпагоглотание – это не просто система, это искусство и наука, в которой действуют свои законы. Сначала нужно научиться чувствовать подложечную впадину – предельное место погружения лезвия. Затем можно приступать к тренировкам с неопасными предметами. И только предварительно закрепив навык на ложках, кистях и собственных пальцах можно переходить к холодному оружию.
У Дэна на обучение глотать мечи до 15 штук сразу ушло целых пять лет. А сейчас «диета» рекордсмена поражает своим многообразием: на шоу он глотает разные ножи, сабли, кинжалы, палаши. В ход идут даже штопоры и садовые ножницы. А ещё в копилке Дэна есть трюк с глотанием раскалённого меча и целого пучка шпаг.
Мейер основал и возглавил Международную ассоциацию шпагоглотателей. Стать её членом может только претендент, продемонстрировавший способность проглотить лезвие длиной не менее 40 см. Кстати, рекордом считается 82 см, но шпагоглотатель, поставивший его, был настоящим великаном ростом 2,20.
Искусство некоторые члены ассоциации передают и своим потомкам. И хотя Мейер – настоящая звезда, он не устаёт повторять новичкам, что риск получить травму очень велик. Ведь лезвие проходит в непосредственной близости от жизненно важных органов. И одно неверное движение может привести к летальному исходу.
Тем более что он и сам получал даже на пике карьеры серьёзные травмы, в частности, пищевода. Несмотря на серьёзное изучение темы (Дэн лауреат Нобелевской премии по медицине 2007 года).
А вы бы рискнули попробовать выполнить этот трюк?
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"Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 2007 года. Премию этого года разделят Марио Капекки (Mario R. Capecchi) из Университета Юты (США), Оливер Смитис (Oliver Smithies) из Университета Северной Каролины и сэр Мартин Эванс (Sir Martin J. Evans) из Кардиффского университета (Великобритания). Премия присуждена за «открытие принципов введения специфических генных модификаций в организм мышей посредством эмбриональных стволовых клеток»"
Лауреатами Нобелевской премии 2007 года в области медицины стали Марио Капекки, Оливер Смитис и сэр Мартин Эванс, разработчики технологии gene targeting – способа изменить отдельные гены у млекопитающих.
Никакой Дэн Мейер в списках лауреатов за все года не значится...
У тех, кто смотрит...