Клинок в тело и в дело: история шпагоглотателя Дэна Мейера

Дэн Мейер – профессиональный шпагоглотатель из США, который за время своей деятельности поставил несколько рекордов и был внесён в Книгу рекордов Гиннесса. По его рассказам, направление это выбрал из-за банального желания отличиться и дать отпор взрослым ребятам, которые обижали его в школе.

Однажды подросток увидел выступление шпагоглотателя на ярмарке и загорелся идеей освоить это ремесло. Получив аттестат, юноша плотно занялся воплощением своей мечты в реальность. Даже поехал в 1977 году в Индию, чтобы перенять опыт у местных факиров.