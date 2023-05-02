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Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего.
2.
Студенческий стройотряд на строительстве Байкало-Амурской магистрали - главной стройки страны. СССР. 1975 год
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8.
Нарочно не придумаешь: в минском роддоме сестры-близняшки в один день родили сыновей. БССР. 1967 год
При том, что жили они на разных концах города, рожать на «скорых» приехали в одну больницу и примерно в одно и то же время.
13.
Снятие пробы. Корабельный кок Сергей Косташ и любимец экипажа медвежонок Тимофей. СССР, 1981 год
24.
Всероссийский смотр сельской художественной самодеятельности в Большом театре. 1954 год
Сводный хор участников смотра исполняет «Марш советских патриотов» Вано Мурадели. Из архива журнала «Огонек»
27.
Главный режиссер отдела дикторов Центрального телевидения Игорь Кириллов следит за работой дикторов по монитору, 1973 год
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