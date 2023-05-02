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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
02 мая 2023 12:26
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
2438
24
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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60  комментариев
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5k
alex 8 часов назад
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а я и сейчас так думаю
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32k
Андрей Иванов Час назад
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Зато любая крыса при проверке не крыса, а это наш шеф-повар побежал
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Андрей Иванов Час назад
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Если бы тот поймал, ему бы вообще замуж пришлось выходить
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381
Сергей Булавинцев Час назад
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а нахрена ей чайка?
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9k
Regerald 2 часа назад
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Технически, нет. Я выяснял. Аллергеном может работать только достаточно сложная молекула, обычно белок.
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15k
banzai7 2 часа назад
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Это в надежде на пельмешек.
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33k
Korolev 4 часа назад
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И много энергии прибавляется, когда жена - бытовая проститутка?
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4
Oruel 5 часов назад
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жених подхватил? О-о ))
да и какой же это букет, так, моноинфекция ))
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Oruel 5 часов назад
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за Кришну - съем вишню.
за Осириса - отожмусь раз четыреста.
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Oruel 5 часов назад
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женись на ней!
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4
Oruel 5 часов назад
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если на женщин - то считай что это лекарство и ты выздоровел от зависимости
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!ГЕНнадий 6 часов назад
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Еслиб это были пельмени - значит искренне любит....
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!ГЕНнадий 6 часов назад
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А, то что крыса на кухне? Им даже открыться не дадут..
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535
Victor 6 часов назад
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кот Борис кастрирован. поэтому его ничего не отвлекает
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Victor 6 часов назад
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осталось и для другого отверстия забрать что у дочки есть (мужика или вибратор)
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Victor 6 часов назад
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просто хоррор: старый дом
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!ГЕНнадий 6 часов назад
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Сам хотел такую заВИСИмость..
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Victor 6 часов назад
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когда вообще уберут телефоны?
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!ГЕНнадий 6 часов назад
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могла-бы совместить: Белово-Копытова...
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Victor 6 часов назад
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зато крысы друг на друга похожи