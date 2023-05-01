"Человека-выблевка" оставят в Старом Осколе

Жители Старого Оскола не оценили креатив скульптора, а вот чиновникам все нравится.
В Старом Осколе Белгородской области в отреставрированном здании старого кинотеатра "Быль" открыли Центр современного искусства с аналогичным названием. Казалось бы, благое дело, но не обошлось без скандала и требования от местных жителей уволить директора центра.
Взбудоражила же всех выставка "Не доверяйте тишине, она обманчива", на которой была представлена весьма спорная работа Ксении Маркеловой, скульптора-художника из Екатеринбурга. Сей, не побоюсь этого слова, шедевр олицетворяет страхи людей после просмотра ужастиков. Вот только местные жители креатив не оценили.
Они создали петицию с требованием закрыть выставку и от греха подальше уволить руководство и кураторов ЦСИ. Руководство центра "Быль" сей порыв не оценило и отметило, что в соцсетях все переврали.
«Хотелось бы отметить, что не в скульптуре дело, ведь она сделана очень талантливой художницей и несет в себе интересную идею о взаимодействии с собственными страхами. Это невинная работа, посвященная просмотру кино ужастиков. Дело в том, что на открытии без ведома команды ее пересадили и распространили о ней ложную информацию в социальных сетях».
Хотя что уж тут ложного можно было увидеть в столь своеобразной скульптуре непонятно.
"Блево-человека" убирать не планируют, так что остается только пожалеть жителей Старого Оскола.
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