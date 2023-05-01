FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7192 поста • 1006 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
"Человека-выблевка" оставят в Старом Осколе

"Человека-выблевка" оставят в Старом Осколе

Автор:
01 мая 2023 08:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Блево-человек   видео   выставка   скульптура   старый оскол   центр современного искусства   
663
3
1

Жители Старого Оскола не оценили креатив скульптора, а вот чиновникам все нравится.

В Старом Осколе Белгородской области в отреставрированном здании старого кинотеатра "Быль" открыли Центр современного искусства с аналогичным названием. Казалось бы, благое дело, но не обошлось без скандала и требования от местных жителей уволить директора центра.


Взбудоражила же всех выставка "Не доверяйте тишине, она обманчива", на которой была представлена весьма спорная работа Ксении Маркеловой, скульптора-художника из Екатеринбурга. Сей, не побоюсь этого слова, шедевр олицетворяет страхи людей после просмотра ужастиков. Вот только местные жители креатив не оценили.


Они создали петицию с требованием закрыть выставку и от греха подальше уволить руководство и кураторов ЦСИ. Руководство центра "Быль" сей порыв не оценило и отметило, что в соцсетях все переврали.

«Хотелось бы отметить, что не в скульптуре дело, ведь она сделана очень талантливой художницей и несет в себе интересную идею о взаимодействии с собственными страхами. Это невинная работа, посвященная просмотру кино ужастиков. Дело в том, что на открытии без ведома команды ее пересадили и распространили о ней ложную информацию в социальных сетях».


Хотя что уж тут ложного можно было увидеть в столь своеобразной скульптуре непонятно.

"Блево-человека" убирать не планируют, так что остается только пожалеть жителей Старого Оскола.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Блево-человек   видео   выставка   скульптура   старый оскол   центр современного искусства   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
homerchik Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский 16 секунд назад
Позвольте узнать, а когда появится человек-выкакак?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Дмитрий 24 минуты назад
Тот случай, когда все не оценили. Ну кроме автора естественно, её друга(ну и мамы её конечно из сострадания).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Александр Полчаса назад
Из Екатеринбурга... Ну тут все понятно. У нас Ё-бург сейчас это как Новгород при Иване Грозном. Центр коллабрационизма и преверженцев западным ценностям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Алексей 40 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75929



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Неизвестный гений, защитивший мир от смертельных болезней
Неизвестный гений, защитивший мир от смертельных болезней
Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что в американских СМИ действует негласная цензура и запрет на обсуждение важных тем
Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что в американских СМИ действует негласная...
Набирающие популярность в сообществах
Король ужасов, тиран, любитель блондинок: 9 мифов об Альфреде Хичкоке
Король ужасов, тиран, любитель блондинок: 9 мифов об Альфреде Хичкоке
Почему новый Москвич 3 стоит в два раза дороже китайского оригинала?
Почему новый Москвич 3 стоит в два раза дороже китайского оригинала?
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вдруг всё действительно так?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#кино#картинки#Россия#актеры
#в мире#СССР#люди#Приколы#забавно
#Юмор#интересно#факты#подборка#Фотографии
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек В Башкирском селе детишек "радует" зомби-снегурочка В Башкирском селе детишек "радует" зомби-снегурочка Катали девушек в гробах: в Киеве прошла выставка похоронной культуры Катали девушек в гробах: в Киеве прошла выставка похоронной культуры Спецназ КНДР показал Ким Чен Ыну умение головой с разбега ломать бетонные плиты Спецназ КНДР показал Ким Чен Ыну умение головой с разбега ломать бетонные плиты "Ну это мы опустим": в Старом Осколе телевизионщики спалились, снимая сюжет в ковидном госпитале "Ну это мы опустим": в Старом Осколе телевизионщики спалились, снимая сюжет в ковидном госпитале Алёнка воскресла: к жуткому памятнику на фестивале "Чернозем" выстроилась очередь за фото Алёнка воскресла: к жуткому памятнику на фестивале "Чернозем" выстроилась очередь за фото

На что жалуетесь?

Вернуться