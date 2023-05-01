"Человека-выблевка" оставят в Старом Осколе

В Старом Осколе Белгородской области в отреставрированном здании старого кинотеатра "Быль" открыли Центр современного искусства с аналогичным названием. Казалось бы, благое дело, но не обошлось без скандала и требования от местных жителей уволить директора центра.

Взбудоражила же всех выставка "Не доверяйте тишине, она обманчива", на которой была представлена весьма спорная работа Ксении Маркеловой, скульптора-художника из Екатеринбурга. Сей, не побоюсь этого слова, шедевр олицетворяет страхи людей после просмотра ужастиков. Вот только местные жители креатив не оценили.