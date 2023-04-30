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Жизнь Москвы в 1980 году

Жизнь Москвы в 1980 году

Автор:
30 апреля 2023 22:03
Метки: СССР   история   фото   
152
25

В рамках подготовки к Олимпийским Играм в Москве были проведены масштабные реконструкции и реконструкции, в том числе построены новые стадионы, спортивные сооружения, гостиницы, транспортная инфраструктура. Город был украшен олимпийской символикой и флагами, во время игр царила праздничная атмосфера.

Интересного просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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3  комментария
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Александр Сучков Час назад
..."в Москве были проведены масштабные реконструкции и реконструкции"...
Не повторяй не повторяй))) копипасты они- такие, ну а че проверять то? просто побырому за плюсами пистануть и пофиг....
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