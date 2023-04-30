Жизнь Москвы в 1980 году

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В рамках подготовки к Олимпийским Играм в Москве были проведены масштабные реконструкции и реконструкции, в том числе построены новые стадионы, спортивные сооружения, гостиницы, транспортная инфраструктура. Город был украшен олимпийской символикой и флагами, во время игр царила праздничная атмосфера.
Интересного просмотра!
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Не повторяй не повторяй))) копипасты они- такие, ну а че проверять то? просто побырому за плюсами пистануть и пофиг....