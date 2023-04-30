Жизнь Москвы в 1980 году

В рамках подготовки к Олимпийским Играм в Москве были проведены масштабные реконструкции и реконструкции, в том числе построены новые стадионы, спортивные сооружения, гостиницы, транспортная инфраструктура. Город был украшен олимпийской символикой и флагами, во время игр царила праздничная атмосфера.

Интересного просмотра!