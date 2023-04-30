Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 апреля

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Последняя подборка апреля, которую просто нельзя пропустить. Непростой пост, собранный человеком, которому, видимо, нечего делать в воскресенье вечером.
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Ссылки по теме:
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 апреля
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 апреля
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 апреля
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 апреля
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 апреля
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В магазинах не видел. Там и С2 кажутся мелочью. В основном всегда СО беру. CB не во всех магазинах есть.
Только в Пятёрочке "красная цена" за 80.
Сегодня брал СО в "магните" - 79 р. Подешевели, а перед пасхой - 98 р были.