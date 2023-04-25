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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 апреля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 апреля

Автор:
25 апреля 2023 20:31
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
4717
20
Подборка мемов, которую я собирал с самого утра. Непростой пост, пропагандирующий вкусный и дорогой образ жизни. Кстати, вы тоже любите фисташки?
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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10  комментариев
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1M
NAZARETH (модер) Час назад
К 19-й. Чёй-то не открывается...
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32k
Андрей Иванов 17 минут назад
Минутка ботаники. Картофель - корнеплод, а томат - ягода.
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23k
Евгений Полчаса назад
13. Это норвежская лыжница.
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1k
Сергей Клубков 44 минуты назад
Опять школота!
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48k
Мойша 57 минут назад
Комментарий к фото
Картофан вообще то корнеплод.
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48k
Мойша 58 минут назад
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48k
Мойша Час назад
Комментарий к фото
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