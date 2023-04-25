Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 апреля

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Подборка мемов, которую я собирал с самого утра. Непростой пост, пропагандирующий вкусный и дорогой образ жизни. Кстати, вы тоже любите фисташки?
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Картофельhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Картофель